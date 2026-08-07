#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
Право

Субсидии на строительство и реконструкцию систем водоснабжения: правила обновили

Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 09:13 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства приказом от 31 июля 2026 года утвердил в новой редакции Правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществляется в качестве экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения на капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.

Правилами установлено, что субсидия не предоставляется на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также на цели участия в уставном капитале, покрытие убытков хозяйственной деятельности получателя субсидий.

Субсидия выдается на условиях совместного финансирования инвестиционных проектов с финансовыми институтами.

Объем субсидии определяется как разница между общей стоимостью инвестиционного проекта и кредита, предоставляемого финансовым институтом.

Объем субсидии не может превышать сумму кредита предоставляемого финансовым институтом. Субсидии выделяются в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год.

Получатель субсидии использует средства субсидии только на цели, предусмотренные инвестиционным проектом и трехсторонним договором.

Субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:

  • экономическая и социальная эффективность инвестиционного проекта и реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;
  • окупаемость мероприятий, реализуемых за счет займа, получаемого из средств финансового института;
  • экономическое обоснование субсидии, подтверждаемое расчетами и соответствующими документами;
  • проведение мероприятий по энергоэффективности и ресурсосбережению при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
  • применение единой технической политики, в том числе, технологий, материалов и оборудования;
  • привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Субсидии предоставляют на основании:

  • технико-экономического обоснования (ТЭО) или проектно-сметной документации на инвестиционный проект;
  • положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектов на проектно-сметную документацию;
  • соблюдения получателем субсидии условий трехстороннего договора;
  • заключение уполномоченного органа в сферах естественных монополий по результатам анализа исполнения инвестиционной программы (проекта).

Трехсторонний договор включает следующие разделы:

  • цель предоставления субсидии;
  • размер субсидии;
  • валюта;
  • период освоения - период времени, в течение которого получатель субсидии использует субсидии для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления субсидии;
  • сроки оплаты;
  • санкции за несоблюдение обязательств.

Заявка на получение субсидии содержит следующие документы:

  • сопроводительное письмо получателя субсидии на титульном бланке за подписью первого руководителя либо лица его замещающего;
  • сопроводительное письмо финансового института по инвестиционному проекту и обоснования размера кредита;
  • паспорт проекта;
  • ТЭО и (или) проектно-сметная документация с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы проектов;
  • схема водоснабжения и водоотведения и/или обоснование инвестиций водоснабжению и водоотведению;
  • копии приказов об утверждении действующего тарифа и тарифной сметы и об утверждении инвестиционной программы субъекта естественной монополии;
  • отчеты об исполнении инвестиционных программ и об исполнении тарифных смет за последние три года;
  • копия кредитного договора между финансовым институтом и получателем субсидий;
  • расшифровка, подтверждающая получение финансовой помощи;
  • заключение отраслевой экспертизы;
  • экономическое заключение на бюджетный инвестиционный проект;
  • информационный лист инвестиционного предложения.

Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта предоставляется получателем субсидий в электронной форме и на бумажном носителе в следующие сроки:

  • за отчетный квартал – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
  • за отчетный год – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Приказ вводится в действие с 16 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
11:50, Сегодня
Систему внутреннего контроля для борьбы с мошенниками внедряют для операторов связи
Алматинская ТЭЦ-1, Алматинская ТЭЦ 1, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение
15:29, 21 августа 2025
Субсидии на строительство и реконструкцию систем водоснабжения: утверждены правила
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода
08:24, 11 августа 2025
Кредитование строительства и реконструкции систем водоснабжения: обновлены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Владимир Чебурин
17:16, Сегодня
"Атырау" официально объявил об отставке главного тренера Владимира Чебурина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
16:51, Сегодня
"Снежные Барсы" потерпели поражение в заключительном матче на турнире в Омске
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
16:49, Сегодня
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: