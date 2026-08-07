Субсидии на строительство и реконструкцию систем водоснабжения: правила обновили

Министр промышленности и строительства приказом от 31 июля 2026 года утвердил в новой редакции Правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществляется в качестве экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения на капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.

Правилами установлено, что субсидия не предоставляется на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также на цели участия в уставном капитале, покрытие убытков хозяйственной деятельности получателя субсидий.

Субсидия выдается на условиях совместного финансирования инвестиционных проектов с финансовыми институтами.

Объем субсидии определяется как разница между общей стоимостью инвестиционного проекта и кредита, предоставляемого финансовым институтом.

Объем субсидии не может превышать сумму кредита предоставляемого финансовым институтом. Субсидии выделяются в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год.

Получатель субсидии использует средства субсидии только на цели, предусмотренные инвестиционным проектом и трехсторонним договором.

Субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:

экономическая и социальная эффективность инвестиционного проекта и реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;

окупаемость мероприятий, реализуемых за счет займа, получаемого из средств финансового института;

экономическое обоснование субсидии, подтверждаемое расчетами и соответствующими документами;

проведение мероприятий по энергоэффективности и ресурсосбережению при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

применение единой технической политики, в том числе, технологий, материалов и оборудования;

привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Субсидии предоставляют на основании:

технико-экономического обоснования (ТЭО) или проектно-сметной документации на инвестиционный проект;

положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектов на проектно-сметную документацию;

соблюдения получателем субсидии условий трехстороннего договора;

заключение уполномоченного органа в сферах естественных монополий по результатам анализа исполнения инвестиционной программы (проекта).

Трехсторонний договор включает следующие разделы:

цель предоставления субсидии;

размер субсидии;

валюта;

период освоения - период времени, в течение которого получатель субсидии использует субсидии для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления субсидии;

сроки оплаты;

санкции за несоблюдение обязательств.

Заявка на получение субсидии содержит следующие документы:

сопроводительное письмо получателя субсидии на титульном бланке за подписью первого руководителя либо лица его замещающего;

сопроводительное письмо финансового института по инвестиционному проекту и обоснования размера кредита;

паспорт проекта;

ТЭО и (или) проектно-сметная документация с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы проектов;

схема водоснабжения и водоотведения и/или обоснование инвестиций водоснабжению и водоотведению;

копии приказов об утверждении действующего тарифа и тарифной сметы и об утверждении инвестиционной программы субъекта естественной монополии;

отчеты об исполнении инвестиционных программ и об исполнении тарифных смет за последние три года;

копия кредитного договора между финансовым институтом и получателем субсидий;

расшифровка, подтверждающая получение финансовой помощи;

заключение отраслевой экспертизы;

экономическое заключение на бюджетный инвестиционный проект;

информационный лист инвестиционного предложения.

Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта предоставляется получателем субсидий в электронной форме и на бумажном носителе в следующие сроки:

за отчетный квартал – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

за отчетный год – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Приказ вводится в действие с 16 августа.

