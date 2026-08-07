Субсидии на строительство и реконструкцию систем водоснабжения: правила обновили
Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществляется в качестве экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения на капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.
Правилами установлено, что субсидия не предоставляется на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также на цели участия в уставном капитале, покрытие убытков хозяйственной деятельности получателя субсидий.
Субсидия выдается на условиях совместного финансирования инвестиционных проектов с финансовыми институтами.
Объем субсидии определяется как разница между общей стоимостью инвестиционного проекта и кредита, предоставляемого финансовым институтом.
Объем субсидии не может превышать сумму кредита предоставляемого финансовым институтом. Субсидии выделяются в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год.
Получатель субсидии использует средства субсидии только на цели, предусмотренные инвестиционным проектом и трехсторонним договором.
Субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:
- экономическая и социальная эффективность инвестиционного проекта и реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;
- окупаемость мероприятий, реализуемых за счет займа, получаемого из средств финансового института;
- экономическое обоснование субсидии, подтверждаемое расчетами и соответствующими документами;
- проведение мероприятий по энергоэффективности и ресурсосбережению при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- применение единой технической политики, в том числе, технологий, материалов и оборудования;
- привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
Субсидии предоставляют на основании:
- технико-экономического обоснования (ТЭО) или проектно-сметной документации на инвестиционный проект;
- положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектов на проектно-сметную документацию;
- соблюдения получателем субсидии условий трехстороннего договора;
- заключение уполномоченного органа в сферах естественных монополий по результатам анализа исполнения инвестиционной программы (проекта).
Трехсторонний договор включает следующие разделы:
- цель предоставления субсидии;
- размер субсидии;
- валюта;
- период освоения - период времени, в течение которого получатель субсидии использует субсидии для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления субсидии;
- сроки оплаты;
- санкции за несоблюдение обязательств.
Заявка на получение субсидии содержит следующие документы:
- сопроводительное письмо получателя субсидии на титульном бланке за подписью первого руководителя либо лица его замещающего;
- сопроводительное письмо финансового института по инвестиционному проекту и обоснования размера кредита;
- паспорт проекта;
- ТЭО и (или) проектно-сметная документация с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы проектов;
- схема водоснабжения и водоотведения и/или обоснование инвестиций водоснабжению и водоотведению;
- копии приказов об утверждении действующего тарифа и тарифной сметы и об утверждении инвестиционной программы субъекта естественной монополии;
- отчеты об исполнении инвестиционных программ и об исполнении тарифных смет за последние три года;
- копия кредитного договора между финансовым институтом и получателем субсидий;
- расшифровка, подтверждающая получение финансовой помощи;
- заключение отраслевой экспертизы;
- экономическое заключение на бюджетный инвестиционный проект;
- информационный лист инвестиционного предложения.
Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта предоставляется получателем субсидий в электронной форме и на бумажном носителе в следующие сроки:
- за отчетный квартал – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за отчетный год – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Приказ вводится в действие с 16 августа.