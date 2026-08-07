Систему внутреннего контроля для борьбы с мошенниками внедряют для операторов связи
Система включает мероприятия, направленные на обеспечение качества услуг связи и предотвращение мошенничества на сетях связи.
При формировании системы управления рисками и внутреннего контроля, а также предоставления информации о системе управления рисками и внутреннего контроля операторами связи (СУРиВК) оператор связи обеспечивает:
- определение полномочий, ответственности, порядка взаимодействия и координации структурных подразделений или должностных лиц ответственных за управление рисками и внутреннего контроля;
- документирование процессов СУРиВК, включая ведение реестра рисков в соответствии с внутренними документами;
- проведение мониторинга эффективности СУРиВК и принятие мер по ее совершенствованию;
- пересмотр и актуализацию СУРиВК не реже одного раза в год;
- внеплановый пересмотр СУРиВК при изменении действующего законодательства Республики Казахстан, организационной структуры, внедрении новых технологий, а также при реализации существенных рисков.
Указывается, что структурные подразделения и должностные лица, ответственные за управление рисками и внутренний контроль, подотчетны руководителю оператора связи либо должностному лицу, определяемому внутренним документом оператора связи.
Для эффективного и качественного формирования и управления СУРиВК оператор связи выстраивает "три линии защиты":
- "первая линия защиты" осуществляется всеми структурными подразделениями оператора связи, ответственными за выявление, оценку, мониторинг и минимизацию рисков.
- "вторая линия защиты" осуществляется структурными подразделениями оператора связи, ответственными за управление рисками, внутренний контроль, кибербезопасность, комплаенс и иные контрольные функции.
- "третья линия защиты" осуществляется подразделением внутреннего аудита, выполняющими функции независимой оценки эффективности СУРиВК.
К основным категориям рисков относятся:
- риск нарушения непрерывности оказания услуг связи – риск возникновения чрезвычайных, аварийных, технологических и иных событий, способных привести к существенному нарушению либо прекращению оказания услуг связи и требующих применения мер по обеспечению непрерывности деятельности;
- риск качества услуг связи – риск возникновения событий, способных оказать негативное влияние на достижение целевых параметров качества услуг связи, соблюдение требований законодательства РК и выполнение обязательств перед абонентами;
- риск мошеннических действий на сетях связи – риск возникновения событий, связанных с совершением мошеннических действий на сетях связи, включая несанкционированный трафик (фрод), подмену абонентских номеров, несанкционированный доступ к услугам связи и иные противоправные действия, способные привести к финансовым потерям, нарушению качества услуг связи и причинению вреда абонентам;
- правовой (комплаенс) риск – риск возникновения потерь вследствие несоблюдения или ненадлежащего применения требований законодательства Республики Казахстан, договорных обязательств и внутренних документов оператора связи, а также вследствие изменений законодательства, неоднозначного толкования норм и различной правоприменительной практики.
Операторы связи определяют и иные категории рисков с учетом характера, масштаба и сложности осуществляемой деятельности.
Также говорится, что оператор связи обеспечивает идентификацию, оценку и мониторинг рисков, а также ведение реестра рисков.
Для каждого риска определяется ответственный сотрудник структурного подразделения, отвечающий за его мониторинг и реализацию мероприятий по минимизации риска.
Реестр рисков содержит описание риска, факторы риска, возможные последствия, владельца риска, оценку риска и мероприятия по его минимизации и пересматривается раз в год.
Приказ вводится в действие с 17 августа 2026 года.