Процедуру аккредитации центров признания квалификаций цифровизируют в РК

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в Правила аккредитации центров признания профессиональных квалификаций, переоформления, отзыва, возобновления и прекращения действия аттестата аккредитации, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что процедура аккредитации переведена на цифровую платформу Национальной системы квалификаций.

Национальный орган по профессиональным квалификациям проводит экспертизу представленных документов, обследование материально-технической базы и формирование результатов, Министерство труда и социальной защиты населения РК принимает итоговое решение об аккредитации либо отказе в ней.

При этом из процесса аккредитации исключается участие НПП "Атамекен".

В Минтруда отмечают, что четкое разграничение полномочий обеспечит профессиональный экспертный анализ, исключит бюрократические задержки и повысит прозрачность принятия решения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа.