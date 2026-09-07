Международные сертификаты о профессиональных квалификациях признают в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект Правил признания международных сертификатов, подтверждающих профессиональные квалификации и навыки, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, признание осуществляется уполномоченным органом посредством цифровой платформы Национальной системы квалификаций.

Уполномоченный орган формирует и ведет на цифровой платформе:

перечень международных сертификационных организаций;

сведения о признанных международных сертификатах.

Правилами определяются критерии и основания включения организации в перечень международных сертификационных организаций и исключения из него, а также порядок признания международного сертификата конкретного лица на основании заявления, подаваемого через цифровую платформу, с приложением электронной копии сертификата, сведений для проверки его подлинности, перевода на казахский или русский язык и согласия на обработку персональных данных.

В процессе рассмотрения заявления проверяют:

наличие выдавшей организации в перечне,

подлинность сертификата,

соответствие его содержания профессиональным стандартам (квалификационным требованиям) и действительности срока действия.

Срок рассмотрения не превышает пятнадцати рабочих дней и может быть продлен не более чем на пятнадцать рабочих дней при направлении официального запроса выдавшей организации.

Какие цели будут достигнуты с принятием документа:

для государства – совершенствование Национальной системы квалификаций за счет формирования на цифровой платформе единого перечня международных сертификационных организаций и сведений о признанных международных сертификатах;

– совершенствование Национальной системы квалификаций за счет формирования на цифровой платформе единого перечня международных сертификационных организаций и сведений о признанных международных сертификатах; для работодателей – создание понятного и прозрачного механизма проверки достоверности и применимости международных сертификатов при подборе и оценке персонала;

– создание понятного и прозрачного механизма проверки достоверности и применимости международных сертификатов при подборе и оценке персонала; для работников и обладателей международных сертификатов – возможность подтверждения профессиональных квалификаций и (или) навыков, приобретенных за рубежом или в рамках международных программ, без прохождения дублирующих национальных процедур;

– возможность подтверждения профессиональных квалификаций и (или) навыков, приобретенных за рубежом или в рамках международных программ, без прохождения дублирующих национальных процедур; для международных сертификационных организаций и отраслевых советов по профессиональным квалификациям – установление единых требований и процедур взаимодействия с уполномоченным органом.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 сентября.