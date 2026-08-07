IT-специалисты и работники архивного дела станут получателями господдержки на селе
Фото: freepik
Министерство нацэкономики разработало проект изменений в Правила предоставления социальной поддержки специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень получателей господдержки планируют включить работников архивного дела и сферы цифровых технологий, а также четко регламентировать сроки получения выплат.
В МНЭ отмечают, что принятие проекта позволит укрепить кадровый потенциал сел, а также повысить качество цифровых и архивных услуг.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа.
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