IT-специалисты и работники архивного дела станут получателями господдержки на селе

Министерство нацэкономики разработало проект изменений в Правила предоставления социальной поддержки специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень получателей господдержки планируют включить работников архивного дела и сферы цифровых технологий, а также четко регламентировать сроки получения выплат.

В МНЭ отмечают, что принятие проекта позволит укрепить кадровый потенциал сел, а также повысить качество цифровых и архивных услуг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа.