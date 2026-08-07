Изменились правила формирования музейного фонда РК
Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра - министра культуры и информации от 30 июля 2026 года внесены изменения в Правила формирования и содержания музейного фонда РК, сообщает Zakon.kz.
Так, говорится, что государственные музеи и музеи-заповедники направляют в РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" сведения о принятых на постоянное хранение культурных ценностях ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.
Национальный музей РК ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган в области культуры указанные сведения по форме.
Сведения о культурных ценностях, находящихся на постоянном хранении, вносятся в Государственный каталог музейного фонда РК, который ведется Национальным музеем в электронном виде на казахском и русском языках.
Приказ вводится в действие с 17 августа 2026 года.
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