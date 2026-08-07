МВД утвердило виды деятельности, связанные с документированием
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК приказом от 1 июля 2026 года утвердил перечень видов деятельности, технологически связанных с изготовлением документов, удостоверяющих личность, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень включены:
- Услуги по уничтожению/утилизации государственных регистрационных номерных знаков.
- Услуги по уничтожению/утилизации документов, удостоверяющих личность;
- Обработка данных и предоставление результатов обработки в рамках интеграционного взаимодействия с коммерческими организациями на платной основе.
Приказ вводится в действие с 17 августа 2026 года.
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