МВД утвердило виды деятельности, связанные с документированием

Фото: Zakon.kz

Министр внутренних дел РК приказом от 1 июля 2026 года утвердил перечень видов деятельности, технологически связанных с изготовлением документов, удостоверяющих личность, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень включены: Услуги по уничтожению/утилизации государственных регистрационных номерных знаков.

Услуги по уничтожению/утилизации документов, удостоверяющих личность;

Обработка данных и предоставление результатов обработки в рамках интеграционного взаимодействия с коммерческими организациями на платной основе. Приказ вводится в действие с 17 августа 2026 года.

Поделитесь новостью