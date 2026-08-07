Обновлены правила регистрации актов гражданского состояния за рубежом

Министр иностранных дел приказом от 30 июля 2026 года внес изменения в Правила оказания госуслуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, а также выдачи повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния за рубежом, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции. Речь идет об оказании следующих госуслуг:

"Государственная регистрация рождения ребенка за рубежом".

"Государственная регистрация заключения брака (супружества) за рубежом".

"Государственная регистрация расторжения брака (супружества) за рубежом".

"Государственная регистрация смерти за рубежом".

"Выдача повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния за рубежом".

Так, чтобы зарегистрировать ребенка, родившегося за рубежом, родителями или другими заинтересованными лицами в срок не позднее двух месяцев со дня рождения, а в случае рождения мертвого ребенка в срок не позднее пяти суток с момента родов подать заявление о государственной регистрации рождения ребенка услугодателю в письменной форме либо на веб-портал "цифрового правительства" в электронной форме (для регистрации рождения ребенка, родители которого являются гражданами РК, имеющие свидетельство о заключении брака казахстанского образца) с приложением необходимых документов, указанных в перечне основных требований к оказанию государственной услуги по регистрации рождения ребенка.

При приеме документов услугодатель воспроизводит копии документов, указанные в перечне основных требований к оказанию госуслуги по регистрации рождения ребенка с отметкой "для сверки", после чего возвращает оригиналы документов услугополучателю.

Общий срок оказания государственной услуги по регистрации рождения ребенка составляет пять рабочих дней при подаче заявления услугодателю, и три рабочих дня при подаче заявления через портал.

При обращении на портал информация о статусе принятия запроса на оказание государственной услуги по регистрации рождения ребенка, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги по регистрации рождения ребенка направляется в "личный кабинет" услугополучателя.

В случае предоставления услугополучателем неполных данных при заполнении заявления или подачи неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов.

После устранения допущенных недостатков документы подаются повторно на общих основаниях.

После государственной регистрации в ЦС ЗАГС услугодатель в течение двух рабочих дней распечатывает актовую запись в одном экземпляре и формирует свидетельство о рождении. Актовая запись подлежит направлению в архив посредством ЦС ЗАГС.

Актовая запись о государственной регистрации рождения ребенка в возрасте до одного года производится в книге текущей регистрации рождений (обычная актовая запись о рождении). В случае если ребенок достиг одного года и старше, актовая запись о рождении оформляется по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам "восстановленной" актовой записи.

При поступлении заявления на государственную регистрацию рождения ребенка за рубежом через портал услугодатель в течение одного рабочего дня проверяет полученные документы и в течение следующего рабочего дня вносит данные в ЦС ЗАГС. После государственной регистрации в ЦС ЗАГС услугодатель в течение одного рабочего дня распечатывает актовую запись в одном экземпляре и формирует свидетельство о рождении.

Сведения, указанные в свидетельстве о рождении, заносятся в журнал "Выдача гербовых бланков" (расходный журнал), после чего услугодатель выдает услугополучателю свидетельство о рождении, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по регистрации рождения ребенка.

Документы, принятые от услугополучателя, а также один экземпляр актовой записи и заключение о государственной регистрации рождения ребенка (при наличии) направляются на хранение в архив центрального аппарата Государственной корпорации "Правительство для граждан" в недельный срок.

Если родители родившегося ребенка на момент рождения ребенка не состоят в браке (супружестве) между собой, одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения ребенка услугодателю подается совместное от родителей ребенка заявление о внесении изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства (материнства), которое подлежит проверке на правильность заполнения и прилагаемых к нему документов.

Факт установления отцовства отражается в актовой записи о государственной регистрации рождения путем внесения соответствующих изменений, дополнений.

При одновременной государственной регистрации рождения и внесения изменений, дополнений в связи с установлением отцовства в ЦС ЗАГС распечатывается актовая запись о рождении в одном экземпляре после внесения изменений и дополнений в связи с установлением отцовства с внесением соответствующей информации в графе "для отметок" в ЦС ЗАГС.

Свидетельство о рождении ребенка в таком случае выдается с учетом внесенных изменений, дополнений в связи с установлением отцовства.

Принятие заявлений о внесении изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства на основании совместного заявления родителей ребенка через представителей не допускается.

Приказ вводится в действие с 17 августа 2026 года.