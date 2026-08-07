Казахстанских товаропроизводителей будут проверять по-новому
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство промышленности и строительства подготовило поправки в Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, сообщает Zakon.kz.
Проект предусматривает новый порядок определения критериев казахстанского товаропроизводителя при цифровой верификации с использованием данных государственных информационных систем.
Также предлагается:
- определить основания для отказа во включении предприятия в Реестр;
- проводить выездную инспекцию, если на казахстанского товаропроизводителя поступят жалобы от других отечественных производителей.
Как считают в министерстве, изменения должны повысить объективность оценки предприятий за счет автоматизации подтверждения их производственной деятельности.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа.
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