Казахстанских товаропроизводителей будут проверять по-новому

Министерство промышленности и строительства подготовило поправки в Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает новый порядок определения критериев казахстанского товаропроизводителя при цифровой верификации с использованием данных государственных информационных систем.

Также предлагается:

определить основания для отказа во включении предприятия в Реестр;

проводить выездную инспекцию, если на казахстанского товаропроизводителя поступят жалобы от других отечественных производителей.

Как считают в министерстве, изменения должны повысить объективность оценки предприятий за счет автоматизации подтверждения их производственной деятельности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа.