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Право

Казахстанских товаропроизводителей будут проверять по-новому

Завод воды, производство воды, вода, розлив воды, питьевая вода, бутылки воды, люди на производстве, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 15:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство промышленности и строительства подготовило поправки в Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает новый порядок определения критериев казахстанского товаропроизводителя при цифровой верификации с использованием данных государственных информационных систем.

Также предлагается:

  • определить основания для отказа во включении предприятия в Реестр;
  • проводить выездную инспекцию, если на казахстанского товаропроизводителя поступят жалобы от других отечественных производителей.

Как считают в министерстве, изменения должны повысить объективность оценки предприятий за счет автоматизации подтверждения их производственной деятельности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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