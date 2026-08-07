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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 17:00 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В два раза увеличится объем производства легкой промышленности к 2030 году: правительство утвердило Комплексный план.
  • Значительно расширена площадь СЭЗ "Актобе".
  • В Казахстане с 1 августа выросли цены на сигареты: минимальная стоимость в розницу – 1060 тенге за пачку.
  • Какие инструменты и как будут применять для урегулирования проблемного банка: в АРРФР РК утвердили правила.
  • Что должно быть в плане восстановления финансовой устойчивости банка: утверждены требования.
  • Как будет рассматривать обращения граждан финансовый омбудсман.
  • Обновлены правила регистрации номера мобильного телефона на портале "цифрового правительства" для получения электронных госуслуг.
  • В Министерстве просвещения определили сроки нового учебного года, каникул и экзаменов: приказ опубликован.
  • С 16 августа ставки за проезд по БАКАД увеличатся вдвое, однако предусмотрена система скидок.
  • Обновлены правила зачисления детей в кружки и секции дополнительного образования.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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