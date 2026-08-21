Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Опубликован закон "О кредитной рейтинговой деятельности", которым предусмотрено создание казахстанского рейтингового агентства.
- Токаев изменил Концепцию внешней политики Республики Казахстан.
- Казахстанцам, которые получили жилье из государственного жилищного фонда до 4 декабря 2024 года, разрешили повторно приватизировать жилье.
- АРРФР РК на 5 лет ввело в Казахстане особый режим регулирования деятельности по управлению инвестиционным портфелем.
- Национальный антикризисный план реагирования на инциденты кибербезопасности утвердило правительство.
- Чипировать домашних кошек и собак обязательно: внесены поправки в правила учета домашних животных.
- Изменились правила вознаграждения казахстанцев за сообщения о нарушении применения ККМ и приема платежей: фиксировать нарушение на видео можно с согласия нарушителя.
- Минздрав обновил правила медосмотра детей: внедрены новые способы и методы диагностики, а процедуры цифровизируют.
- Новые правила пропускного режима в судах утвердили в Казахстане.
- Новые требования по защите от мошенников и продвижению казахстанских товаров установили к электронным торговым и рекламным площадкам: внесены поправки в Правила внутренней торговли.
- В Казахстане детализировали порядок проведения собеседования с иностранцами, прибывшими на ПМЖ.
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