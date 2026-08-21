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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 17:08 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Опубликован закон "О кредитной рейтинговой деятельности", которым предусмотрено создание казахстанского рейтингового агентства.
  • Токаев изменил Концепцию внешней политики Республики Казахстан.
  • Казахстанцам, которые получили жилье из государственного жилищного фонда до 4 декабря 2024 года, разрешили повторно приватизировать жилье.
  • АРРФР РК на 5 лет ввело в Казахстане особый режим регулирования деятельности по управлению инвестиционным портфелем.
  • Национальный антикризисный план реагирования на инциденты кибербезопасности утвердило правительство.
  • Чипировать домашних кошек и собак обязательно: внесены поправки в правила учета домашних животных.
  • Изменились правила вознаграждения казахстанцев за сообщения о нарушении применения ККМ и приема платежей: фиксировать нарушение на видео можно с согласия нарушителя.
  • Минздрав обновил правила медосмотра детей: внедрены новые способы и методы диагностики, а процедуры цифровизируют.
  • Новые правила пропускного режима в судах утвердили в Казахстане.
  • Новые требования по защите от мошенников и продвижению казахстанских товаров установили к электронным торговым и рекламным площадкам: внесены поправки в Правила внутренней торговли.
  • В Казахстане детализировали порядок проведения собеседования с иностранцами, прибывшими на ПМЖ.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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