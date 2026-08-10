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Право

Правила субсидирования авиамаршрутов изменили в Казахстане

Самолет, самолеты, аэропорт, аэропорты, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 09:58 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Правительство постановлением от 5 августа 2026 года внесло дополнения в Правила субсидирования авиамаршрутов, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новым пунктом следующего содержания:

Субсидирование авиамаршрутов является мерой государственной поддержки и осуществляется путем включения в реестр мер государственной поддержки частного предпринимательства, формируемый уполномоченным органом по предпринимательству.

Техническое сопровождение ведения реестра осуществляется юридическим лицом, единственным акционером которого является государство, определяемым центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета (регистратор).

Техническое сопровождение мониторинга использования мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей осуществляется регистратором в рамках двухуровневой системы государственной поддержки частного предпринимательства, включающей:

  • первый уровень – регистраторская система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя мер государственной поддержки частного предпринимательства базовым требованиям, определяемым уполномоченным органом по исполнению бюджета в рамках правил проведения мониторинга использования мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей;
  • второй уровень – отраслевые государственные или негосударственные цифровые системы, посредством которых осуществляются прием заявок от получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень.

Цифровые системы второго уровня обеспечивают получение согласия от получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных регистратором.

Итоги мониторинга, проведенного посредством двухуровневой системы государственной поддержки частного предпринимательства, предоставляются в уполномоченный орган по предпринимательству.

Не допускается предоставление меры государственной поддержки частного предпринимательства без включения ее в реестр.

Постановление введено в действие с 5 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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