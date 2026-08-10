Транзитным большегрузам запретили въезд в Астану

Фото: primeminister.kz

Акимат города Астаны принял постановление от 27 июля 2026 года "Об определении схемы и порядка движения транзитного автомобильного транспорта через территорию города Астаны", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится: Порядок движения транзитного автомобильного транспорта через территорию города Астаны разработан в соответствии с подпунктом 13) статьи 8 Конституционного закона "О статусе столицы Республики Казахстан". Движение большегрузных транзитных транспортных средств допустимо по автомобильной дороге "Обход города Астана". Транзитным большегрузным транспортным средствам запрещается въезд на территорию города, расположенную внутри автомобильной дороги "Обход города Астана". Фото: скриншот документа При этом законодательством РК ограничения на передвижение легковых автомобилей в черте города не установлены. Постановление введено в действие с 8 августа.

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