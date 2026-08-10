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Право

Транзитным большегрузам запретили въезд в Астану

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 10:44 Фото: primeminister.kz
Акимат города Астаны принял постановление от 27 июля 2026 года "Об определении схемы и порядка движения транзитного автомобильного транспорта через территорию города Астаны", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Порядок движения транзитного автомобильного транспорта через территорию города Астаны разработан в соответствии с подпунктом 13) статьи 8 Конституционного закона "О статусе столицы Республики Казахстан".

Движение большегрузных транзитных транспортных средств допустимо по автомобильной дороге "Обход города Астана".

Транзитным большегрузным транспортным средствам запрещается въезд на территорию города, расположенную внутри автомобильной дороги "Обход города Астана".

Карта, маршрут , фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 10:44

Фото: скриншот документа

При этом законодательством РК ограничения на передвижение легковых автомобилей в черте города не установлены.

Постановление введено в действие с 8 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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