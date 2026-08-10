Казахстанцам установят предельную ставку и перечень платежей для лизинга

Министерство промышленности и строительства разработало проект приказа "Об установлении размеров годовой эффективной ставки вознаграждения по договору лизинга и иных платежей", сообщает Zakon.kz.

В Казахстане планируют установить предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по договорам финансового лизинга, заключаемым с физическими лицами.

Также будет определен размер иных платежей, которые могут включаться в договор лизинга.

Цель документа – установить единые требования к ставке и перечню платежей по договорам финансового лизинга для граждан.

Проект размещен на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 24 августа.