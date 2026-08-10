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Право

Казахстанцам установят предельную ставку и перечень платежей для лизинга

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 12:54 Фото: pexels
Министерство промышленности и строительства разработало проект приказа "Об установлении размеров годовой эффективной ставки вознаграждения по договору лизинга и иных платежей", сообщает Zakon.kz.

В Казахстане планируют установить предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по договорам финансового лизинга, заключаемым с физическими лицами.

Также будет определен размер иных платежей, которые могут включаться в договор лизинга.

Цель документа – установить единые требования к ставке и перечню платежей по договорам финансового лизинга для граждан.

Проект размещен на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 24 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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