Казахстанцам установят предельную ставку и перечень платежей для лизинга
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Министерство промышленности и строительства разработало проект приказа "Об установлении размеров годовой эффективной ставки вознаграждения по договору лизинга и иных платежей", сообщает Zakon.kz.
В Казахстане планируют установить предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по договорам финансового лизинга, заключаемым с физическими лицами.
Также будет определен размер иных платежей, которые могут включаться в договор лизинга.
Цель документа – установить единые требования к ставке и перечню платежей по договорам финансового лизинга для граждан.
Проект размещен на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 24 августа.
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