Казахстанским товаропроизводителям упростят доступ к госзакупкам ЕАЭС
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Министерство промышленности и строительства подготовило проект Правил проведения экспертизы по определению страны происхождения товара, выдаче акта экспертизы о происхождении товара и отмене его действия, сообщает Zakon.kz.
Документ определяет порядок проведения экспертизы, выдачи и хранения актов о происхождении товара, а также их отмены.
На основании таких актов казахстанские товары смогут включаться в Евразийский реестр промышленных товаров государств ЕАЭС. Это даст отечественным производителям возможность участвовать в государственных и муниципальных закупках стран – участниц ЕАЭС.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 августа.
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