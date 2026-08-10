Казахстанским товаропроизводителям упростят доступ к госзакупкам ЕАЭС

Министерство промышленности и строительства подготовило проект Правил проведения экспертизы по определению страны происхождения товара, выдаче акта экспертизы о происхождении товара и отмене его действия, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет порядок проведения экспертизы, выдачи и хранения актов о происхождении товара, а также их отмены.

На основании таких актов казахстанские товары смогут включаться в Евразийский реестр промышленных товаров государств ЕАЭС. Это даст отечественным производителям возможность участвовать в государственных и муниципальных закупках стран – участниц ЕАЭС.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 августа.