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Право

Казахстанским товаропроизводителям упростят доступ к госзакупкам ЕАЭС

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 15:02 Фото: pexels
Министерство промышленности и строительства подготовило проект Правил проведения экспертизы по определению страны происхождения товара, выдаче акта экспертизы о происхождении товара и отмене его действия, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет порядок проведения экспертизы, выдачи и хранения актов о происхождении товара, а также их отмены.

На основании таких актов казахстанские товары смогут включаться в Евразийский реестр промышленных товаров государств ЕАЭС. Это даст отечественным производителям возможность участвовать в государственных и муниципальных закупках стран – участниц ЕАЭС.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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