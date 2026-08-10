Абитуриенты в Казахстане узнали о грантах: что им нужно сделать до 25 августа
Фото: freepik
7 августа 2026 года 75 тысяч абитуриентов в Казахстане получили хорошие известия о возможности бесплатно обучаться в вузах страны. Уже сегодня, 10 августа, им в Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие шаги предпринимать дальше, сообщает Zakon.kz.
Прежде всего, в ведомстве подчеркнули, что свидетельство о гранте доступно на сайте grant.testcenter.kz.
Далее абитуриенты должны подать документы в вузы для зачисления на грант или на платной основе до 25 августа (включительно).
Так, в приемные комиссии необходимо предоставить следующие документы:
- удостоверение личности,
- фото размером 3×4,
- аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей,
- медицинская справка по форме № 075/у,
- приписное свидетельство из военкомата для юношей,
- электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии),
- подтверждающие документы по льготным категориям (при наличии).
Мы также публиковали кадры о том, как казахстанские абитуриенты узнали о гранте.
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