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Абитуриенты в Казахстане узнали о грантах: что им нужно сделать до 25 августа

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 15:19 Фото: freepik
7 августа 2026 года 75 тысяч абитуриентов в Казахстане получили хорошие известия о возможности бесплатно обучаться в вузах страны. Уже сегодня, 10 августа, им в Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие шаги предпринимать дальше, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, в ведомстве подчеркнули, что свидетельство о гранте доступно на сайте grant.testcenter.kz.

Далее абитуриенты должны подать документы в вузы для зачисления на грант или на платной основе до 25 августа (включительно).

Так, в приемные комиссии необходимо предоставить следующие документы:

  • удостоверение личности,
  • фото размером 3×4,
  • аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей,
  • медицинская справка по форме № 075/у,
  • приписное свидетельство из военкомата для юношей,
  • электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии),
  • подтверждающие документы по льготным категориям (при наличии).

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Мы также публиковали кадры о том, как казахстанские абитуриенты узнали о гранте.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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