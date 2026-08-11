Антикоррупционная комплаенс-служба появится в госпредприятиях

Министр юстиции приказом от 31 июля 2026 года внес соответствующие дополнения в типовой устав государственного предприятия, сообщает Zakon.kz.

В документ добавлена новая норма, в которой сказано:

Для обеспечения соблюдения государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом и его работниками законодательства РК о противодействии коррупции определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы.

При этом руководитель, работники антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, не могут быть выбраны в состав наблюдательного совета, исполнительного органа и иных коллегиальных органов данного государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом.

Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, осуществляют свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом, подотчетны наблюдательному совету и являются независимыми при обеспечении соблюдения требований законодательства РК о противодействии коррупции.

Также говорится, что компетенция, организация и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяются внутренним актом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом на основании типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

Предусматривается, что антикоррупционная комплаенс-служба взаимодействует с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

Приказ вводится в действие с 21 августа.