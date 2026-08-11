#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
466.08
538.56
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
466.08
538.56
5.65
Право

Антикоррупционная комплаенс-служба появится в госпредприятиях

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 11:57 Фото: Zakon.kz
Министр юстиции приказом от 31 июля 2026 года внес соответствующие дополнения в типовой устав государственного предприятия, сообщает Zakon.kz.

В документ добавлена новая норма, в которой сказано:

Для обеспечения соблюдения государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом и его работниками законодательства РК о противодействии коррупции определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы.

При этом руководитель, работники антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, не могут быть выбраны в состав наблюдательного совета, исполнительного органа и иных коллегиальных органов данного государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом.

Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, осуществляют свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом, подотчетны наблюдательному совету и являются независимыми при обеспечении соблюдения требований законодательства РК о противодействии коррупции.

Также говорится, что компетенция, организация и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяются внутренним актом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом на основании типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

Предусматривается, что антикоррупционная комплаенс-служба взаимодействует с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

Приказ вводится в действие с 21 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина
12:37, Сегодня
В Казахстане внедрят автомобили без водителя: стартует пилотный проект
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
16:36, 04 июля 2024
Прием в палату юридических консультантов: что изменилось
Детский сад, детский садик, дети, ребенок, детсад, няни, няня
08:51, 23 декабря 2024
Ставки специальных педагогов появятся в казахстанских детсадах и школах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Футбольные ворота от КФФ упали на ребёнка в Астане
13:33, Сегодня
Футбольные ворота упали на ребёнка в Астане на поле от КФФ
Бейбит Жукаев
13:11, Сегодня
Бейбит Жукаев в двух сетах обыграл Амира Омарханова на "Кубке Президента РК"
Клуб из Ла Лиги может забрать Дастана Сатпаева в аренду из &quot;Челси&quot;
13:08, Сегодня
Клуб из Ла Лиги может забрать Дастана Сатпаева в аренду из "Челси"
Шавкат Рахмонов
12:50, Сегодня
Как травма Шавката Рахмонова поменяла судьбу звёзд UFC: версия скандального Дэниса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: