Изменилась методика сбора обратной связи от казахстанцев на инициативы государства

Министр культуры и информации приказом от 31 июля 2026 года внесла поправки в Методику сбора и оценки обратной связи населения на предлагаемые и (или) реализуемые проекты и инициативы государства, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточнены некоторые понятия:

интернет-конференции – сервис интернет-портала открытого диалога, где граждане Республики Казахстан задают интересующие вопросы и делятся предложениями;

– сервис интернет-портала открытого диалога, где граждане Республики Казахстан задают интересующие вопросы и делятся предложениями; нормативный правовой акт (НПА) – письменный официальный документ установленной формы, принятый на всенародном референдуме либо уполномоченным органом, устанавливающий нормы права, изменяющий, дополняющий, прекращающий или приостанавливающий их действие;

– письменный официальный документ установленной формы, принятый на всенародном референдуме либо уполномоченным органом, устанавливающий нормы права, изменяющий, дополняющий, прекращающий или приостанавливающий их действие; опросы – сервис интернет-портала открытого диалога, где государственными органами осуществляется анкетирование граждан Республики Казахстан по тем или иным вопросам в курируемых сферах (отраслях);

Помимо этого, по тексту понятие "гражданин" заменили на "гражданин Республики Казахстан".

Также говорится, что государственные органы проводят публичные обсуждения паспортов бюджетных программ и отчетов о реализации бюджетных программ на интернет-портале открытые бюджеты в порядке, установленном законодательством РК.

При размещении паспортов бюджетных программ и отчетов о реализации бюджетных программ, государственные органы – администраторы бюджетных программ размещают информационные сообщения, направленные на оповещение населения о сроках проведения публичных обсуждений, и обеспечивают сбор предложений и (или) замечаний в течение установленного срока публичного обсуждения. Следует отметить, что ранее в документе речь шла о проектах бюджетных программ.

Государственные органы проводят анализ проблемных вопросов граждан Республики Казахстан, поднятых в рамках обращений, и формируют в соответствии с ними перечень тематик для дальнейшего создания интернет-конференций и опросов.

По итогам работы государственных органов с поступившими предложениями или замечаниями уполномоченным органом рассчитывается показатель обратной связи государственного органа. Методика содержит формулу расчета данного показателя, которая в целом осталась без изменений.

Установлено, что в тех случаях, когда к проектам и инициативам государства не поступает комментариев или замечаний и предложений от граждан Республики Казахстан, отношение по комментариям или замечаниям и предложениям равняется единице.

Приказ вводится в действие с 21 августа.