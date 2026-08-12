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Право

Пилотный проект по налоговому администрированию расширили на наружную рекламу

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 08:36 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 30 июля 2026 года обновил Правила и сроки реализации пилотного проекта по совершенствованию налогового администрирования в части сбора налогов на имущество и на транспортные средства физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по совершенствованию налогового администрирования в части сбора налогов на имущество и на транспортные средства физических лиц, а также платы за размещение наружной (визуальной) рекламы".

Пилотный проект по совершенствованию налогового администрирования расширят сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, добавлен новый платеж – плата за размещение наружной (визуальной) рекламы. Акиматы районов будут ежемесячно вносить сведения о разрешениях и суммах платы в модуль "Платы и сборы" цифровой системы Smart Data Finance (ЦС SDF).

Во-вторых, расширяется территория проекта. Ранее он действовал только в Успенском и Железинском районах Павлодарской области.

Теперь же регионами, в которых проводится пилотный проект, являются Балхашский, Жамбылский, Илийский, Карасайский, Райымбекский, Талгарский, Уйгурского, Енбекшиказахский, Кегенский районы и города Конаев (в части Шенгельдинского сельского округа) Алматинской области, Алтынсаринский и Камыстинский районы Костанайской области, Актогайский, Баянаульский, Железинский, Иртышский, Майский, Павлодарский, Успенский и Щербактинский районы, районы Теренколь и Аккулы, город Аксу (в части сельского округа имени Каныша Камзина, Достыкского, Евгеньевского, Калкаманского, Кызылжарского, имени Мамаита Омарова сельских округов), город Павлодар (в части Кенжекольского сельского округа, поселка Атамекен, сел Павлодарское, Жетекши, Мойылды) и город Экибастуз (в части Аккольского, Байетского, Железнодорожного, Кояндинского, Сарыкамысского, Торт-Кудукского, Экибастузского сельских округов, сел имени Алькея Маргулана и Шикылдак, поселков Солнечный и Шидерты) Павлодарской области, Жанааркинский, Улытауский районы, город Каражал, включая поселок Жайрем, и город Жезказган (в части сельских округов Малшыбай, Кеңгір и Талап) области Улытау.

В-третьих, внедряются новые цифровые инструменты. Работники акиматов сельских округов получат доступ к Интегрированной системе налогового администрирования и ЦС SDF для просмотра лицевых счетов по налогам и плате.

В-четвертых, появится механизм корректировки начислений. Акиматы сельских округов смогут инициировать корректировку налога на имущество и транспортного налога на основании обращений граждан и актуализированных данных. На согласование управлениям государственных доходов отводится до 10 рабочих дней, а акиматам – до 5 рабочих дней на подготовку корректировки.

Помимо этого, акиматы сельских округов будут содействовать взысканию налоговой задолженности физических лиц – в частности, вручать уведомления о задолженности и налоговые приказы.

Приказ вводится в действие с 21 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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