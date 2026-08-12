Что нужно успеть сделать до 18 августа будущим магистрантам в Казахстане

В Казахстане 12 августа 2026 года начался прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру. Он будет проходить до 18 августа (включительно) через приемные комиссии вузов, в том числе, через виртуальные комиссии, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК, всего в комплексном тестировании (КТ) приняли участие около 58 тыс. человек.

"Участники, набравшие установленный проходной балл, смогут принять участие в конкурсе на образовательные гранты. Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования. Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. То есть будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать удобный способ подачи документов", – заявили в пресс-службе ведомства в среду.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

копию удостоверения личности,

документ о высшем образовании (диплом и приложение),

сертификат КТ,

международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии).

"При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения". Пресс-служба МНВО РК

Отмечается, что поступающие в магистратуру могут претендовать на около 11 тыс. государственных образовательных грантов.

Также в Миннауки назвали две важные даты:

до 25 августа будут опубликованы списки обладателей образовательного гранта в магистратуру на официальном сайте и в социальных сетях министра науки и высшего образования РК, Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования;

будут опубликованы списки обладателей образовательного гранта в магистратуру на официальном сайте и в социальных сетях министра науки и высшего образования РК, Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования; до 28 августа завершится зачисление на обучение будущих магистрантов.

В свою очередь Национальный центр тестирования (НЦТ) МНВО РК по многочисленным просьбам будущих магистрантов предоставил статистические данные по количеству поступающих, которые набрали пороговые баллы на комплексном тестировании.

7 августа Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. Из него следует, что возможность бесплатно обучаться в вузах страны получили более 75 тыс. абитуриентов.

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А 10 августа в Казахстане стартовало августовское ЕНТ. Благодаря этому у некоторых абитуриентов появляется второй шанс поступить в вуз.