Что нужно успеть сделать до 18 августа будущим магистрантам в Казахстане
По данным Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК, всего в комплексном тестировании (КТ) приняли участие около 58 тыс. человек.
"Участники, набравшие установленный проходной балл, смогут принять участие в конкурсе на образовательные гранты. Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования. Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. То есть будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать удобный способ подачи документов", – заявили в пресс-службе ведомства в среду.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- копию удостоверения личности,
- документ о высшем образовании (диплом и приложение),
- сертификат КТ,
- международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии).
"При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения".Пресс-служба МНВО РК
Отмечается, что поступающие в магистратуру могут претендовать на около 11 тыс. государственных образовательных грантов.
Также в Миннауки назвали две важные даты:
- до 25 августа будут опубликованы списки обладателей образовательного гранта в магистратуру на официальном сайте и в социальных сетях министра науки и высшего образования РК, Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования;
- до 28 августа завершится зачисление на обучение будущих магистрантов.
В свою очередь Национальный центр тестирования (НЦТ) МНВО РК по многочисленным просьбам будущих магистрантов предоставил статистические данные по количеству поступающих, которые набрали пороговые баллы на комплексном тестировании.
7 августа Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. Из него следует, что возможность бесплатно обучаться в вузах страны получили более 75 тыс. абитуриентов.
Материал по теме
А 10 августа в Казахстане стартовало августовское ЕНТ. Благодаря этому у некоторых абитуриентов появляется второй шанс поступить в вуз.