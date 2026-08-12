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Общество

Что нужно успеть сделать до 18 августа будущим магистрантам в Казахстане

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:23 Фото: magnific
В Казахстане 12 августа 2026 года начался прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру. Он будет проходить до 18 августа (включительно) через приемные комиссии вузов, в том числе, через виртуальные комиссии, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК, всего в комплексном тестировании (КТ) приняли участие около 58 тыс. человек.

"Участники, набравшие установленный проходной балл, смогут принять участие в конкурсе на образовательные гранты. Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования. Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. То есть будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать удобный способ подачи документов", – заявили в пресс-службе ведомства в среду.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

  • копию удостоверения личности,
  • документ о высшем образовании (диплом и приложение),
  • сертификат КТ,
  • международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии).
"При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения".Пресс-служба МНВО РК

Отмечается, что поступающие в магистратуру могут претендовать на около 11 тыс. государственных образовательных грантов.

Также в Миннауки назвали две важные даты:

  • до 25 августа будут опубликованы списки обладателей образовательного гранта в магистратуру на официальном сайте и в социальных сетях министра науки и высшего образования РК, Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования;
  • до 28 августа завершится зачисление на обучение будущих магистрантов.

В свою очередь Национальный центр тестирования (НЦТ) МНВО РК по многочисленным просьбам будущих магистрантов предоставил статистические данные по количеству поступающих, которые набрали пороговые баллы на комплексном тестировании.

статистика, магистратура, поступающие, пороговые баллы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:23

Фото: Telegram/uto92

7 августа Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. Из него следует, что возможность бесплатно обучаться в вузах страны получили более 75 тыс. абитуриентов.

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А 10 августа в Казахстане стартовало августовское ЕНТ. Благодаря этому у некоторых абитуриентов появляется второй шанс поступить в вуз.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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