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Право

Утверждены признаки ухудшения финансовой устойчивости банка

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 14:39 Фото: unsplash
АРРФР постановлением от 7 августа 2026 года утвердило значения финансово-экономических и иных признаков ухудшения финансовой устойчивости банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Значения финансово-экономических и иных признаков ухудшения финансовой устойчивости банка, филиала банка – нерезидента РК разработаны в целях защиты прав и законных интересов депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов банка, обеспечения финансовой устойчивости банка, филиала банка – нерезидента РК, предотвращения наступления неплатежеспособности или потенциальной неплатежеспособности банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, снижения негативных последствий при ухудшении финансовой устойчивости банка, филиала банка – нерезидента РК, а также снижения системных рисков.

Документ устанавливает признаки ухудшения финансовой устойчивости банка, филиала банка-нерезидента:

  • определяемые на основании количественных показателей – отклонение значений финансовых-экономических показателей, фиксируемых в результате осуществления уполномоченным органом контрольных и надзорных функций и указывающих на повышенные риски снижения капитала, ликвидности, качества активов, прибыльности;
  • определяемые на основании качественных показателей – наличие событий, факторов или обстоятельств, которые не имеют количественного выражения, но указывают на возможное ухудшение финансового состояния банка, снижение эффективности управления рисками и (или) повышение вероятности наступления неблагоприятных последствий для его деятельности.

Количественные показатели подразделяются на следующие категории:

  • показатели рисков капитала – показатели, характеризующие уровень достаточности и качества капитала банка, а также его способность покрывать риски, принимаемые банком в процессе деятельности, и обеспечивать устойчивость капитала при воздействии неблагоприятных факторов;
  • показатели кредитного риска – показатели, характеризующие подверженность банка кредитному риску и отражающие качество, концентрацию и покрытие провизиями кредитного портфеля;
  • показатели риска ликвидности – показатели, характеризующие способность банка своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства перед клиентами и контрагентами при воздействии неблагоприятных факторов;
  • показатели валютного риска – показатели, характеризующие подверженность банка риску убытков, возникающему вследствие изменений валютных курсов, а также способность банка своевременно исполнять обязательства в иностранной валюте;
  • показатели прибыльности – показатели, характеризующие эффективность деятельности банка и устойчивость его финансовых результатов;
  • показатели рейтинговой оценки – показатели, характеризующие ухудшение финансовой устойчивости банка, выраженное в понижении рейтинга банка и (или) его выпусков ценных бумаг, присвоенного рейтинговыми агентствами, признаваемыми в соответствии с Пруденциальными нормативами.

Также количественные показатели разделяются на основные и вспомогательные.

Наличие признаков ухудшения финансовой устойчивости банка, определяемых по отклонению от установленных пороговых значений банка одного основного количественного показателя или комбинации вспомогательных количественных показателей является основанием для применения к банку режима усиленного надзора или режима восстановления финансовой устойчивости.

Количественные признаки ухудшения финансовой устойчивости банка по снижению коэффициентов достаточности собственного капитала и (или) коэффициентов ликвидности банка ниже минимальных значений являются основанием для применения к банку режима урегулирования.

Наличие любого из следующих признаков ухудшения финансовой устойчивости банка является основанием для применения к банку режима усиленного надзора:

  • существенные недостатки в корпоративном управлении и (или) системе управления рисками и внутреннего контроля банка, которые существенно негативно влияют на финансовую устойчивость банка;
  • наличие существенных искажений в регуляторной или финансовой отчетности банка, в том числе преднамеренное искажение или непризнание убытков, манипулирование учетной политикой;
  • выявление уполномоченным органом в рамках надзорных функций признаков, которые могут привести к созданию положения, угрожающего финансовой устойчивости банка, и (или) правам и законным интересам его депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов и (или) стабильности финансовой системы.

Наличие любого из следующих признаков ухудшения финансовой устойчивости банка является основанием для применения к банку режима восстановления финансовой устойчивости:

  • неисполнение банком денежных обязательств перед депозиторами и (или) иными кредиторами в связи с отсутствием или недостаточностью денег;
  • ненадлежащее исполнение банком договорных обязательств по переводным операциям в связи с отсутствием или недостаточностью денег;
  • существенные недостатки в корпоративном управлении и (или) системе управления рисками и внутреннего контроля банка, которые существенно негативно влияют на финансовую устойчивость банка;
  • наличие существенных искажений в регуляторной или финансовой отчетности банка, в том числе преднамеренное искажение или непризнание убытков, манипулирование учетной политикой;
  • выявление уполномоченным органом в рамках надзорных функций признаков, которые могут привести к созданию положения, угрожающего финансовой устойчивости банка и (или) правам и законным интересам его депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов и (или) стабильности финансовой системы;
  • неисполнение мер по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков и (или) принудительных мер надзорного реагирования.

Наличие любого из следующих признаков ухудшения финансовой устойчивости банка, а также подтверждение по результатам оценки жизнеспособности банка возможности и целесообразности применения к нему инструментов урегулирования по сравнению с принудительной ликвидацией банка, являются основанием для применения к банку режима урегулирования:

  • неисполнение банком в течение семи рабочих дней денежных обязательств перед депозиторами и (или) иными кредиторами в связи с отсутствием или недостаточностью денег;
  • систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение банком договорных обязательств по переводным операциям в связи с отсутствием или недостаточностью денег;
  • существенные недостатки в корпоративном управлении и (или) системе управления рисками и внутреннего контроля банка, которые существенно негативно влияют на финансовую устойчивость банка;
  • наличие существенных искажений в регуляторной или финансовой отчетности банка, в том числе преднамеренное искажение или непризнание убытков, манипулирование учетной политикой;
  • выявление уполномоченным органом в рамках надзорных функций признаков, которые могут привести к созданию положения, угрожающего финансовой устойчивости банка и (или) правам и законным интересам его депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов и (или) стабильности финансовой системы;
  • неисполнение мер по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков и (или) принудительных мер надзорного реагирования;
  • неисполнение или неэффективность плана восстановления финансовой устойчивости банка;
  • совершение банком, находящимся в режиме усиленного надзора или режиме восстановления финансовой устойчивости, сделок (операций), которые приводят к ухудшению финансовой устойчивости банка, в том числе:

– сделок (операций), в результате которых происходит существенное ухудшение качества активов банка, в том числе продажа, замена активов, предмета залога, если указанные сделки (операции) приводят к убыткам банка;

– сделок (операций) на нерыночных условиях, в результате которых банк несет убытки, а также сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями, с нарушением требований и (или) ограничений, установленных уполномоченным органом посредством применения мер надзорного реагирования;

– принятие банком обязательств, повлекших невозможность выполнения банком денежных обязательств перед депозиторами и (или) иными кредиторами полностью или частично;

– передача имущества (в том числе во временное пользование) безвозмездно либо по цене, существенно отличающейся в худшую для банка сторону от цены на аналогичное имущество при сопоставимых экономических условиях, либо без наличия оснований в ущерб правам и законным интересам депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов банка;

  • наличие оснований для лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций;
  • наличие обстоятельств (сведений), указывающих на то, что любое из оснований наступит в отношении банка в течение следующих шести месяцев.

Постановление вводится в действие с 23 августа.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила, по которым будут оценивать жизнеспособность банка.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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