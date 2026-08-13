Утверждены признаки ухудшения финансовой устойчивости банка

АРРФР постановлением от 7 августа 2026 года утвердило значения финансово-экономических и иных признаков ухудшения финансовой устойчивости банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Значения финансово-экономических и иных признаков ухудшения финансовой устойчивости банка, филиала банка – нерезидента РК разработаны в целях защиты прав и законных интересов депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов банка, обеспечения финансовой устойчивости банка, филиала банка – нерезидента РК, предотвращения наступления неплатежеспособности или потенциальной неплатежеспособности банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, снижения негативных последствий при ухудшении финансовой устойчивости банка, филиала банка – нерезидента РК, а также снижения системных рисков.

Документ устанавливает признаки ухудшения финансовой устойчивости банка, филиала банка-нерезидента:

определяемые на основании количественных показателей – отклонение значений финансовых-экономических показателей, фиксируемых в результате осуществления уполномоченным органом контрольных и надзорных функций и указывающих на повышенные риски снижения капитала, ликвидности, качества активов, прибыльности;

определяемые на основании качественных показателей – наличие событий, факторов или обстоятельств, которые не имеют количественного выражения, но указывают на возможное ухудшение финансового состояния банка, снижение эффективности управления рисками и (или) повышение вероятности наступления неблагоприятных последствий для его деятельности.

Количественные показатели подразделяются на следующие категории:

показатели рисков капитала – показатели, характеризующие уровень достаточности и качества капитала банка, а также его способность покрывать риски, принимаемые банком в процессе деятельности, и обеспечивать устойчивость капитала при воздействии неблагоприятных факторов;

показатели кредитного риска – показатели, характеризующие подверженность банка кредитному риску и отражающие качество, концентрацию и покрытие провизиями кредитного портфеля;

показатели риска ликвидности – показатели, характеризующие способность банка своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства перед клиентами и контрагентами при воздействии неблагоприятных факторов;

показатели валютного риска – показатели, характеризующие подверженность банка риску убытков, возникающему вследствие изменений валютных курсов, а также способность банка своевременно исполнять обязательства в иностранной валюте;

показатели прибыльности – показатели, характеризующие эффективность деятельности банка и устойчивость его финансовых результатов;

показатели рейтинговой оценки – показатели, характеризующие ухудшение финансовой устойчивости банка, выраженное в понижении рейтинга банка и (или) его выпусков ценных бумаг, присвоенного рейтинговыми агентствами, признаваемыми в соответствии с Пруденциальными нормативами.

Также количественные показатели разделяются на основные и вспомогательные.

Наличие признаков ухудшения финансовой устойчивости банка, определяемых по отклонению от установленных пороговых значений банка одного основного количественного показателя или комбинации вспомогательных количественных показателей является основанием для применения к банку режима усиленного надзора или режима восстановления финансовой устойчивости.

Количественные признаки ухудшения финансовой устойчивости банка по снижению коэффициентов достаточности собственного капитала и (или) коэффициентов ликвидности банка ниже минимальных значений являются основанием для применения к банку режима урегулирования.

Наличие любого из следующих признаков ухудшения финансовой устойчивости банка является основанием для применения к банку режима усиленного надзора:

существенные недостатки в корпоративном управлении и (или) системе управления рисками и внутреннего контроля банка, которые существенно негативно влияют на финансовую устойчивость банка;

наличие существенных искажений в регуляторной или финансовой отчетности банка, в том числе преднамеренное искажение или непризнание убытков, манипулирование учетной политикой;

выявление уполномоченным органом в рамках надзорных функций признаков, которые могут привести к созданию положения, угрожающего финансовой устойчивости банка, и (или) правам и законным интересам его депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов и (или) стабильности финансовой системы.

Наличие любого из следующих признаков ухудшения финансовой устойчивости банка является основанием для применения к банку режима восстановления финансовой устойчивости:

неисполнение банком денежных обязательств перед депозиторами и (или) иными кредиторами в связи с отсутствием или недостаточностью денег;

ненадлежащее исполнение банком договорных обязательств по переводным операциям в связи с отсутствием или недостаточностью денег;

существенные недостатки в корпоративном управлении и (или) системе управления рисками и внутреннего контроля банка, которые существенно негативно влияют на финансовую устойчивость банка;

наличие существенных искажений в регуляторной или финансовой отчетности банка, в том числе преднамеренное искажение или непризнание убытков, манипулирование учетной политикой;

выявление уполномоченным органом в рамках надзорных функций признаков, которые могут привести к созданию положения, угрожающего финансовой устойчивости банка и (или) правам и законным интересам его депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов и (или) стабильности финансовой системы;

неисполнение мер по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков и (или) принудительных мер надзорного реагирования.

Наличие любого из следующих признаков ухудшения финансовой устойчивости банка, а также подтверждение по результатам оценки жизнеспособности банка возможности и целесообразности применения к нему инструментов урегулирования по сравнению с принудительной ликвидацией банка, являются основанием для применения к банку режима урегулирования:

неисполнение банком в течение семи рабочих дней денежных обязательств перед депозиторами и (или) иными кредиторами в связи с отсутствием или недостаточностью денег;

систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение банком договорных обязательств по переводным операциям в связи с отсутствием или недостаточностью денег;

существенные недостатки в корпоративном управлении и (или) системе управления рисками и внутреннего контроля банка, которые существенно негативно влияют на финансовую устойчивость банка;

наличие существенных искажений в регуляторной или финансовой отчетности банка, в том числе преднамеренное искажение или непризнание убытков, манипулирование учетной политикой;

выявление уполномоченным органом в рамках надзорных функций признаков, которые могут привести к созданию положения, угрожающего финансовой устойчивости банка и (или) правам и законным интересам его депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов и (или) стабильности финансовой системы;

неисполнение мер по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков и (или) принудительных мер надзорного реагирования;

неисполнение или неэффективность плана восстановления финансовой устойчивости банка;

совершение банком, находящимся в режиме усиленного надзора или режиме восстановления финансовой устойчивости, сделок (операций), которые приводят к ухудшению финансовой устойчивости банка, в том числе:

– сделок (операций), в результате которых происходит существенное ухудшение качества активов банка, в том числе продажа, замена активов, предмета залога, если указанные сделки (операции) приводят к убыткам банка;

– сделок (операций) на нерыночных условиях, в результате которых банк несет убытки, а также сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями, с нарушением требований и (или) ограничений, установленных уполномоченным органом посредством применения мер надзорного реагирования;

– принятие банком обязательств, повлекших невозможность выполнения банком денежных обязательств перед депозиторами и (или) иными кредиторами полностью или частично;

– передача имущества (в том числе во временное пользование) безвозмездно либо по цене, существенно отличающейся в худшую для банка сторону от цены на аналогичное имущество при сопоставимых экономических условиях, либо без наличия оснований в ущерб правам и законным интересам депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов банка;

наличие оснований для лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций;

наличие обстоятельств (сведений), указывающих на то, что любое из оснований наступит в отношении банка в течение следующих шести месяцев.

Постановление вводится в действие с 23 августа.

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