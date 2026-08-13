КГД будет предоставлять Минюсту конфиденциальную информацию по импорту некоторого оборудования
Правила определяют порядок взаимодействия по предоставлению органом государственных доходов конфиденциальной информации по импорту оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения аудиовизуальных произведений или звукозаписей произведений в личных целях и без получения дохода, выпущенных по таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления (сведения).
Сведения предоставляются КГД Комитету по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК в целях реализации функции Комитета по осуществлению контроля по сбору, распределению и выплате вознаграждения, предусмотренного статьей 26 закона "Об авторском праве и смежных правах".
Сведения предоставляются одним из следующих способов:
- через интеграционную платформу Smart Bridge из цифровой системы органа государственных доходов;
- путем выгрузки сведений, в том числе на съемных носителях.
Основанием для представления КГД сведений является запрос Комитета в форме электронного документа, поступившего посредством интеграционной платформы Smart Bridge.
Сведения представляются посредством интеграционной платформы Smart Bridge в режиме реального времени или по мере обработки запроса цифровой системы органов государственных доходов.
Также указывается, что должностные лица Комитета, использующие в работе сведения, не распространяют их как в период исполнения ими своих обязанностей, так и после завершения их выполнения в соответствии с законодательством РК.
Перечень включает следующие сведения:
- дата выпуска;
- наименование импортера;
- ИИН/БИН импортера;
- наименование товара, модель товара;
- код товара (ТН ВЭД ЕАЭС);
- страна происхождения;
- страна отправления (наименование);
- страна назначения (наименование);
- валюта;
- таможенная стоимость;
- единица измерения товара (при наличии);
- количество (объем) (при наличии);
- номер декларации на товары.
Приказ вводится в действие с 23 августа.