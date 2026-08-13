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Право

КГД будет предоставлять Минюсту конфиденциальную информацию по импорту некоторого оборудования

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 14:48 Фото: freepik
Совместным приказом министров юстиции и финансов от 6 августа 2026 года утверждены Правила взаимодействия Министерства юстиции и Министерства финансов РК по представлению органом государственных доходов конфиденциальной информации, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок взаимодействия по предоставлению органом государственных доходов конфиденциальной информации по импорту оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения аудиовизуальных произведений или звукозаписей произведений в личных целях и без получения дохода, выпущенных по таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления (сведения).

Сведения предоставляются КГД Комитету по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК в целях реализации функции Комитета по осуществлению контроля по сбору, распределению и выплате вознаграждения, предусмотренного статьей 26 закона "Об авторском праве и смежных правах".

Сведения предоставляются одним из следующих способов:

  • через интеграционную платформу Smart Bridge из цифровой системы органа государственных доходов;
  • путем выгрузки сведений, в том числе на съемных носителях.

Основанием для представления КГД сведений является запрос Комитета в форме электронного документа, поступившего посредством интеграционной платформы Smart Bridge.

Сведения представляются посредством интеграционной платформы Smart Bridge в режиме реального времени или по мере обработки запроса цифровой системы органов государственных доходов.

Также указывается, что должностные лица Комитета, использующие в работе сведения, не распространяют их как в период исполнения ими своих обязанностей, так и после завершения их выполнения в соответствии с законодательством РК.

Перечень включает следующие сведения:

  • дата выпуска;
  • наименование импортера;
  • ИИН/БИН импортера;
  • наименование товара, модель товара;
  • код товара (ТН ВЭД ЕАЭС);
  • страна происхождения;
  • страна отправления (наименование);
  • страна назначения (наименование);
  • валюта;
  • таможенная стоимость;
  • единица измерения товара (при наличии);
  • количество (объем) (при наличии);
  • номер декларации на товары.

Приказ вводится в действие с 23 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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