КГД будет предоставлять Минюсту конфиденциальную информацию по импорту некоторого оборудования

Совместным приказом министров юстиции и финансов от 6 августа 2026 года утверждены Правила взаимодействия Министерства юстиции и Министерства финансов РК по представлению органом государственных доходов конфиденциальной информации, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок взаимодействия по предоставлению органом государственных доходов конфиденциальной информации по импорту оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения аудиовизуальных произведений или звукозаписей произведений в личных целях и без получения дохода, выпущенных по таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления (сведения).

Сведения предоставляются КГД Комитету по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК в целях реализации функции Комитета по осуществлению контроля по сбору, распределению и выплате вознаграждения, предусмотренного статьей 26 закона "Об авторском праве и смежных правах".

Сведения предоставляются одним из следующих способов:

через интеграционную платформу Smart Bridge из цифровой системы органа государственных доходов;

путем выгрузки сведений, в том числе на съемных носителях.

Основанием для представления КГД сведений является запрос Комитета в форме электронного документа, поступившего посредством интеграционной платформы Smart Bridge.

Сведения представляются посредством интеграционной платформы Smart Bridge в режиме реального времени или по мере обработки запроса цифровой системы органов государственных доходов.

Также указывается, что должностные лица Комитета, использующие в работе сведения, не распространяют их как в период исполнения ими своих обязанностей, так и после завершения их выполнения в соответствии с законодательством РК.

Перечень включает следующие сведения:

дата выпуска;

наименование импортера;

ИИН/БИН импортера;

наименование товара, модель товара;

код товара (ТН ВЭД ЕАЭС);

страна происхождения;

страна отправления (наименование);

страна назначения (наименование);

валюта;

таможенная стоимость;

единица измерения товара (при наличии);

количество (объем) (при наличии);

номер декларации на товары.

Приказ вводится в действие с 23 августа.