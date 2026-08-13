Реализация на торгах арестованного имущества: что изменится с 2027 года

Министр юстиции приказом от 10 августа 2026 года внес поправки в Правила реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона, сообщает Zakon.kz.

Арестованное имущество не выставляется на электронный аукцион без надлежащего уведомления или ознакомления должника и взыскателя о произведенной оценке и предоставления им десяти рабочих дней со дня ознакомления с оценкой для обжалования результатов оценки. Ранее в документе речь шла о сроке десять календарных дней.

Исчисление указанного срока начинается со дня уведомления или ознакомления должника и взыскателя о произведенной оценке. Исключение составляют случаи нахождения должника в розыске, что не является препятствием для обращения взыскания на его имущество.

Гарантийный взнос для участия в электронном аукционе увеличен с пяти до десяти процентов от оценочной стоимости имущества и вносится участником электронного аукциона на банковский счет оператора ЕЭТП.

Соответственно уточняется, что лицо не признается участником электронного аукциона, если отсутствует платежный документ, подтверждающий перечисление десятипроцентного гарантийного взноса.

Сведения об электронном аукционе по письменному запросу участников электронного аукциона и сторон исполнительного производства, предоставляются оператором ЕЭТП в соответствии с законодательством РК. Предоставление персональных данных осуществляется с соблюдением требований закона «О персональных данных и их защите.

Также в документе говорится:

Если участник электронного аукциона, признанный победителем, не произвел оплату за приобретенное имущество в течение пяти рабочих дней после утверждения итогов электронного аукциона, победителем признается лицо, подтвердившее предыдущее ценовое предложение.

В случае, если участник, подтвердивший предыдущее ценовое предложение, отказался от приобретения имущества по предложенной им цене, предложение последовательно направляется двоим предшествующим участникам аукциона.

Оператор ЕЭТП направляет уведомление в личном кабинете ЕЭТП двум предшествующим участникам электронного аукциона о возможности приобретения имущества по цене последнего подтвержденного каждым из них ценового предложения.

Срок оплаты приобретенного имущества для участника, признанного победителем, исчисляется со дня направления ему уведомления и составляет срок пять рабочих дней.

В случае отказа участников электронного аукциона от приобретения имущества по предложенной цене, электронный аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в течение пяти минут с начала запроса предложений ни один из участников не подтвердит своего согласия о приобретении лота, цена лота продолжает понижаться на установленную величину шага, а время для подтверждения согласия участников аукциона продлевается на следующие пять минут.

При этом первоначальная цена реализуемого имущества понижается с установленным шагом до момента, когда один из участников подтвердит согласие на приобретение имущества по объявленной цене, которая не должна быть ниже пятидесяти процентов, а в отношении недвижимого имущества не ниже семидесяти пяти процентов от оценочной стоимости имущества, выставленного на электронный аукцион.

При подтверждении объявленной цены лота одним из участников электронный аукцион завершается с автоматическим формированием результатов электронного аукциона, содержащих сведения о последовательности ценовых предложений участников.

Протокол об итогах электронного аукциона формируется после поступления оплаты стоимости приобретенного имущества участником, признанным победителем.

В случае подтверждения равного ценового предложения двумя и более участниками, электронный аукцион методом понижения продолжается с переходом на повышение до определения победителя аукциона.

В случае, если никто из участников не поддержит установленный шаг изменения стоимости имущества путем поддержания заранее установленного шага торгов, аукцион признается несостоявшимся.

Участник электронного аукциона, которому оператором ЕЭТП направлено уведомление о возможности приобретения имущества, производит оплату стоимости приобретенного имущества в течение пяти рабочих дней со дня направления такого уведомления путем перечисления денежных средств на контрольный счет наличности территориального органа юстиции или текущий счет частного судебного исполнителя.

Перечисление гарантийного взноса участника, оплатившего стоимость приобретенного имущества и признанного победителем электронного аукциона в соответствии с настоящими Правилами, оператором ЕЭТП производится в течение двадцати четырех часов на контрольный счет наличности территориального органа юстиции или текущий счет частного судебного исполнителя.

Гарантийный взнос участников электронного аукциона не возвращается, если:

победитель в установленный срок не оплатил стоимость приобретенного имущества;

участник не имел права участвовать в электронном аукционе.

При признании несостоявшимся электронного аукциона на повышение либо на понижение стоимости имущества взыскатель вправе оставить за собой имущество по стоимости оценки путем подачи заявления судебному исполнителю в течение пяти рабочих дней от даты признания аукциона несостоявшимся. Отсутствие заявления взыскателя об оставлении за собой имущества в течение указанного срока признается отказом взыскателя от принятия имущества.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

