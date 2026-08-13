127,3 млрд долларов и инфляция в 10,2%: глава Нацбанка доложил Токаеву о состоянии финансов Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 13 августа 2026 года принял председателя Национального банка Казахстана (НБК) Тимура Сулейменова. Президент заслушал отчет об итогах реализации денежно-кредитной политики в январе – июле 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации в экономике, деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах для стабилизации цен.

"Годовая инфляция снижается десятый месяц подряд и в июле составила 10,2%, чему способствуют проводимая денежно-кредитная политика, укрепление обменного курса тенге, стабилизация потребительской активности, а также комплекс скоординированных антиинфляционных мер правительства и Национального банка", – говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Президенту было доложено о динамике кредитования экономики.

Ссудный портфель банков по кредитам бизнесу на 1 июля 2026 года увеличился на 17,1% в годовом выражении, при этом темпы кредитования малого и среднего бизнеса ускорились до 29,6%. Одновременно рост потребительского кредитования замедлился с 21,0% в начале года до 13%, что свидетельствует об эффективности принятых пруденциальных мер и нормализации темпов потребительского кредитования. Таким образом, кредитные ресурсы перераспределяются в пользу финансирования бизнеса.

Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о ситуации на валютном рынке, состоянии активов Национального фонда и ЕНПФ, а также золотовалютных резервов страны (ЗВР):

на 1 июля текущего года совокупный объем Национального фонда и ЗВР составил 127,3 млрд долларов. Для развития финансовой экосистемы Alatau City Национальным банком выработаны меры, направленные на быстрое и гибкое передвижение капитала, а также привлечение инвестиций в развитие города;

инвестиционный доход Национального фонда за первое полугодие этого года достиг 2,3 млрд долларов. Пенсионные активы ЕНПФ составили 27,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,7 трлн тенге.

Главе государства была представлена информация о ходе реализации его поручений по развитию индустрии цифровых финансовых активов и Национальной цифровой финансовой инфраструктуры:

в числе новых направлений – использование стейблкоинов для трансграничных платежей, развитие инфраструктуры и выпуск токенизированных государственных активов. Также введен новый сегмент платежного рынка – лицензируемые платежные организации первой категории. Это позволит стимулировать развитие конкуренции, снизить издержки клиентов, а также расширить доступность цифровых инновационных сервисов для населения и бизнеса;

в рамках Национальной платежной системы с 19 июля запущены QR-платежи и переводы по номеру телефона между клиентами любых банков. С момента запуска в системе обработано 6,5 млн операций на 170 млрд тенге.

По словам Тимура Сулейменова, Нацбанк принимает все необходимые меры для обеспечения ценовой стабильности и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

"По итогам встречи президент поставил ряд задач по деятельности Национального банка и подчеркнул важность дальнейшей стабилизации инфляции", – следует из информации Акорды.

24 июля 2026 года председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов объяснил решение снизить базовую ставку.