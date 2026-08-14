Как будут перечислять взысканные с должников деньги государственные судебные исполнители

Министр юстиции приказом от 11 августа 2026 года утвердил Правила и сроки перечисления денег, взысканных с должника и подлежащих передаче взыскателю с контрольного счета наличности временного размещения денег, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

контрольный счет наличности временного размещения денег (КСН) – контрольный счет наличности, открываемый государственным казначейством для временного хранения взысканных сумм в пользу взыскателей и других сумм, предназначенных для заинтересованных лиц, в том числе авансовых сумм по возмещению расходов;

государственная автоматизированная цифровая система исполнительного производства (Цифровая система) – цифровая система, предназначенная для осуществления в электронной форме учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных действий судебного исполнителя, а также получения данных о ходе исполнительного производства сторонами исполнительного производства;

интегрированная автоматизированная цифровая система "е-Минфин" (ИАЦС "е-Минфин") – цифровая система, предназначенная для комплексной автоматизации бизнес-процессов Министерства финансов РК по исполнению государственных функций и предоставлению государственных услуг;

Для временного хранения денег, взысканных с должника в пользу взыскателей, и других денег, предназначенных для заинтересованных лиц, территориальный орган юстиции открывает в органе государственного казначейства КСН в национальной валюте.

Зачисление, перечисление и возврат денег с КСН осуществляются в безналичной форме.

Деньги, взысканные с должника и подлежащие передаче взыскателям, зачисляются государственным судебным исполнителем на КСН, предназначенный для хранения денег, взысканных в пользу взыскателей.

Деньги, поступившие на КСН, перечисляются взыскателю после установления их принадлежности к соответствующему исполнительному производству и определения суммы, подлежащей перечислению.

Отдел финансового и материально-технического обеспечения территориального органа юстиции в день поступления денег регистрирует и осуществляет учет сведений в Цифровой системе.

Государственный судебный исполнитель ежедневно проверяет сведения о поступлении денег в Цифровой системе.

После поступления денег государственный судебный исполнитель в Цифровой системе указывает исполнительное производство, в счет которого поступили деньги.

Перечисление денег взыскателю осуществляется не позднее 7 рабочих дней со дня поступления денег на КСН.

После проверки оснований, государственный судебный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления денег на КСН формирует постановление о распределении взысканных денег посредством Цифровой системы и направляет его на согласование руководителю территориального отдела – старшему судебному исполнителю и заместителю руководителя территориального органа юстиции.

Руководитель территориального отдела – старший судебный исполнитель и заместитель руководителя территориального органа юстиции – в течение 1 рабочего дня со дня поступления постановления согласовывают его в Цифровой системе посредством ЭЦП.

После согласования постановления о распределении взысканных денег счет к оплате автоматически формируется в Цифровой системе и направляется на согласование должностному лицу отдела финансового и материально-технического обеспечения территориального органа юстиции.

Далее счет к оплате согласовывается указанным должностным лицом в течение 2 рабочих дней.

Руководитель территориального органа юстиции в течение 1 рабочего дня со дня поступления счета к оплате подписывает его в Цифровой системе посредством ЭЦП.

После подписания руководителем территориального органа юстиции счет к оплате автоматически направляется посредством Цифровой системы в ИАЦС "е-Минфин" для дальнейшего исполнения.

Деньги, ошибочно поступившие на КСН и не связанные с исполнением исполнительного документа, подлежат возврату плательщику.

Невостребованные деньги, хранящиеся на КСН, по истечении 5 лет со дня их зачисления перечисляются в бюджет.

Приказ вводится в действие с 25 августа.