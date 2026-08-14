Построение "смарт-городов" и "смарт-регионов" в РК: методику обновили
Целями "смарт-города" и "смарт-региона" являются:
- обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни населения;
- формирование эффективной системы управления городом и регионом;
- повышение конкурентоспособности города и региона.
Ключевыми принципами "смарт-города" и "смарт-региона" являются:
- человекоцентричность и повышение качества жизни;
- устойчивость и экологическая ответственность;
- прозрачность и вовлечение граждан;
- безопасность;
- инклюзия и цифровое равенство;
- инновации и технологическая адаптация;
- интеграция и взаимосвязанность систем;
- пространственная согласованность данных;
- поддержка отечественных товаропроизводителей и развитие локальных технологических компетенций при реализации инициатив "смарт-городов" и "смарт-регионов".
Основные сферы "смарт-города" и "смарт-региона":
- управление городом и регионом;
- общественная безопасность;
- транспорт и логистика;
- социальная сфера (образование, культура, здравоохранение и социальные услуги);
- экология;
- жилищно-коммунальное хозяйство (включая все подотрасли: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, а также инфраструктуру ЖКХ в целом).
Также указывается, что дополнительные инициативы могут охватывать иные сферы, не вошедшие в перечень базовых инициатив, включая образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру, экономику и бизнес, инфраструктуру и другие направления, с учетом региональной специфики, потребностей населения, а также при условии недопущения дублирования централизованных отраслевых цифровых решений, реализуемых соответствующими центральными государственными органами.
Методика предназначена для оценки уровня цифровизации в населенных пунктах различных административных категорий и предусматривает классификацию населенных пунктов на три группы:
- города республиканского значения, включающие столицу, города республиканского значения (Р);
- города областного значения, объединяющие областные центры и города областного значения (О);
- города районного значения, включающие города и поселки, являющиеся районными центрами (РЦ).
Методика определяет перечень базовых и дополнительных инициатив, необходимых для реализации концепций «смарт-город» и «смарт-регион».
Данный перечень актуализируется уполномоченным органом по результатам ежегодной оценки.
Актуализация осуществляется по результатам ежегодной оценки на основании критериев:
- технологическая зрелость и реализуемость на платформе «QazTech»;
- результаты оценки эффективности дополнительных инициатив;
- соответствие целям и принципам.
Инициативы подразделяются на:
- базовые – обязательные к реализации, с установленными KPI, включенными в расчет CityScore-Казахстан;
- дополнительные – рекомендуемые, направленные на решение специфических потребностей. Баллы: +5 (региональная специфика), +3 (ИИ-решения), +2 (стандартные решения).
Инициативы, предлагаемые МИО с учетом региональной специфики, уровня инфраструктурного развития и доступности ресурсов, относятся к дополнительным инициативам и учитываются в порядке, предусмотренном настоящей Методикой.
Документ определяет порядок учета баллов и их влияние на итоговую оценку.
Отнесение к «региональной специфике» – при соответствии приоритетам пункта 23 настоящей методики; к «ИИ-решениям» – при наличии функционала уровней 1-3 шкалы AI-зрелости; иные – стандартные.
К одной инициативе применяется одна (наибольшая по баллам) категория. Баллы присваиваются уполномоченным органом в ходе ежегодной оценки на основании доказательных материалов, загружаемых через модуль SDR (функционал 2.17 приложения 3).
Внедрение базовых инициатив осуществляется поэтапно:
- Первый этап (2026 год – 31 декабря 2027 года) – создание и внедрение обязательного базового функционала всех базовых инициатив, включая Ситуационный центр, SDR, ЕКЦ 109, транспортные системы, безопасность, цифровизацию маслихатов, базовый контур цифровизации ЖКХ и интеграции с SDR и SDU.
- Второй этап (до 31 декабря 2028 года) – реализация ИИ-функционала: развертывание компонентов искусственного интеллекта (AI-Native), интеллектуальная обработка данных и иные функции, отнесенные к ИИ-функционалу.
- Третий этап (до 31 декабря 2029 года) – реализация инфраструктурного функционала: завершение полной приборизации, развитие сетевой и вычислительной инфраструктуры, оцифровка ЖКХ-инфраструктуры и цифровых реестров инженерных сетей.
МИО вырабатывают приоритетные направления региональной специфики при выборе и реализации дополнительных инициатив. Инициативы, разработанные в соответствии с региональной спецификой, являются основой форсированного развития региона.
Документом определены следующие приоритетные направления по регионам:
- Нефтегазовый сектор – Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская, Атырауская, Павлодарская, город Шымкент.
- Промышленность – Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Улытау, область Абай, Жамбылская, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Алматинская, Туркестанская, Жетысу, город Шымкент.
- АПК – Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Область Абай, Жетысу, Улытау.
- Транспорт и логистика – Мангистауская, Кызылординская, города Астана, Алматы и Шымкент.
- Услуги, инновации, экономика знаний – города Астана, Алматы и Шымкент.
- Туризм – Алматинская, Туркестанская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Жетысу, город Астана.
Внедрение базовых инициатив включает обязательный базовый функционал и базовый интеграционный контур, подлежащие реализации до 31 декабря 2027 года, ИИ-функционал – до 31 декабря 2028 года и инфраструктурный функционал – до 31 декабря 2029 года.
Рейтинг «смарт-регионов» формируется как взвешенное среднее значение оценок населенных пунктов области: 60% – по городам областного значения, 40% – по районным центрам. Обе оценки подлежат опубликованию.
Дополнительно формируется суб-индекс «AI-зрелость», который публикуется как отдельный рейтинг регионов по внедрению искусственного интеллекта.
Приказ введен в действие с 7 августа.