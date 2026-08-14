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Право

Построение "смарт-городов" и "смарт-регионов" в РК: методику обновили

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:37 Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 7 августа 2026 года утвердил в новой редакции Методику по построению "смарт-городов" и "смарт-регионов", сообщает Zakon.kz.

Целями "смарт-города" и "смарт-региона" являются:

  • обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни населения;
  • формирование эффективной системы управления городом и регионом;
  • повышение конкурентоспособности города и региона.

Ключевыми принципами "смарт-города" и "смарт-региона" являются:

  • человекоцентричность и повышение качества жизни;
  • устойчивость и экологическая ответственность;
  • прозрачность и вовлечение граждан;
  • безопасность;
  • инклюзия и цифровое равенство;
  • инновации и технологическая адаптация;
  • интеграция и взаимосвязанность систем;
  • пространственная согласованность данных;
  • поддержка отечественных товаропроизводителей и развитие локальных технологических компетенций при реализации инициатив "смарт-городов" и "смарт-регионов".

Основные сферы "смарт-города" и "смарт-региона":

  • управление городом и регионом;
  • общественная безопасность;
  • транспорт и логистика;
  • социальная сфера (образование, культура, здравоохранение и социальные услуги);
  • экология;
  • жилищно-коммунальное хозяйство (включая все подотрасли: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, а также инфраструктуру ЖКХ в целом).

Также указывается, что дополнительные инициативы могут охватывать иные сферы, не вошедшие в перечень базовых инициатив, включая образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру, экономику и бизнес, инфраструктуру и другие направления, с учетом региональной специфики, потребностей населения, а также при условии недопущения дублирования централизованных отраслевых цифровых решений, реализуемых соответствующими центральными государственными органами.

Методика предназначена для оценки уровня цифровизации в населенных пунктах различных административных категорий и предусматривает классификацию населенных пунктов на три группы:

  • города республиканского значения, включающие столицу, города республиканского значения (Р);
  • города областного значения, объединяющие областные центры и города областного значения (О);
  • города районного значения, включающие города и поселки, являющиеся районными центрами (РЦ).

Методика определяет перечень базовых и дополнительных инициатив, необходимых для реализации концепций «смарт-город» и «смарт-регион».

Данный перечень актуализируется уполномоченным органом по результатам ежегодной оценки.

Актуализация осуществляется по результатам ежегодной оценки на основании критериев:

  • технологическая зрелость и реализуемость на платформе «QazTech»;
  • результаты оценки эффективности дополнительных инициатив;
  • соответствие целям и принципам.

Инициативы подразделяются на:

  • базовые – обязательные к реализации, с установленными KPI, включенными в расчет CityScore-Казахстан;
  • дополнительные – рекомендуемые, направленные на решение специфических потребностей. Баллы: +5 (региональная специфика), +3 (ИИ-решения), +2 (стандартные решения).

Инициативы, предлагаемые МИО с учетом региональной специфики, уровня инфраструктурного развития и доступности ресурсов, относятся к дополнительным инициативам и учитываются в порядке, предусмотренном настоящей Методикой.

Документ определяет порядок учета баллов и их влияние на итоговую оценку.

Отнесение к «региональной специфике» – при соответствии приоритетам пункта 23 настоящей методики; к «ИИ-решениям» – при наличии функционала уровней 1-3 шкалы AI-зрелости; иные – стандартные.

К одной инициативе применяется одна (наибольшая по баллам) категория. Баллы присваиваются уполномоченным органом в ходе ежегодной оценки на основании доказательных материалов, загружаемых через модуль SDR (функционал 2.17 приложения 3).

Внедрение базовых инициатив осуществляется поэтапно:

  • Первый этап (2026 год – 31 декабря 2027 года) – создание и внедрение обязательного базового функционала всех базовых инициатив, включая Ситуационный центр, SDR, ЕКЦ 109, транспортные системы, безопасность, цифровизацию маслихатов, базовый контур цифровизации ЖКХ и интеграции с SDR и SDU.
  • Второй этап (до 31 декабря 2028 года) – реализация ИИ-функционала: развертывание компонентов искусственного интеллекта (AI-Native), интеллектуальная обработка данных и иные функции, отнесенные к ИИ-функционалу.
  • Третий этап (до 31 декабря 2029 года) – реализация инфраструктурного функционала: завершение полной приборизации, развитие сетевой и вычислительной инфраструктуры, оцифровка ЖКХ-инфраструктуры и цифровых реестров инженерных сетей.

МИО вырабатывают приоритетные направления региональной специфики при выборе и реализации дополнительных инициатив. Инициативы, разработанные в соответствии с региональной спецификой, являются основой форсированного развития региона.

Документом определены следующие приоритетные направления по регионам:

  • Нефтегазовый сектор – Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская, Атырауская, Павлодарская, город Шымкент.
  • Промышленность – Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Улытау, область Абай, Жамбылская, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Алматинская, Туркестанская, Жетысу, город Шымкент.
  • АПК – Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Область Абай, Жетысу, Улытау.
  • Транспорт и логистика – Мангистауская, Кызылординская, города Астана, Алматы и Шымкент.
  • Услуги, инновации, экономика знаний – города Астана, Алматы и Шымкент.
  • Туризм – Алматинская, Туркестанская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Жетысу, город Астана.

Внедрение базовых инициатив включает обязательный базовый функционал и базовый интеграционный контур, подлежащие реализации до 31 декабря 2027 года, ИИ-функционал – до 31 декабря 2028 года и инфраструктурный функционал – до 31 декабря 2029 года.

Рейтинг «смарт-регионов» формируется как взвешенное среднее значение оценок населенных пунктов области: 60% – по городам областного значения, 40% – по районным центрам. Обе оценки подлежат опубликованию.

Дополнительно формируется суб-индекс «AI-зрелость», который публикуется как отдельный рейтинг регионов по внедрению искусственного интеллекта.

Приказ введен в действие с 7 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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