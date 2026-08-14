Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- 75 деятелей литературы и искусства будут ежемесячно получать президентские стипендии по 110 МРП: Токаев подписал указ.
- Правительство скорректировало Генеральный план Астаны.
- Утверждены признаки ухудшения финансовой устойчивости банка.
- Кто и как будет оценивать жизнеспособность банка: приняты правила.
- Правила ведения Единого реестра должников утвердил Минюст.
- С 2027 года все ЧСИ будут проходить обязательную аттестацию: приняты правила ее проведения.
- Как будут перечислять полученные с должников деньги государственные судебные исполнители взыскателям.
- Минздрав ввел маркировку БАД: утверждены правила.
- В Казахстане усилили требования к владельцам домашних животных.
- Минздрав обновил правила сбора и обработки персональных медицинских данных казахстанцев.
- Казпочте возместят затраты на госуслуги, оказываемые в сельской местности.
- В Казахстане внедрят автомобили без водителя: стартует пилотный проект.
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