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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 17:01 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • 75 деятелей литературы и искусства будут ежемесячно получать президентские стипендии по 110 МРП: Токаев подписал указ.
  • Правительство скорректировало Генеральный план Астаны.
  • Утверждены признаки ухудшения финансовой устойчивости банка.
  • Кто и как будет оценивать жизнеспособность банка: приняты правила.
  • Правила ведения Единого реестра должников утвердил Минюст.
  • С 2027 года все ЧСИ будут проходить обязательную аттестацию: приняты правила ее проведения.
  • Как будут перечислять полученные с должников деньги государственные судебные исполнители взыскателям.
  • Минздрав ввел маркировку БАД: утверждены правила.
  • В Казахстане усилили требования к владельцам домашних животных.
  • Минздрав обновил правила сбора и обработки персональных медицинских данных казахстанцев.
  • Казпочте возместят затраты на госуслуги, оказываемые в сельской местности.
  • В Казахстане внедрят автомобили без водителя: стартует пилотный проект.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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