В Казахстан не пустили 125 кубометров древесины из России: стала известна причина

Опасных вредителей нашли в товаре из России при ввозе в Казахстан. Речь – о 125 кубометрах зараженного пиломатериала. Об этом 17 августа 2026 года рассказали в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщает Zakon.kz.

Факты ввоза зараженной лесопродукции из Российской Федерации выявлены территориальными инспекциями КГИ в АПК МСХ РК в ходе карантинного фитосанитарного контроля.

"Государственные инспекторы по карантину растений пресекли ввоз трех партий хвойных пиломатериалов из сосны общим объемом 125 кубических метров. При проведении карантинного фитосанитарного контроля в древесине были обнаружены личинки опасного карантинного объекта – черного соснового усача рода Monochamus". Пресс-служба МСХ РК

Как сообщается, два нарушения выявлены в Семее области Абай при проведении вторичного досмотра партий пиломатериалов объемом по 40 кубических метров каждая. Еще один факт зафиксирован в Астане при проверке партии древесины объемом 45 кубических метров.

"По всем выявленным случаям проведена лабораторная экспертиза, подтвердившая наличие личинок черного соснового усача". Пресс-служба МСХ РК

Отмечается, что в отношении владельцев подкарантинной продукции составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 400 ("Нарушение законодательства Республики Казахстан в области карантина растений") Кодекса РК об административных правонарушениях.

"Материалы направлены на рассмотрение в специализированные административные суды". Пресс-служба МСХ РК

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана участникам внешнеэкономической деятельности напомнили "о необходимости соблюдения требований карантинного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию страны".

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