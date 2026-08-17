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Общество

В Казахстан не пустили 125 кубометров древесины из России: стала известна причина

древесина, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 11:35 Фото: pixabay
Опасных вредителей нашли в товаре из России при ввозе в Казахстан. Речь – о 125 кубометрах зараженного пиломатериала. Об этом 17 августа 2026 года рассказали в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщает Zakon.kz.

Факты ввоза зараженной лесопродукции из Российской Федерации выявлены территориальными инспекциями КГИ в АПК МСХ РК в ходе карантинного фитосанитарного контроля.

"Государственные инспекторы по карантину растений пресекли ввоз трех партий хвойных пиломатериалов из сосны общим объемом 125 кубических метров. При проведении карантинного фитосанитарного контроля в древесине были обнаружены личинки опасного карантинного объекта – черного соснового усача рода Monochamus".Пресс-служба МСХ РК

Как сообщается, два нарушения выявлены в Семее области Абай при проведении вторичного досмотра партий пиломатериалов объемом по 40 кубических метров каждая. Еще один факт зафиксирован в Астане при проверке партии древесины объемом 45 кубических метров.

"По всем выявленным случаям проведена лабораторная экспертиза, подтвердившая наличие личинок черного соснового усача".Пресс-служба МСХ РК

Отмечается, что в отношении владельцев подкарантинной продукции составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 400 ("Нарушение законодательства Республики Казахстан в области карантина растений") Кодекса РК об административных правонарушениях.

"Материалы направлены на рассмотрение в специализированные административные суды".Пресс-служба МСХ РК

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана участникам внешнеэкономической деятельности напомнили "о необходимости соблюдения требований карантинного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию страны".

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4 августа 2026 года в Минсельхозе ответили на жалобы о качестве популярного шоколада "Казахстан". Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, после появления соответствующей информации была проведена контрольная закупка брендового шоколада, которую отдали на экспертизу, при этом никаких отклонений от ГОСТа не выявили: ни по жирам, ни по содержанию сахара. По его словам, технология соблюдается.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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