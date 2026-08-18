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Право

Усилена антитеррористическая защита объектов нефтегазовой отрасли на Каспии

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 10:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики приказом от 6 августа 2026 года внес дополнения в Инструкцию по организации антитеррористической защиты объектов нефтегазовой отрасли, уязвимых в террористическом отношении, находящихся в ведении Министерства энергетики РК, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили ряд новых пунктов. В частности:

В целях усиления антитеррористической защищенности объектов хозяйствующие субъекты нефтегазовой отрасли (собственники, владельцы, руководители или должностные лица объектов), осуществляющие операции по недропользованию в казахстанском секторе Каспийского моря, обеспечивают место размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом вблизи производственных объектов по запросу штаба и несут расходы, непосредственно связанные с их размещением.

При этом допускается размещение сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом вблизи морских производственных объектов на мобильных морских средствах.

Место размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом соответствуют следующим требованиям:

  • размещение не менее 10 сотрудников;
  • наличие вертолетной площадки;
  • расположение на расстоянии не более 23 километров от морских производственных объектов.

К расходам, непосредственно связанным с размещением сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, относятся документально подтвержденные расходы, связанные с обеспечением размещения и функционирования сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Перечень, объем и порядок несения и возмещения таких расходов определяются по согласованию сторон в соответствии с гражданским законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 17 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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