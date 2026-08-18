Усилена антитеррористическая защита объектов нефтегазовой отрасли на Каспии
В правила добавили ряд новых пунктов. В частности:
В целях усиления антитеррористической защищенности объектов хозяйствующие субъекты нефтегазовой отрасли (собственники, владельцы, руководители или должностные лица объектов), осуществляющие операции по недропользованию в казахстанском секторе Каспийского моря, обеспечивают место размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом вблизи производственных объектов по запросу штаба и несут расходы, непосредственно связанные с их размещением.
При этом допускается размещение сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом вблизи морских производственных объектов на мобильных морских средствах.
Место размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом соответствуют следующим требованиям:
- размещение не менее 10 сотрудников;
- наличие вертолетной площадки;
- расположение на расстоянии не более 23 километров от морских производственных объектов.
К расходам, непосредственно связанным с размещением сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, относятся документально подтвержденные расходы, связанные с обеспечением размещения и функционирования сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.
Перечень, объем и порядок несения и возмещения таких расходов определяются по согласованию сторон в соответствии с гражданским законодательством РК.
Приказ вводится в действие с 17 октября.