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Право

Разрешительные требования на сбор металлолома обновили в Казахстане

Утилизационный сбор, утильсбор, утилизация машины, утилизация машин, утилизация, утиль, металлолом, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 08:59 Фото: unsplash
И.о. министра промышленности и строительства приказом от 28 сентября 2026 года утвердил в новой редакции разрешительные требования для осуществления деятельности по сбору, хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, сообщает Zakon.kz.

Юридическим лицам, осуществляющим деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, необходимо соответствовать требованиям, включающим наличие:

  • специализированной производственной базы, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической безопасности;
  • транспортного средства (грузовые автомобили и /или другой автотранспорт) для перевозки лома и отходов цветных и черных металлов;
  • земельного участка с подъездными путями для автотранспорта и/или подъездными железнодорожными путями-тупиками;
  • инструкции по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов;
  • квалифицированного персонала для работы на применяемом оборудовании согласно штатного расписания предприятия;
  • соответствующего виду деятельности экологического разрешения либо декларации о воздействии на окружающую среду, в случаях, предусмотренных Экологическим кодексом.

Специализированная производственная база и при наличии филиалы включают:

  • места для хранения баллонов с кислородом и пропаном для лома и отходов черных металлов;
  • закрытые помещения либо заасфальтированные или имеющие твердое бетонное или иное покрытие места для сбора (заготовки), хранения и переработки лома, с раздельным хранением лома и отходов по группам, видам, маркам и сортам (для цветного лома);
  • специальные площадки или производственные помещения с оборудованием и инструментами для сортировки, резки и пакетирования лома и отходов цветных и черных металлов;
  • хранилища или закрытые металлические контейнеры для взрывоопасного лома и отходов цветных и черных металлов, оснащенные средствами пожаротушения;
  • стационарные или мобильные грузоподъемные механизмы, а также приспособления, по грузоподъемности соответствующие технологическому процессу для проведения данных работ, утвержденному на предприятии;
  • оборудование для резки, разделки лома цветных и черных металлов, а также прессы и/или гидроножницы для переработки лома цветных и черных металлов;
  • средства измерений (автомобильные или железнодорожные весы или другие средства измерений), при наличии на них действующего сертификата об их поверке;
  • дозиметрическое или радиометрическое оборудование для измерения уровня радиации, внесенное в реестр государственной системы обеспечения единства измерений, при наличии на него действующего сертификата о поверке.

Приемный пункт включает:

  • средства измерений (автомобильные или железнодорожные весы и (или) другие средства измерений);
  • документы, подтверждающие принадлежность приемного пункта юридическому лицу или его филиалу;
  • стационарные или мобильные грузоподъемные механизмы, а также приспособления, по грузоподъемности соответствующее технологическому процессу;
  • вывески с указанием принадлежности приемного пункта юридическому лицу или его филиалу, наименования, БИН, режима работы и прейскуранта скупочных цен на удобном для обозрения месте, а также на официальном сайте юридического лица (при его наличии);
  • наличие журналов учета или электронных журналов учета, где должны отображаться сведения о поступающем ломе и отходах цветных и черных металлов, приемо-сдаточные акты и другие документы бухгалтерского учета.

Требования дополнены новым примечанием. В нем говорится:

Юридические лица, осуществляющие деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, после получения разрешения:

  • размещают приемные пункты на безопасном расстоянии (не менее 9 метров) от границ жилых зон и отдельных общественных зданий;
  • осуществляют отгрузку лома и отходов цветных и черных металлов с целью реализации только с территории производственной базы юридического лица или его филиалов;
  • принимают лом и отходы черных и цветных металлов на основе договора купли-продажи и (или) накладной о приеме лома и отходов черных и цветных металлов;
  • производят оплату лицам, осуществляющим реализацию лома и отходов цветных и (или) черных металлов, в порядке определяемом законодательством РК о платежах и платежных системах.

Также установлено, что они:

Не принимают у простого товарищества или физических лиц, за исключением физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, крестьянских или фермерских хозяйств, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава, крышек канализационных люков.

Указанные выше требования не подлежат проверке при выдаче разрешения на осуществление деятельности по сбору и заготовке, хранению, переработки и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов.

Приказ вводится в действие с 30 декабря 2026 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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