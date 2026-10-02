Разрешительные требования на сбор металлолома обновили в Казахстане

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 28 сентября 2026 года утвердил в новой редакции разрешительные требования для осуществления деятельности по сбору, хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, сообщает Zakon.kz.

Юридическим лицам, осуществляющим деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, необходимо соответствовать требованиям, включающим наличие:

специализированной производственной базы, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической безопасности;

транспортного средства (грузовые автомобили и /или другой автотранспорт) для перевозки лома и отходов цветных и черных металлов;

земельного участка с подъездными путями для автотранспорта и/или подъездными железнодорожными путями-тупиками;

инструкции по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов;

квалифицированного персонала для работы на применяемом оборудовании согласно штатного расписания предприятия;

соответствующего виду деятельности экологического разрешения либо декларации о воздействии на окружающую среду, в случаях, предусмотренных Экологическим кодексом.

Специализированная производственная база и при наличии филиалы включают:

места для хранения баллонов с кислородом и пропаном для лома и отходов черных металлов;

закрытые помещения либо заасфальтированные или имеющие твердое бетонное или иное покрытие места для сбора (заготовки), хранения и переработки лома, с раздельным хранением лома и отходов по группам, видам, маркам и сортам (для цветного лома);

специальные площадки или производственные помещения с оборудованием и инструментами для сортировки, резки и пакетирования лома и отходов цветных и черных металлов;

хранилища или закрытые металлические контейнеры для взрывоопасного лома и отходов цветных и черных металлов, оснащенные средствами пожаротушения;

стационарные или мобильные грузоподъемные механизмы, а также приспособления, по грузоподъемности соответствующие технологическому процессу для проведения данных работ, утвержденному на предприятии;

оборудование для резки, разделки лома цветных и черных металлов, а также прессы и/или гидроножницы для переработки лома цветных и черных металлов;

средства измерений (автомобильные или железнодорожные весы или другие средства измерений), при наличии на них действующего сертификата об их поверке;

дозиметрическое или радиометрическое оборудование для измерения уровня радиации, внесенное в реестр государственной системы обеспечения единства измерений, при наличии на него действующего сертификата о поверке.

Приемный пункт включает:

средства измерений (автомобильные или железнодорожные весы и (или) другие средства измерений);

документы, подтверждающие принадлежность приемного пункта юридическому лицу или его филиалу;

стационарные или мобильные грузоподъемные механизмы, а также приспособления, по грузоподъемности соответствующее технологическому процессу;

вывески с указанием принадлежности приемного пункта юридическому лицу или его филиалу, наименования, БИН, режима работы и прейскуранта скупочных цен на удобном для обозрения месте, а также на официальном сайте юридического лица (при его наличии);

наличие журналов учета или электронных журналов учета, где должны отображаться сведения о поступающем ломе и отходах цветных и черных металлов, приемо-сдаточные акты и другие документы бухгалтерского учета.

Требования дополнены новым примечанием. В нем говорится:

Юридические лица, осуществляющие деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, после получения разрешения:

размещают приемные пункты на безопасном расстоянии (не менее 9 метров) от границ жилых зон и отдельных общественных зданий;

осуществляют отгрузку лома и отходов цветных и черных металлов с целью реализации только с территории производственной базы юридического лица или его филиалов;

принимают лом и отходы черных и цветных металлов на основе договора купли-продажи и (или) накладной о приеме лома и отходов черных и цветных металлов;

производят оплату лицам, осуществляющим реализацию лома и отходов цветных и (или) черных металлов, в порядке определяемом законодательством РК о платежах и платежных системах.

Также установлено, что они:

Не принимают у простого товарищества или физических лиц, за исключением физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, крестьянских или фермерских хозяйств, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава, крышек канализационных люков.

Указанные выше требования не подлежат проверке при выдаче разрешения на осуществление деятельности по сбору и заготовке, хранению, переработки и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов.

Приказ вводится в действие с 30 декабря 2026 года.