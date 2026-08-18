Пропускной режим в зданиях суда: новые правила обеспечения
Правила определяют порядок пропуска и пребывания судей, работников судебной системы, посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе в здания судов и на прилегающих к ним территориях.
Время пропуска в административное здание устанавливается:
для судей и работников судебной системы:
- в рабочие дни с 8.00 до 21.00 часов;
- в выходные и в праздничные дни, а также в нерабочее время пропуск в административные здания и прилегающую к нему территорию разрешается работникам судебной системы по спискам, согласованным, соответственно ОВБ Судебной администрации и (или) ОВБ Департамента, а также Администраторами судов Департамента;
В случаях аварии электросети, водопровода, канализации, системы отопления и кондиционирования, необходимости производства других срочных аварийных работ в вечернее, в ночное время, а также в выходные и в праздничные дни допуск в административное здание работников аварийных служб и сторонних организаций осуществляется по согласованию, соответственно с ОВБ Судебной администрации или ОВБ Департамента, а также Администраторами судов Департамента в сопровождении ответственного работника судебной системы.
Пропуск в административное здание и на прилегающую к нему территорию для судей и работников судебной системы осуществляется по одному из следующих документов:
- электронная карта (смарт-карты);
- служебное удостоверение, в случаях сбоя СКУД;
- заявка для прикомандированных судей и работников судебной системы, при наличии электронной карты (смарт-карты), служебного удостоверения судьи, при первом посещении (в дальнейшем выдается электронная карта).
Учетные данные с фотоизображениями судей, работников судебной системы, входящих посредством электронной карты (смарт-карты) вносятся в базу данных системы контроля и управления доступом (СКУД).
Досмотру при входе в здание не подлежат:
- лица, указанные в приложении 3 к Правилам;
- судьи Республики Казахстан;
- руководитель Судебной администрации и его заместители;
- заведующие отделов Судебной администрации;
- лица, имеющие документально подтвержденные медицинские противопоказания применения к ним систем и средств досмотра по письменному согласованию с работниками ОВБ, соответственно Судебной администрации и (или) ОВБ Департамента, за исключением их ручной клади.
При входе в административное здание работников судебной системы, посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе, осуществляется контроль посредством систем и средств досмотра, в том числе согласно методике досмотра человека ручным металлодетектором.
При этом ручная кладь и личные вещи (сумки, портфели, рюкзаки, пакеты, барсетки и иные предметы) подлежат сканированию посредством систем и средств досмотра.
Время въезда (выезда) на прилегающую территорию к административному зданию устанавливается через КПП:
для служебных транспортных средств:
- в рабочие дни с 08.30 часов до 21.00 часов;
- в выходные и праздничные дни при служебной необходимости;
для личных транспортных средств судей и работников судебной системы, согласно списку:
- в рабочие дни с 08.00 часов до 21.00 часов;
- в выходные и праздничные дни въезд не допускается;
для транспортных средств представителей государственных органов и иных сторонних организаций, иностранных представительств, в том числе для организаций, доставляющих почтовую и иную корреспонденцию, товарно-материальные ценности, вывозящих коммунальные отходы или отходы строительства согласно списку:
- в рабочие дни с 09.00 часов до 18.30 часов, согласно заявкам, поданным не менее чем за один календарный день до начала мероприятия;
- в выходные и праздничные дни въезд не допускается;
для конвойных специальных транспортных средств согласно предварительно поданным заявкам:
- в рабочие дни с 08.00 часов до 21.00 часов;
- в выходные и праздничные дни при служебной необходимости;
Допуск автотранспорта в паркинг здания осуществляется по спискам, утвержденным руководителем ОВБ Судебной администрации и (или) Департамента и представленным на КПП, в котором указаны:
- марка, государственный регистрационный номер автотранспорта;
- фамилия, имя, отчество, (при наличии) должность за кем закреплен автотранспорт;
- фамилия, имя, отчество, (при наличии) водителя.
Не допускается пропуск в здание и прилегающую к нему территорию лиц:
- в состоянии опьянения;
- отказавшихся проходить досмотр или визуальный осмотр;
- нарушающих общественный порядок;
- не достигших 16-летнего возраста, если они не являются участником судебного процесса или иным лицом, участвующим в судебном процессе;
- с животными;
- с запрещенными предметами и веществами.
Время пропуска для посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе:
- в рабочие дни с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.30 часов до 18.30 часов;
- в нерабочее время, в выходные и праздничные дни вход не допускается, за исключением случаев извещения о вызове их в суд.
Допуск в здание посетителей осуществляется на основании документов:
- удостоверение личности гражданина РК, используемое и представляемое физическими и юридическими лицами посредством сервиса цифровых документов, равнозначно документам на бумажном носителе;
- иные документы, установленные законодательством РК для иностранных граждан, лиц без гражданства или кандасов;
- служебное удостоверение адвоката, прокурора или юридического консультанта.
Посетители, участники судебного процесса и иные лица, участвующие в судебном процессе в административных зданиях:
- соблюдают установленный порядок деятельности судов во время судебного заседания, требования Правил, а также общепринятые нормы поведения;
- не препятствуют надлежащему исполнению работниками судебной системы своих служебных обязанностей;
- покидают административное здание и прилагающую к нему территорию после окончания судебного процесса либо личного приема;
- покидают публично-доступные помещения после окончания установленного рабочего времени;
- выполняют законные требования и распоряжения судей, работников судебной системы, а также сотрудников (работников) охраны;
- проявляют уважительное отношение к другим посетителям, судьям, работникам судебной системы, а также сотрудникам (работникам) охраны;
- бережно относятся к имуществу, находящемуся в административном здании, соблюдают чистоту, тишину и общественный порядок;
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго следуют указаниям работников судебной системы и сотрудников (работников) охраны.
Не допускается:
- осуществление в административном здании видео-, кино- и фотосъемки, а также ведение трансляции происходящего по телевидению или в сети Интернет, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 30, 36 и 38 Правил;
- курение в местах, не отведенных для этой цели;
- разговоры по мобильному телефону в зале судебного заседания;
- нахождение в непосредственной близости от помещений, предназначенных для содержания лиц, находящихся под стражей;
- вынос, повреждение либо уничтожение имущества, находящегося в административном здании;
- изъятие документов с информационных стендов, а также размещение на них объявлений личного либо рекламного характера;
- оставление в административном здании и на прилегающей к нему территории личных вещей и документов без присмотра;
- осуществление несанкционированной торговли, а также распространение печатной и иной продукции рекламного характера;
- пропуск посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе с запрещенными предметами.
Вопрос ведения видео-, кино- и фотосъемки в судебных залах, а также прямой трансляций судебных заседаний в сети Интернет во время проведения открытых судебных процессов решается председательствующим судьей в порядке, установленном процессуальным законодательством РК.
Какие предметы запрещено проносить в здания судов:
- огнестрельное оружие и боеприпасы к ним;
- травматическое, газовое и пневматическое оружие и боеприпасы к ним;
- холодное оружие (ножи, топоры и другие предметы, обладающие колюще-режущими свойствами);
- имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов;
- электрошокеры;
- газовые баллончики и аэрозольные распылители;
- взрывчатые вещества и взрывные устройства;
- легковоспламеняющиеся жидкости и вещества;
- отравляющие, токсичные и сильнодействующие ядовитые вещества;
- бактериологические, биологические и химические вещества;
- радиоактивные материалы;
- наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги;
- алкогольные напитки;
- объемные и массивные предметы;
- видео-, кино- и фотоаппаратура;
- компьютеры, ноутбуки и иные средства вычислительной техники, за исключением участников процесса;
- аудиозаписывающие устройства, за исключением участников процесса;
- радиотехническая аппаратура (за исключением медицинских аппаратов и оборудования, предназначенных для поддержания лечебного или профилактического воздействия на организм человека, либо для замещения или коррекции функций органов и систем организма);
- мобильные устройства (телефоны, смартфоны, смарт часы, планшеты с интернет модулями), за исключением телефонов с функциями звонок (СМС) ответ, за исключением участников процесса;
- машинные носители информации (flash-накопители, съемные жесткие диски и т.п.);
- технические устройства, в том числе и беспроводные, имеющие возможность передачи данных, а также выход в международные глобальные сети и сеть Интернет (Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G);
- другие предметы, вещества и средства, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот в РК, либо представляющие угрозу для безопасности окружающих.
Приказ вводится в действие с 28 августа.