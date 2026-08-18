Пропускной режим в зданиях суда: новые правила обеспечения

Руководитель Судебной администрации и министр внутренних дел совместным приказом от 10 августа 2026 года утвердили Правила по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима в административных зданиях судебной системы Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок пропуска и пребывания судей, работников судебной системы, посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе в здания судов и на прилегающих к ним территориях.

Время пропуска в административное здание устанавливается:

для судей и работников судебной системы:

в рабочие дни с 8.00 до 21.00 часов;

часов; в выходные и в праздничные дни, а также в нерабочее время пропуск в административные здания и прилегающую к нему территорию разрешается работникам судебной системы по спискам, согласованным, соответственно ОВБ Судебной администрации и (или) ОВБ Департамента, а также Администраторами судов Департамента;

В случаях аварии электросети, водопровода, канализации, системы отопления и кондиционирования, необходимости производства других срочных аварийных работ в вечернее, в ночное время, а также в выходные и в праздничные дни допуск в административное здание работников аварийных служб и сторонних организаций осуществляется по согласованию, соответственно с ОВБ Судебной администрации или ОВБ Департамента, а также Администраторами судов Департамента в сопровождении ответственного работника судебной системы.

Пропуск в административное здание и на прилегающую к нему территорию для судей и работников судебной системы осуществляется по одному из следующих документов:

электронная карта (смарт-карты);

служебное удостоверение, в случаях сбоя СКУД;

заявка для прикомандированных судей и работников судебной системы, при наличии электронной карты (смарт-карты), служебного удостоверения судьи, при первом посещении (в дальнейшем выдается электронная карта).

Учетные данные с фотоизображениями судей, работников судебной системы, входящих посредством электронной карты (смарт-карты) вносятся в базу данных системы контроля и управления доступом (СКУД).

Досмотру при входе в здание не подлежат:

лица, указанные в приложении 3 к Правилам;

судьи Республики Казахстан;

руководитель Судебной администрации и его заместители;

заведующие отделов Судебной администрации;

лица, имеющие документально подтвержденные медицинские противопоказания применения к ним систем и средств досмотра по письменному согласованию с работниками ОВБ, соответственно Судебной администрации и (или) ОВБ Департамента, за исключением их ручной клади.

При входе в административное здание работников судебной системы, посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе, осуществляется контроль посредством систем и средств досмотра, в том числе согласно методике досмотра человека ручным металлодетектором.

При этом ручная кладь и личные вещи (сумки, портфели, рюкзаки, пакеты, барсетки и иные предметы) подлежат сканированию посредством систем и средств досмотра.

Время въезда (выезда) на прилегающую территорию к административному зданию устанавливается через КПП:

для служебных транспортных средств:

в рабочие дни с 08.30 часов до 21.00 часов;

в выходные и праздничные дни при служебной необходимости;

для личных транспортных средств судей и работников судебной системы, согласно списку:

в рабочие дни с 08.00 часов до 21.00 часов;

в выходные и праздничные дни въезд не допускается;

для транспортных средств представителей государственных органов и иных сторонних организаций, иностранных представительств, в том числе для организаций, доставляющих почтовую и иную корреспонденцию, товарно-материальные ценности, вывозящих коммунальные отходы или отходы строительства согласно списку:

в рабочие дни с 09.00 часов до 18.30 часов, согласно заявкам, поданным не менее чем за один календарный день до начала мероприятия;

в выходные и праздничные дни въезд не допускается;

для конвойных специальных транспортных средств согласно предварительно поданным заявкам:

в рабочие дни с 08.00 часов до 21.00 часов;

в выходные и праздничные дни при служебной необходимости;

Допуск автотранспорта в паркинг здания осуществляется по спискам, утвержденным руководителем ОВБ Судебной администрации и (или) Департамента и представленным на КПП, в котором указаны:

марка, государственный регистрационный номер автотранспорта;

фамилия, имя, отчество, (при наличии) должность за кем закреплен автотранспорт;

фамилия, имя, отчество, (при наличии) водителя.

Не допускается пропуск в здание и прилегающую к нему территорию лиц:

в состоянии опьянения;

отказавшихся проходить досмотр или визуальный осмотр;

нарушающих общественный порядок;

не достигших 16-летнего возраста, если они не являются участником судебного процесса или иным лицом, участвующим в судебном процессе;

с животными;

с запрещенными предметами и веществами.

Время пропуска для посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе:

в рабочие дни с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.30 часов до 18.30 часов;

в нерабочее время, в выходные и праздничные дни вход не допускается, за исключением случаев извещения о вызове их в суд.

Допуск в здание посетителей осуществляется на основании документов:

удостоверение личности гражданина РК, используемое и представляемое физическими и юридическими лицами посредством сервиса цифровых документов, равнозначно документам на бумажном носителе;

иные документы, установленные законодательством РК для иностранных граждан, лиц без гражданства или кандасов;

служебное удостоверение адвоката, прокурора или юридического консультанта.

Посетители, участники судебного процесса и иные лица, участвующие в судебном процессе в административных зданиях:

соблюдают установленный порядок деятельности судов во время судебного заседания, требования Правил, а также общепринятые нормы поведения;

не препятствуют надлежащему исполнению работниками судебной системы своих служебных обязанностей;

покидают административное здание и прилагающую к нему территорию после окончания судебного процесса либо личного приема;

покидают публично-доступные помещения после окончания установленного рабочего времени;

выполняют законные требования и распоряжения судей, работников судебной системы, а также сотрудников (работников) охраны;

проявляют уважительное отношение к другим посетителям, судьям, работникам судебной системы, а также сотрудникам (работникам) охраны;

бережно относятся к имуществу, находящемуся в административном здании, соблюдают чистоту, тишину и общественный порядок;

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго следуют указаниям работников судебной системы и сотрудников (работников) охраны.

Не допускается:

осуществление в административном здании видео-, кино- и фотосъемки, а также ведение трансляции происходящего по телевидению или в сети Интернет, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 30, 36 и 38 Правил;

курение в местах, не отведенных для этой цели;

разговоры по мобильному телефону в зале судебного заседания;

нахождение в непосредственной близости от помещений, предназначенных для содержания лиц, находящихся под стражей;

вынос, повреждение либо уничтожение имущества, находящегося в административном здании;

изъятие документов с информационных стендов, а также размещение на них объявлений личного либо рекламного характера;

оставление в административном здании и на прилегающей к нему территории личных вещей и документов без присмотра;

осуществление несанкционированной торговли, а также распространение печатной и иной продукции рекламного характера;

пропуск посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе с запрещенными предметами.

Вопрос ведения видео-, кино- и фотосъемки в судебных залах, а также прямой трансляций судебных заседаний в сети Интернет во время проведения открытых судебных процессов решается председательствующим судьей в порядке, установленном процессуальным законодательством РК.

Какие предметы запрещено проносить в здания судов:

огнестрельное оружие и боеприпасы к ним;

травматическое, газовое и пневматическое оружие и боеприпасы к ним;

холодное оружие (ножи, топоры и другие предметы, обладающие колюще-режущими свойствами);

имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов;

электрошокеры;

газовые баллончики и аэрозольные распылители;

взрывчатые вещества и взрывные устройства;

легковоспламеняющиеся жидкости и вещества;

отравляющие, токсичные и сильнодействующие ядовитые вещества;

бактериологические, биологические и химические вещества;

радиоактивные материалы;

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги;

алкогольные напитки;

объемные и массивные предметы;

видео-, кино- и фотоаппаратура;

компьютеры, ноутбуки и иные средства вычислительной техники, за исключением участников процесса;

аудиозаписывающие устройства, за исключением участников процесса;

радиотехническая аппаратура (за исключением медицинских аппаратов и оборудования, предназначенных для поддержания лечебного или профилактического воздействия на организм человека, либо для замещения или коррекции функций органов и систем организма);

мобильные устройства (телефоны, смартфоны, смарт часы, планшеты с интернет модулями), за исключением телефонов с функциями звонок (СМС) ответ, за исключением участников процесса;

машинные носители информации (flash-накопители, съемные жесткие диски и т.п.);

технические устройства, в том числе и беспроводные, имеющие возможность передачи данных, а также выход в международные глобальные сети и сеть Интернет (Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G);

другие предметы, вещества и средства, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот в РК, либо представляющие угрозу для безопасности окружающих.

Приказ вводится в действие с 28 августа.

