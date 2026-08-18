#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
461.39
534.75
5.45
Право

Пропускной режим в зданиях суда: новые правила обеспечения

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:33 Фото: Zakon.kz
Руководитель Судебной администрации и министр внутренних дел совместным приказом от 10 августа 2026 года утвердили Правила по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима в административных зданиях судебной системы Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок пропуска и пребывания судей, работников судебной системы, посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе в здания судов и на прилегающих к ним территориях.

Время пропуска в административное здание устанавливается:

для судей и работников судебной системы:

  • в рабочие дни с 8.00 до 21.00 часов;
  • в выходные и в праздничные дни, а также в нерабочее время пропуск в административные здания и прилегающую к нему территорию разрешается работникам судебной системы по спискам, согласованным, соответственно ОВБ Судебной администрации и (или) ОВБ Департамента, а также Администраторами судов Департамента;

В случаях аварии электросети, водопровода, канализации, системы отопления и кондиционирования, необходимости производства других срочных аварийных работ в вечернее, в ночное время, а также в выходные и в праздничные дни допуск в административное здание работников аварийных служб и сторонних организаций осуществляется по согласованию, соответственно с ОВБ Судебной администрации или ОВБ Департамента, а также Администраторами судов Департамента в сопровождении ответственного работника судебной системы.

Пропуск в административное здание и на прилегающую к нему территорию для судей и работников судебной системы осуществляется по одному из следующих документов:

  • электронная карта (смарт-карты);
  • служебное удостоверение, в случаях сбоя СКУД;
  • заявка для прикомандированных судей и работников судебной системы, при наличии электронной карты (смарт-карты), служебного удостоверения судьи, при первом посещении (в дальнейшем выдается электронная карта).

Учетные данные с фотоизображениями судей, работников судебной системы, входящих посредством электронной карты (смарт-карты) вносятся в базу данных системы контроля и управления доступом (СКУД).

Досмотру при входе в здание не подлежат:

  • лица, указанные в приложении 3 к Правилам;
  • судьи Республики Казахстан;
  • руководитель Судебной администрации и его заместители;
  • заведующие отделов Судебной администрации;
  • лица, имеющие документально подтвержденные медицинские противопоказания применения к ним систем и средств досмотра по письменному согласованию с работниками ОВБ, соответственно Судебной администрации и (или) ОВБ Департамента, за исключением их ручной клади.

При входе в административное здание работников судебной системы, посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе, осуществляется контроль посредством систем и средств досмотра, в том числе согласно методике досмотра человека ручным металлодетектором.

При этом ручная кладь и личные вещи (сумки, портфели, рюкзаки, пакеты, барсетки и иные предметы) подлежат сканированию посредством систем и средств досмотра.

Время въезда (выезда) на прилегающую территорию к административному зданию устанавливается через КПП:

для служебных транспортных средств:

  • в рабочие дни с 08.30 часов до 21.00 часов;
  • в выходные и праздничные дни при служебной необходимости;

для личных транспортных средств судей и работников судебной системы, согласно списку:

  • в рабочие дни с 08.00 часов до 21.00 часов;
  • в выходные и праздничные дни въезд не допускается;

для транспортных средств представителей государственных органов и иных сторонних организаций, иностранных представительств, в том числе для организаций, доставляющих почтовую и иную корреспонденцию, товарно-материальные ценности, вывозящих коммунальные отходы или отходы строительства согласно списку:

  • в рабочие дни с 09.00 часов до 18.30 часов, согласно заявкам, поданным не менее чем за один календарный день до начала мероприятия;
  • в выходные и праздничные дни въезд не допускается;

для конвойных специальных транспортных средств согласно предварительно поданным заявкам:

  • в рабочие дни с 08.00 часов до 21.00 часов;
  • в выходные и праздничные дни при служебной необходимости;

Допуск автотранспорта в паркинг здания осуществляется по спискам, утвержденным руководителем ОВБ Судебной администрации и (или) Департамента и представленным на КПП, в котором указаны:

  • марка, государственный регистрационный номер автотранспорта;
  • фамилия, имя, отчество, (при наличии) должность за кем закреплен автотранспорт;
  • фамилия, имя, отчество, (при наличии) водителя.

Не допускается пропуск в здание и прилегающую к нему территорию лиц:

  • в состоянии опьянения;
  • отказавшихся проходить досмотр или визуальный осмотр;
  • нарушающих общественный порядок;
  • не достигших 16-летнего возраста, если они не являются участником судебного процесса или иным лицом, участвующим в судебном процессе;
  • с животными;
  • с запрещенными предметами и веществами.

Время пропуска для посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе:

  • в рабочие дни с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.30 часов до 18.30 часов;
  • в нерабочее время, в выходные и праздничные дни вход не допускается, за исключением случаев извещения о вызове их в суд.

Допуск в здание посетителей осуществляется на основании документов:

  • удостоверение личности гражданина РК, используемое и представляемое физическими и юридическими лицами посредством сервиса цифровых документов, равнозначно документам на бумажном носителе;
  • иные документы, установленные законодательством РК для иностранных граждан, лиц без гражданства или кандасов;
  • служебное удостоверение адвоката, прокурора или юридического консультанта.

Посетители, участники судебного процесса и иные лица, участвующие в судебном процессе в административных зданиях:

  • соблюдают установленный порядок деятельности судов во время судебного заседания, требования Правил, а также общепринятые нормы поведения;
  • не препятствуют надлежащему исполнению работниками судебной системы своих служебных обязанностей;
  • покидают административное здание и прилагающую к нему территорию после окончания судебного процесса либо личного приема;
  • покидают публично-доступные помещения после окончания установленного рабочего времени;
  • выполняют законные требования и распоряжения судей, работников судебной системы, а также сотрудников (работников) охраны;
  • проявляют уважительное отношение к другим посетителям, судьям, работникам судебной системы, а также сотрудникам (работникам) охраны;
  • бережно относятся к имуществу, находящемуся в административном здании, соблюдают чистоту, тишину и общественный порядок;
  • в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго следуют указаниям работников судебной системы и сотрудников (работников) охраны.

Не допускается:

  • осуществление в административном здании видео-, кино- и фотосъемки, а также ведение трансляции происходящего по телевидению или в сети Интернет, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 30, 36 и 38 Правил;
  • курение в местах, не отведенных для этой цели;
  • разговоры по мобильному телефону в зале судебного заседания;
  • нахождение в непосредственной близости от помещений, предназначенных для содержания лиц, находящихся под стражей;
  • вынос, повреждение либо уничтожение имущества, находящегося в административном здании;
  • изъятие документов с информационных стендов, а также размещение на них объявлений личного либо рекламного характера;
  • оставление в административном здании и на прилегающей к нему территории личных вещей и документов без присмотра;
  • осуществление несанкционированной торговли, а также распространение печатной и иной продукции рекламного характера;
  • пропуск посетителей, участников судебного процесса и иных лиц, участвующих в судебном процессе с запрещенными предметами.

Вопрос ведения видео-, кино- и фотосъемки в судебных залах, а также прямой трансляций судебных заседаний в сети Интернет во время проведения открытых судебных процессов решается председательствующим судьей в порядке, установленном процессуальным законодательством РК.

Какие предметы запрещено проносить в здания судов:

  • огнестрельное оружие и боеприпасы к ним;
  • травматическое, газовое и пневматическое оружие и боеприпасы к ним;
  • холодное оружие (ножи, топоры и другие предметы, обладающие колюще-режущими свойствами);
  • имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов;
  • электрошокеры;
  • газовые баллончики и аэрозольные распылители;
  • взрывчатые вещества и взрывные устройства;
  • легковоспламеняющиеся жидкости и вещества;
  • отравляющие, токсичные и сильнодействующие ядовитые вещества;
  • бактериологические, биологические и химические вещества;
  • радиоактивные материалы;
  • наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги;
  • алкогольные напитки;
  • объемные и массивные предметы;
  • видео-, кино- и фотоаппаратура;
  • компьютеры, ноутбуки и иные средства вычислительной техники, за исключением участников процесса;
  • аудиозаписывающие устройства, за исключением участников процесса;
  • радиотехническая аппаратура (за исключением медицинских аппаратов и оборудования, предназначенных для поддержания лечебного или профилактического воздействия на организм человека, либо для замещения или коррекции функций органов и систем организма);
  • мобильные устройства (телефоны, смартфоны, смарт часы, планшеты с интернет модулями), за исключением телефонов с функциями звонок (СМС) ответ, за исключением участников процесса;
  • машинные носители информации (flash-накопители, съемные жесткие диски и т.п.);
  • технические устройства, в том числе и беспроводные, имеющие возможность передачи данных, а также выход в международные глобальные сети и сеть Интернет (Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G);
  • другие предметы, вещества и средства, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот в РК, либо представляющие угрозу для безопасности окружающих.

Приказ вводится в действие с 28 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы
09:56, 25 ноября 2025
Новые правила регистрации иммигрантов утвердило МВД
ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители
12:41, 14 августа 2026
Правила временного замещения ЧСИ приняли в Казахстане
ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители
11:56, 13 августа 2026
Правила аттестации ЧСИ утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Манус Бунчамнонг празднует победу над Сериком Сапиевым (на заднем фоне в красном) на Олимпиаде в Пекине
15:15, Сегодня
Победитель Серика Сапиева на Олимпиаде-2008 отбывает тюремный срок в Таиланде
Ксения Балабаева
14:57, Сегодня
Ксения Балабаева стала лучшей на женской доске в турецкой шахматной Суперлиге
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
14:48, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: Нурдаулет Рахман проиграл уже в первой схватке
Казахстанские шахматисты заняли второе место на международном турнире в России
14:46, Сегодня
Казахстанские шахматисты заняли второе место на международном турнире в России
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: