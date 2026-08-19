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Право

Приватизация жилищ из госфонда: правила изменили

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 10:04 Фото: unsplash
Правительство постановлением от 14 августа 2026 года внесло поправки в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Граждане Республики Казахстан вправе приватизировать на территории Республики Казахстан только одно жилище из государственного жилищного фонда, если иное не предусмотрено законом.

Не являются основаниями для отказа в приватизации жилища из государственного жилищного фонда, если жилище ранее было приватизировано через купонный механизм или иным способом до 4 декабря 2024 года.

Наличие пятидесяти или менее пятидесяти процентов доли члена семьи основного нанимателя в приватизированном ранее жилище не препятствует в последующем реализации его права на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда.

Постановление вводится в действие с 28 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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