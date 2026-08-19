Приватизация жилищ из госфонда: правила изменили
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Правительство постановлением от 14 августа 2026 года внесло поправки в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.
В документе говорится:
Граждане Республики Казахстан вправе приватизировать на территории Республики Казахстан только одно жилище из государственного жилищного фонда, если иное не предусмотрено законом.
Не являются основаниями для отказа в приватизации жилища из государственного жилищного фонда, если жилище ранее было приватизировано через купонный механизм или иным способом до 4 декабря 2024 года.
Наличие пятидесяти или менее пятидесяти процентов доли члена семьи основного нанимателя в приватизированном ранее жилище не препятствует в последующем реализации его права на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда.
Постановление вводится в действие с 28 августа.
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