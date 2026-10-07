Изменились правила приватизации жилья из госфонда

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 30 сентября 2026 года внесены изменения в Правила по оказанию государственной услуги "Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняются этапы оказания государственной услуги:

при приватизации жилищ из коммунального жилищного фонда:

первый этап – предоставление услугополучателем документов:

– предоставление услугополучателем документов: заявление на приватизацию занимаемого жилища, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя;

копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей (по мере необходимости, в случае отсутствия сведений в цифровой системе);

договор найма либо ордер на жилище;

в случаях признания других лиц членами семьи услугополучателя последним предоставляется копия решения суда о признании их членами семьи услугополучателя;

в случаях отсутствия сведений в цифровых системах граждане РК, относящиеся к пункту 8 статьи 13 Закона "О жилищных отношениях", дополнительно предоставляют копию документа, подтверждающую их право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда;

граждане РК, относящиеся к категории государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, судей и лиц, занимающих государственные выборные должности, дополнительно предоставляют копию справки с места работы (службы) либо копию документа, подтверждающего трудовую деятельность работника;

кандидаты в космонавты, космонавты предоставляют копию документа, подтверждающего их статус, который присваивается правительством РК;

документ, подтверждающий отсутствие задолженности по договору найма жилища.

Сроки оказания госуслуги:

при приватизации жилищ из коммунального жилищного фонда:

первый и второй этапы: решение жилищной комиссии о приватизации жилища в течение 30 календарных дней с даты предоставления услугополучателем документов;

решение жилищной комиссии о приватизации жилища с даты предоставления услугополучателем документов; третий этап: заключение договора о приватизации жилища между услугодателем и услугополучателем в течение пяти рабочих дней.

при приватизации жилищ из жилищного фонда коммунального государственного учреждения либо коммунального государственного предприятия:

первый и второй этапы: решение жилищной комиссии о приватизации жилища в течение 30 календарных дней с даты предоставления услугополучателем документов;

решение жилищной комиссии о приватизации жилища с даты предоставления услугополучателем документов; третий этап: передача жилища из жилищного фонда коммунального государственного учреждения или коммунального государственного предприятия в коммунальный жилищный фонд, в том числе государственная регистрация в регистрирующем органе правоустанавливающих документов на жилище осуществляется в течение 15 календарных дней с даты вынесения решения о приватизации жилища;

передача жилища из жилищного фонда коммунального государственного учреждения или коммунального государственного предприятия в коммунальный жилищный фонд, в том числе государственная регистрация в регистрирующем органе правоустанавливающих документов на жилище осуществляется с даты вынесения решения о приватизации жилища; четвертый этап: заключение договора о приватизации жилища между услугодателем и услугополучателем в течение пяти рабочих дней.

при приватизации жилищ из жилищного фонда республиканского государственного учреждения либо республиканского государственного предприятия:

первый и второй этапы: решение жилищной комиссии о приватизации жилища в течение 30 календарных дней с даты предоставления услугополучателем документов;

решение жилищной комиссии о приватизации жилища с даты предоставления услугополучателем документов; третий этап: передача жилища из республиканской в коммунальную собственность после вынесения решения о приватизации в течение 30 календарных дней:

- принятие решения уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, согласованным с уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим управление республиканским юридическим лицом, на балансе которого находится передаваемое жилище, на основании ходатайства акима столицы, области, города республиканского значения в течение 15 календарных дней с даты принятия жилищной комиссией решения о приватизации жилища;

- подписание передаточного акта уполномоченными должностными лицами передающей и принимающей сторон и утверждение передаточного акта руководителем территориального подразделения уполномоченного органа по управлению государственным имуществом (заместителем председателя Нацбанка) и исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, уполномоченного на распоряжение коммунальным имуществом, либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, и государственная регистрация в регистрирующем органе правоустанавливающих документов на жилище в течение 15 календарных дней с даты принятия решений по жилищу;

четвертый этап: заключение договора о приватизации жилища между услугодателем и услугополучателем в течение пяти рабочих дней.

Сроки оказания государственной услуги приостанавливаются в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов.

Приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления услугополучателю уведомления услугодателем о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

Указывается, что в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

В случае приостановления процесса оказания госуслуги представленные документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату услугополучателю без их принятия на хранение услугодателем, за исключением случаев подачи заявления или документов посредством веб-портала "цифрового правительства", стационарного абонентского устройства, абонентского устройства сотовой связи, а также иных цифровых объектов, определенных центральными государственными органами.

Услугополучатель в течение пяти рабочих дней устраняет выявленные недостатки.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом срок приостановления не может превышать общий срок оказания государственной услуги.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

Продление сроков оказания государственной услуги не допускается.

Второй этап – принятие жилищной комиссией решения о приватизации жилища из государственного жилищного фонда, в том числе:

рассмотрение услугодателем документов на предмет полноты и их соответствия требованиям закона, постановления и данных правил;

формирование услугодателем состава жилищной комиссии местного исполнительного органа (государственного предприятия или государственного учреждения) для голосования и принятия решения жилищной комиссией о приватизации жилища либо вынесения мотивированного отказа;

оформление и подписание услугодателем решения жилищной комиссии о приватизации жилища;

получение услугодателем сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на жилище из коммунального жилищного фонда и технических характеристиках жилища.

Третий этап – заключение договора о приватизации жилища между услугодателем и услугополучателем.

Указывается, что при приватизации жилища из жилищного фонда коммунального государственного учреждения либо коммунального государственного предприятия этапы аналогичны подпункту выше.

Передача жилища из жилищного фонда коммунального государственного учреждения или коммунального государственного предприятия в коммунальный жилищный фонд осуществляется в течение 15 календарных дней с даты вынесения решения о приватизации жилища в следующем порядке:

подписание акта приема-передачи жилища (передаточного акта) уполномоченными должностными лицами передающей и принимающей сторон и утверждение передаточного акта руководителем исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, уполномоченного на распоряжение коммунальным имуществом, либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;

государственная регистрация в регистрирующем органе правоустанавливающих документов на жилище;

получение услугодателем сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на жилище из коммунального жилищного фонда и технических характеристиках жилища.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2026 года.