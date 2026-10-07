Изменились правила приватизации жилья из госфонда
Так, уточняются этапы оказания государственной услуги:
при приватизации жилищ из коммунального жилищного фонда:
- первый этап – предоставление услугополучателем документов:
- заявление на приватизацию занимаемого жилища, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя;
- копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей (по мере необходимости, в случае отсутствия сведений в цифровой системе);
- договор найма либо ордер на жилище;
- в случаях признания других лиц членами семьи услугополучателя последним предоставляется копия решения суда о признании их членами семьи услугополучателя;
- в случаях отсутствия сведений в цифровых системах граждане РК, относящиеся к пункту 8 статьи 13 Закона "О жилищных отношениях", дополнительно предоставляют копию документа, подтверждающую их право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда;
- граждане РК, относящиеся к категории государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, судей и лиц, занимающих государственные выборные должности, дополнительно предоставляют копию справки с места работы (службы) либо копию документа, подтверждающего трудовую деятельность работника;
- кандидаты в космонавты, космонавты предоставляют копию документа, подтверждающего их статус, который присваивается правительством РК;
- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по договору найма жилища.
Сроки оказания госуслуги:
при приватизации жилищ из коммунального жилищного фонда:
- первый и второй этапы: решение жилищной комиссии о приватизации жилища в течение 30 календарных дней с даты предоставления услугополучателем документов;
- третий этап: заключение договора о приватизации жилища между услугодателем и услугополучателем в течение пяти рабочих дней.
при приватизации жилищ из жилищного фонда коммунального государственного учреждения либо коммунального государственного предприятия:
- первый и второй этапы: решение жилищной комиссии о приватизации жилища в течение 30 календарных дней с даты предоставления услугополучателем документов;
- третий этап: передача жилища из жилищного фонда коммунального государственного учреждения или коммунального государственного предприятия в коммунальный жилищный фонд, в том числе государственная регистрация в регистрирующем органе правоустанавливающих документов на жилище осуществляется в течение 15 календарных дней с даты вынесения решения о приватизации жилища;
- четвертый этап: заключение договора о приватизации жилища между услугодателем и услугополучателем в течение пяти рабочих дней.
при приватизации жилищ из жилищного фонда республиканского государственного учреждения либо республиканского государственного предприятия:
- первый и второй этапы: решение жилищной комиссии о приватизации жилища в течение 30 календарных дней с даты предоставления услугополучателем документов;
- третий этап: передача жилища из республиканской в коммунальную собственность после вынесения решения о приватизации в течение 30 календарных дней:
- принятие решения уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, согласованным с уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим управление республиканским юридическим лицом, на балансе которого находится передаваемое жилище, на основании ходатайства акима столицы, области, города республиканского значения в течение 15 календарных дней с даты принятия жилищной комиссией решения о приватизации жилища;
- подписание передаточного акта уполномоченными должностными лицами передающей и принимающей сторон и утверждение передаточного акта руководителем территориального подразделения уполномоченного органа по управлению государственным имуществом (заместителем председателя Нацбанка) и исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, уполномоченного на распоряжение коммунальным имуществом, либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, и государственная регистрация в регистрирующем органе правоустанавливающих документов на жилище в течение 15 календарных дней с даты принятия решений по жилищу;
- четвертый этап: заключение договора о приватизации жилища между услугодателем и услугополучателем в течение пяти рабочих дней.
Сроки оказания государственной услуги приостанавливаются в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов.
Приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления услугополучателю уведомления услугодателем о приостановлении процесса оказания государственной услуги.
Указывается, что в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.
В случае приостановления процесса оказания госуслуги представленные документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату услугополучателю без их принятия на хранение услугодателем, за исключением случаев подачи заявления или документов посредством веб-портала "цифрового правительства", стационарного абонентского устройства, абонентского устройства сотовой связи, а также иных цифровых объектов, определенных центральными государственными органами.
Услугополучатель в течение пяти рабочих дней устраняет выявленные недостатки.
Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.
Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.
При этом срок приостановления не может превышать общий срок оказания государственной услуги.
В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.
Продление сроков оказания государственной услуги не допускается.
Второй этап – принятие жилищной комиссией решения о приватизации жилища из государственного жилищного фонда, в том числе:
- рассмотрение услугодателем документов на предмет полноты и их соответствия требованиям закона, постановления и данных правил;
- формирование услугодателем состава жилищной комиссии местного исполнительного органа (государственного предприятия или государственного учреждения) для голосования и принятия решения жилищной комиссией о приватизации жилища либо вынесения мотивированного отказа;
- оформление и подписание услугодателем решения жилищной комиссии о приватизации жилища;
- получение услугодателем сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на жилище из коммунального жилищного фонда и технических характеристиках жилища.
Третий этап – заключение договора о приватизации жилища между услугодателем и услугополучателем.
Указывается, что при приватизации жилища из жилищного фонда коммунального государственного учреждения либо коммунального государственного предприятия этапы аналогичны подпункту выше.
Передача жилища из жилищного фонда коммунального государственного учреждения или коммунального государственного предприятия в коммунальный жилищный фонд осуществляется в течение 15 календарных дней с даты вынесения решения о приватизации жилища в следующем порядке:
- подписание акта приема-передачи жилища (передаточного акта) уполномоченными должностными лицами передающей и принимающей сторон и утверждение передаточного акта руководителем исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, уполномоченного на распоряжение коммунальным имуществом, либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;
- государственная регистрация в регистрирующем органе правоустанавливающих документов на жилище;
- получение услугодателем сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на жилище из коммунального жилищного фонда и технических характеристиках жилища.
Приказ вводится в действие с 17 октября 2026 года.