Как будут отбирать инвестпроекты для финансирования из Фонда инфраструктурного развития

Министр национальной экономики приказом от 13 августа 2026 года утвердил Правила отбора, критерии инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств Фонда инфраструктурного развития, сообщает Zakon.kz.

Разработка проектов осуществляется центральными государственными органами (ЦГО) или местными исполнительными органами при их соответствии критериям.

Проекты должны соответствовать одному из следующих критериев:

критически важным объектам и проектам общестранового значения, определяемым Правилами планирования и реализации государственных инвестиционных проектов (Правила № 59);

системе региональных стандартов для населенных пунктов;

объекты, реализуемые по прямым поручениям президента или премьер-министра;

республиканские государственные инвестиционные проекты;

объекты здравоохранения, за исключением фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и медицинских пунктов (здравоохранение);

объекты социальной сферы для маломобильных групп населения (специальные школы, центры инклюзивного спорта, реабилитационные центры для лиц с инвалидностью) (инклюзивная среда);

проекты крупных агломерации;

строительство и реконструкция объектов в областных центрах, в городах республиканского значения, столицы:

- железнодорожные путепроводы, мостовые сооружения, в том числе в составе улиц;

- объекты систем водоотведения и модернизация опреснительных заводов по увеличению производительности питьевой воды до 100 тыс. куб.м./в сутки;

- объекты культуры и спорта.

ЦГО и местные исполнительные органы обеспечивают реализацию проектов в пределах утвержденной стоимости. При этом удорожание проектов, финансируемых за счет средств Фонда, не допускается.

Местные исполнительные органы формируют и представляют в ЦГО и местные исполнительные органы соответствующей отрасли следующие документы:

положительное экономическое заключение местного уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение;

положительное экономическое заключение местного уполномоченного органа по государственному планированию на финансово-экономическое обоснование (ФЭО) или технико-экономическое обоснование (ТЭО) (при необходимости);

заключение комплексной вневедомственной экспертизы на проектно-сметную документацию (ПСД), за исключением проектов строительства "под ключ";

в случае отнесения проектов к критически важным объектам и к проектам общестранового значения, дополнительно представляются документы, указанные в приложении 3 к Правилам № 59.

ЦГО рассматривают документацию по проектам на их комплектность, соответствие критериям и направляют единое заключение с перечнем проектов в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике и центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

В свою очередь центральный уполномоченный орган по бюджетной политике рассматривает соответствующее заключение ЦГО на соответствие документам Системы государственного планирования и критериям и направляет заключение по ним в ЦГО и центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

Финансирование проектов осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в соответствии с порядком финансирования, использования и мониторинга средств Фонда.

Первый руководитель администратора бюджетной программы несет ответственность, установленную законами РК, за отбор проектов, финансируемых за счет средств Фонда.

Приказ вводится в действие с 29 августа.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили Правила использования и мониторинга средств Фонда инфраструктурного развития.