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Право

Экспертизу экзаменационных тестов будут проводить в вузах МВД

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 14:52 Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел приказом от 14 августа 2026 года внес изменения в Правила организации работ по подготовке, экспертизе, апробации, изданию и проведению мониторинга учебных изданий и учебно-методических комплексов в военных, специальных учебных заведениях МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлено новое понятие:

  • материалы тестирования – совокупность стандартизированных тестовых заданий (вопросов, ситуационных задач, кейсов), предназначенных для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации знаний, умений и компетенций обучающихся.

Авторы осуществляют подготовку учебных изданий и учебно-методических комплексов с учетом следующих новых требований:

  • регулярная актуализация содержания с учетом изменений нормативно правовых актов и внедрения деятельности органов внутренних дел;
  • обеспечение защиты информации, в том числе соблюдение требований информационной безопасности и конфиденциальности при использовании данных с пометкой "Для служебного пользования".

Помимо этого, правила дополнены новой нормой, в которой указывается:

Экспертиза материалов тестирования осуществляет:

  • обеспечение соответствия тестовых заданий ГОСО, учебным планам и программам;
  • оценка валидности, надежности и объективности тестов;
  • проверка соответствия заданий заявленным результатам обучения и формируемым компетенциям;
  • исключение методических, логических и содержательных ошибок.

Экспертизе подлежат:

  • экзаменационные тесты;
  • электронные банки тестовых заданий.

Экспертиза материалов тестирования проводится по следующим критериям:

  • соответствие содержанию дисциплины и учебной программе;
  • корректность формулировок вопросов и вариантов ответов;
  • однозначность правильного ответа;
  • отсутствие устаревших или некорректных норм;
  • соразмерность уровня сложности;
  • соответствие тестовых заданий проверяемым компетенциям.

Также уточняется, что при принятии кафедрой (циклом) решения о рекомендации учебного издания авторы направляют его в учебно-методический совет для рассмотрения.

Далее для рассмотрения направляется на ученый совет. По результатам ученый совет рекомендует или отказывает в издании и использовании в учебном процессе учебное издание.

В процессе рассмотрения учебные издания проверяются на предмет наличия в них заимствований в порядке, установленном приказом начальника учебного заведения.

Приказ вводится в действие с 29 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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