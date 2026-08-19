Экспертизу экзаменационных тестов будут проводить в вузах МВД

Министр внутренних дел приказом от 14 августа 2026 года внес изменения в Правила организации работ по подготовке, экспертизе, апробации, изданию и проведению мониторинга учебных изданий и учебно-методических комплексов в военных, специальных учебных заведениях МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлено новое понятие:

материалы тестирования – совокупность стандартизированных тестовых заданий (вопросов, ситуационных задач, кейсов), предназначенных для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации знаний, умений и компетенций обучающихся.

Авторы осуществляют подготовку учебных изданий и учебно-методических комплексов с учетом следующих новых требований:

регулярная актуализация содержания с учетом изменений нормативно правовых актов и внедрения деятельности органов внутренних дел;

обеспечение защиты информации, в том числе соблюдение требований информационной безопасности и конфиденциальности при использовании данных с пометкой "Для служебного пользования".

Помимо этого, правила дополнены новой нормой, в которой указывается:

Экспертиза материалов тестирования осуществляет:

обеспечение соответствия тестовых заданий ГОСО, учебным планам и программам;

оценка валидности, надежности и объективности тестов;

проверка соответствия заданий заявленным результатам обучения и формируемым компетенциям;

исключение методических, логических и содержательных ошибок.

Экспертизе подлежат:

экзаменационные тесты;

электронные банки тестовых заданий.

Экспертиза материалов тестирования проводится по следующим критериям:

соответствие содержанию дисциплины и учебной программе;

корректность формулировок вопросов и вариантов ответов;

однозначность правильного ответа;

отсутствие устаревших или некорректных норм;

соразмерность уровня сложности;

соответствие тестовых заданий проверяемым компетенциям.

Также уточняется, что при принятии кафедрой (циклом) решения о рекомендации учебного издания авторы направляют его в учебно-методический совет для рассмотрения.

Далее для рассмотрения направляется на ученый совет. По результатам ученый совет рекомендует или отказывает в издании и использовании в учебном процессе учебное издание.

В процессе рассмотрения учебные издания проверяются на предмет наличия в них заимствований в порядке, установленном приказом начальника учебного заведения.

Приказ вводится в действие с 29 августа.