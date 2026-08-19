Экспертизу экзаменационных тестов будут проводить в вузах МВД
В правила добавлено новое понятие:
- материалы тестирования – совокупность стандартизированных тестовых заданий (вопросов, ситуационных задач, кейсов), предназначенных для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации знаний, умений и компетенций обучающихся.
Авторы осуществляют подготовку учебных изданий и учебно-методических комплексов с учетом следующих новых требований:
- регулярная актуализация содержания с учетом изменений нормативно правовых актов и внедрения деятельности органов внутренних дел;
- обеспечение защиты информации, в том числе соблюдение требований информационной безопасности и конфиденциальности при использовании данных с пометкой "Для служебного пользования".
Помимо этого, правила дополнены новой нормой, в которой указывается:
Экспертиза материалов тестирования осуществляет:
- обеспечение соответствия тестовых заданий ГОСО, учебным планам и программам;
- оценка валидности, надежности и объективности тестов;
- проверка соответствия заданий заявленным результатам обучения и формируемым компетенциям;
- исключение методических, логических и содержательных ошибок.
Экспертизе подлежат:
- экзаменационные тесты;
- электронные банки тестовых заданий.
Экспертиза материалов тестирования проводится по следующим критериям:
- соответствие содержанию дисциплины и учебной программе;
- корректность формулировок вопросов и вариантов ответов;
- однозначность правильного ответа;
- отсутствие устаревших или некорректных норм;
- соразмерность уровня сложности;
- соответствие тестовых заданий проверяемым компетенциям.
Также уточняется, что при принятии кафедрой (циклом) решения о рекомендации учебного издания авторы направляют его в учебно-методический совет для рассмотрения.
Далее для рассмотрения направляется на ученый совет. По результатам ученый совет рекомендует или отказывает в издании и использовании в учебном процессе учебное издание.
В процессе рассмотрения учебные издания проверяются на предмет наличия в них заимствований в порядке, установленном приказом начальника учебного заведения.
Приказ вводится в действие с 29 августа.