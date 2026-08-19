Как изменятся правила продажи и покупки мобильных телефонов с 20 августа

Отныне в Казахстане нельзя продать "абонентское устройство сотовой связи, не прошедшее верификацию". Это правило, как и те, что определяют новый порядок, вступает в силу 20 августа 2026 года. При этом физлицу разрешена верификация не более 2 соток в год, ввезенных им лично, пишет Zakon.kz.

20 августа 2026 года вводятся в действие законодательные поправки, устанавливающие новые правила реализации на территории РК мобильников, соток, смартфонов, а выражаясь официально – "абонентских устройств сотовой связи". Новеллы внесены в законы "О связи", "О регулировании торговой деятельности" и "О защите прав потребителей".

Рассмотрим, что это за изменения.

Вообще, верификация, т.е. "проверка сведений об абонентском устройстве сотовой связи в целях подтверждения правомерности его использования" (новая редакция пп. 67-4) статьи 2 Закона РК "О связи"), проводилась в нашей стране и ранее. Это, в частности, предусматривалось Правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи – с поправками, внесенными приказом и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 13.01.2025.

Проверка эта включает два компонента:

идентификацию номера устройства (IMEI) в базе данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);

мониторинг сведений о ввозе в соответствии с налоговым и таможенным законодательством РК – правомерен он или нет.

Однако осуществлялась верификация не государственной структурой. И, заметим, запрета на реализацию неверифицированных мобильников законодательно закреплено не было (со всеми вытекающими последствиями).

Вот это и исправили. В Закон РК "О регулировании торговой деятельности" внесли норму, что "запрещается осуществлять продажу абонентского устройства сотовой связи, не прошедшего верификацию в порядке, установленном законодательством РК" (новый пп. 4-5) пункта 3 статьи 32).

А осуществление верификации абонентских устройств сотовой связи отнесли к государственной монополии в области связи (новый пп. 5-1) в статью 9-1 Закона РК "О связи". Правда, именно эта норма вступит в силу лишь 1 июля 2027 года. Прежде, напомним, верификация осуществлялась частной организацией, так что, видимо, предусмотрели переходный период.

Как изменения в правилах отразятся на продавцах и покупателях смартфонов?

Что касается первых, процитируем:

"При реализации абонентского устройства сотовой связи продавец обязан указывать в документах, подтверждающих факт приобретения товара... идентификационные коды реализуемого абонентского устройства сотовой связи.

Продавец обязан до реализации абонентского устройства сотовой связи осуществить проверку соответствующих идентификационных кодов реализуемого абонентского устройства сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки посредством базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи". Новый пункт 7 в статью 29-1 Закона РК "О регулировании торговой деятельности"

А именно, продавец должен обратиться к оператору базы данных идентификационных кодов, т.е., по новым правилам, к Государственной радиочастотной службе, которая и верифицирует мобильный телефон (или, если для того есть основания, откажет). При этом хлопоты и все возможные расходы лежат по закону на продавце. Поскольку "регистрация для абонента осуществляется на безвозмездной основе (пункт 1 статьи 36-2 Закона РК "О связи"), а регистрация без предварительной верификации с 20 августа недопустима.

Аналогично продавцы обязаны проверять сотки "на предмет наличия ограничений либо блокировки в базе данных" и при продаже на маркетплейсах – такой пункт должен быть включен в договор, иначе это нарушение закона. А именно, статьи 415 КоАП – за выпуск в обращение продукции, не соответствующей техническим регламентам, за что предусмотрен штраф:

на физических лиц – 90 МРП (почти 390 тысяч тенге, притом, что в 2026 году МРП составляет 4325 тенге);

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 195 МРП,

на субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП,

на субъектов крупного предпринимательства – 600 МРП, т.е. 2 миллиона 595 тысяч тенге.

Разумеется, ответственность распространяется на реализацию смартфонов не только через электронные площадки, а на любую противоправную торговлю.

Вот эти весьма немалые штрафы и имелись в виду, когда выше говорилось о последствиях. Ведь прежде верификация смартофонов как бы предусматривалась, но не было ответственности за ее отсутствие. Отныне же игнорирование правил больно ударит по кошельку.

Что изменится для покупателей мобильных телефонов?

Во-первых, продавец "обязан представить потребителю идентификационный код абонентского устройства сотовой связи для проверки статуса верификации" (дополнение в пункт 2 статьи 29 Закона РК "О защите прав потребителей").

А уж затем новоиспеченный владелец смартфона для его регистрации представляет обслуживающему оператору сведения об:

ИИН (для физического лица) или бизнес-идентификационном номере (для юридического лица);

идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи;

абонентском номере, используемом абонентским устройством сотовой связи.

Подчеркнем еще раз: "все сведения безвозмездно направляются операторами сотовой связи оператору базы данных". Но бесплатно именно для потребителя – владельца телефона (пункт 3 статьи 36-2 Закона РК "О связи").

Во-вторых, покупатель, "которому продано не прошедшее верификацию абонентское устройство сотовой связи", вправе предъявлять те же требования, что и при продаже ему товара ненадлежащего качества (дополнение в пп. 2) пункта 1 статьи 15 Закона РК "О защите прав потребителей"):

соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара; замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Не все эти опции, возможно, уместны в рассматриваемой ситуации, тем не менее все они у потребителя имеются, подчеркиваем, по его выбору, но, если проблема именно в непредставлении верифицированного смартфона, – исключительно к продавцу, а не к изготовителю.

Подытожим. Нетрудно заметить, что усложнение требований больше отразится на продавцах, чем на покупателях. Впрочем, в Закон РК "О связи" вносится ограничение и для них:

"Физическому лицу допускается в течение календарного года верификация не более двух абонентских устройств сотовой связи, ввезенных на территорию РК для личного пользования, в соответствии с правилами верификации, регистрации и перерегистрации абонентских устройств сотовой связи". Новый пп. 2-1) статьи 36-2 Закона РК "О связи"

Таковы изменения в правилах реализации в Казахстане "абонентских устройств сотовой связи", которые, повторим, вступают в силу (за одним вышеназванным исключением) 20 августа 2026 года.