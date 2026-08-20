Порядок регистрации товаров в Национальном каталоге планируют изменить
НКТ будет служить единым источником номенклатуры товаров и использоваться в качестве справочника товаров в торговой деятельности.
Поэтому порядок ведения НКТ, а также регистрации товаров предлагается изменить. Текст дополнят новыми терминами.
Планируется внедрение дифференцированного подхода к регистрации продукции, в частности, через введение "расширенных карточек товаров" с детализированными характеристиками для обеспечения прозрачности регулируемых государственных закупок.
Помимо этого, будут разграничены функции операторов: Единый оператор маркировки будет собирать, модерировать и проверять данные, а Единый оператор в сфере госзакупок – интегрировать и развивать каталог.
Отдельные процессы будут автоматизированы с применением искусственного интеллекта. Для защиты производителей планируют ограничить возможность третьих лиц изменять сведения о товарах.
По ожиданиям разработчиков, изменения повысят достоверность данных о товарах и обеспечат единообразное применение правил регистрации в НКТ.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 сентября.