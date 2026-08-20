Порядок регистрации товаров в Национальном каталоге планируют изменить

Министерство торговли и интеграции разработало проект изменений в Правила ведения Национального каталога товаров, а также регистрации товаров в нем, сообщает Zakon.kz.

НКТ будет служить единым источником номенклатуры товаров и использоваться в качестве справочника товаров в торговой деятельности.

Поэтому порядок ведения НКТ, а также регистрации товаров предлагается изменить. Текст дополнят новыми терминами.

Планируется внедрение дифференцированного подхода к регистрации продукции, в частности, через введение "расширенных карточек товаров" с детализированными характеристиками для обеспечения прозрачности регулируемых государственных закупок.

Помимо этого, будут разграничены функции операторов: Единый оператор маркировки будет собирать, модерировать и проверять данные, а Единый оператор в сфере госзакупок – интегрировать и развивать каталог.

Отдельные процессы будут автоматизированы с применением искусственного интеллекта. Для защиты производителей планируют ограничить возможность третьих лиц изменять сведения о товарах.

По ожиданиям разработчиков, изменения повысят достоверность данных о товарах и обеспечат единообразное применение правил регистрации в НКТ.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 сентября.