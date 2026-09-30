Изменился порядок реализации сахара на товарной бирже
Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции приказом от 23 сентября 2026 года внес изменения в перечень биржевых товаров, сообщает Zakon.kz.
Поправки внесены в раздел перечня, который устанавливает порядок реализации сельскохозяйственной продукции.
В частности, в отношении сахара определена минимальная доля товара, подлежащая обязательной реализации через товарные биржи в размере:
- для производителей сахара – 20% от объема произведенного сахара;
- для импортеров сахара – 20% от объема ввезенного сахара.
Напомним, ранее документом был установлен минимальный размер поставочной партии в 60 тонн, при равенстве или превышении которого сахар продавался только через товарную биржу.
Приказ вводится в действие с 9 октября.
Мы сообщали, что в Казахстане поменялись правила биржевой торговли.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript