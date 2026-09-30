Изменился порядок реализации сахара на товарной бирже

Министр торговли и интеграции приказом от 23 сентября 2026 года внес изменения в перечень биржевых товаров, сообщает Zakon.kz.

Поправки внесены в раздел перечня, который устанавливает порядок реализации сельскохозяйственной продукции.

В частности, в отношении сахара определена минимальная доля товара, подлежащая обязательной реализации через товарные биржи в размере:

для производителей сахара – 20% от объема произведенного сахара;

от объема произведенного сахара; для импортеров сахара – 20% от объема ввезенного сахара.

Напомним, ранее документом был установлен минимальный размер поставочной партии в 60 тонн, при равенстве или превышении которого сахар продавался только через товарную биржу.

Приказ вводится в действие с 9 октября.

Мы сообщали, что в Казахстане поменялись правила биржевой торговли.