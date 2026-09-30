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Право

Изменился порядок реализации сахара на товарной бирже

Сахар, цены на сахар, сахарный завод , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 08:51 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции приказом от 23 сентября 2026 года внес изменения в перечень биржевых товаров, сообщает Zakon.kz.

Поправки внесены в раздел перечня, который устанавливает порядок реализации сельскохозяйственной продукции.

В частности, в отношении сахара определена минимальная доля товара, подлежащая обязательной реализации через товарные биржи в размере:

  • для производителей сахара – 20% от объема произведенного сахара;
  • для импортеров сахара – 20% от объема ввезенного сахара.

Напомним, ранее документом был установлен минимальный размер поставочной партии в 60 тонн, при равенстве или превышении которого сахар продавался только через товарную биржу.

Приказ вводится в действие с 9 октября.

Мы сообщали, что в Казахстане поменялись правила биржевой торговли.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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