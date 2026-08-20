Подготовку медиков усовершенствуют в Казахстане

Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в типовые учебные программы по медицинским и фармацевтическим специальностям, сообщает Zakon.kz.

Систему подготовки медицинских кадров предлагают модернизировать с учетом современных требований практического здравоохранения, международных подходов к медицинскому образованию и потребностей системы здравоохранения. Одним из ключевых изменений является совершенствование модели интегрированного медицинского образования.

Проектом предусматривается:

усиление учебных программ и содержания циклов общеобразовательных и базовых дисциплин образовательных программ высшего образования в области здравоохранения, направленных на формирование компетенций, необходимых для работы в системе первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и сельского здравоохранения;

обновление структуры, содержания образовательных программ, включая формирование цифровых компетенций и использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе;

усиление практической подготовки;

увеличение объема интернатуры до 70 академических кредитов ;

; внедрение оценки знаний и навыков после завершения цикла базовых дисциплин и развитие института наставничества.

Обновленная программа подготовки врачей ориентирована на усиление практической направленности. Проектом предусмотрено разделение этапов на базовое медицинское образование (5-6 лет), интернатуру (1 год). В целом продолжительность обучения по программам бакалавриата и интернатуры составит 6+1 год.

По окончании интернатуры дополнительно выпускники получают квалификацию врача по шести клиническим специальностям: "терапия", "педиатрия", "врач общей практики", "хирургия", "акушерство и гинекология" и "детская хирургия".

Выпускники смогут работать в амбулаторно-поликлинических организациях на всех уровнях и медицинских организациях, расположенных в регионах районного уровня и моногородах, что позволит существенно восполнить дефицит врачей.

При этом интернатура становится клинической практикой под постоянным контролем наставника с четко ограниченным уровнем ответственности, трудовым распорядком как у врача и с правом доступа к медицинским цифровым системам.

В министерстве сообщили, что изменения начнут вводить с 2027 учебного года, что позволит организациям медицинского образования заблаговременно подготовиться к их реализации, актуализировать образовательные программы и обеспечить необходимые организационные условия.

Данные меры позволят повысить качество подготовки медиков за счет углубленного освоения компетенций в соответствующей клинической области, необходимых для обеспечения высокого уровня диагностики, лечения и профилактики заболеваний, а также снижения риска клинических ошибок, особенно в хирургии, педиатрии и акушерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 сентября.