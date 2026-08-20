Как подать документы на конкурс в НИШ: правила уточнили

Министр просвещения приказом от 11 августа 2026 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Прием документов для участия в конкурсе и зачисление на обучение в автономную организацию образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга по приему документов для участия в конкурсе и зачисление на обучение в автономную организацию образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" в рамках образовательного гранта президента РК "Өркен" осуществляется посредством веб-портала "цифрового правительства" или на бумажном носителе через автономную организацию образования "Назарбаев Интеллектуальные школы".

При внесении изменений или дополнений в Правила уполномоченный орган в области образования в течение 3 рабочих дней после государственной регистрации нормативного правового акта направляет информацию о внесенных изменениях или дополнениях оператору "цифрового правительства" и услугодателю, а также в Единый контакт-центр.

Для получения государственной услуги через Портал законные представители претендента (услугополучатель) представляют заявление на участие в конкурсе с анкетой с приложением документов по перечню.

Какие документы нужно представить:

К услугодателю (на бумажном носителе):

заявление на участие в конкурсе и согласие;

свидетельство о рождении / документ, удостоверяющий личность (оригинал требуется для идентификации, который возвращается услугополучателю) или электронный документ, полученный из сервиса цифровых документов претендента;

документ, удостоверяющий личность (оригинал требуется для идентификации, который возвращается услугополучателю) или электронный документ, полученный из сервиса цифровых документов законного представителя претендента.

При необходимости по требованию услугодателя законные представители претендента предоставляют документ, подтверждающий гражданство претендента;

копия табеля успеваемости претендента за текущий год обучения. Требуемые документы должны быть заверены подписью руководителя и скреплены печатью соответствующей организации образования;

претендентам, обучающимся на момент подачи документов в зарубежных организациях образования, необходимо приложить/прикрепить цветную копию табеля/справки или иной официальный документ со школы на государственном либо русском языке или нотариально заверенный перевод на государственный или русский язык с указанием класса обучения и учебного/календарного года и даты выдачи справки;

Также нужна цифровая цветная фотография претендента, которая отвечает следующим критериям:

выполняется строго в анфас на светлом фоне с нейтральным выражением лица и закрытым ртом;

глаза открыты, четко видны и не закрыты волосами;

лицо занимает 70-85% общей площади фотографии;

соотношение сторон 3х4 в виде графического файла размером не более 1 МБ (мегабайт);

размер фотографии не менее 450 х 600 пикселей с разрешением не менее 80 пикселей/дюйм (dpi).

Не разрешаются:

фото с головным убором и в очках;

использование изображений, изготовленных методом компьютерного сканирования, моделирования или ксерокопирования;

Помимо этого потребуется доверенность (в случае подачи заявления третьим лицом от имени законных представителей претендента).

Какие документы нужно загрузить на Портал:

заявление на участие в конкурсе и согласие в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

претендентам, обучающимся на момент подачи документов в зарубежных организациях образования, необходимо приложить/прикрепить цветную электронную копию табеля/справки или иной официальный документ со школы на государственном либо русском языке или нотариально заверенный перевод на государственный или русский язык с указанием класса обучения и учебного/календарного года и даты выдачи справки;

цифровая цветная фотография претендента.

Не разрешаются:

фото с головным убором и в очках;

использование изображений, изготовленных методом компьютерного сканирования, моделирования или ксерокопирования.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, свидетельств о рождении услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Услугодатель после поступления заявления через Портал в Единой цифровой образовательной среде (ЕЦОС) услугодателя в течение 1 рабочего дня осуществляет:

проверку пакета документов на соответствие требованиям Правил;

отправку услугополучателю в "личный кабинет" пропуска при предоставлении полного пакета документов и их соответствии требованиям. Претендентам в дни тестирования необходимо иметь при себе пропуск;

отказ в оказании государственной услуги в случае несоответствия документов требованиям.

Все заявления, поступающие через Портал, обрабатываются в ЕЦОС.

При предоставлении пакета документов на бумажном носителе услугодатель в течение 1 рабочего дня осуществляет:

проверку пакета документов на соответствие требованиям;

предоставление услугополучателю пропуска, при предоставлении полного пакета документов и их соответствии требованиям. Претендентам в дни тестирования необходимо иметь при себе пропуск;

отказ в оказании государственной услуги в случае несоответствия документов требованиям.

При приеме документов на бумажном носителе услугодатель формирует базу данных претендентов в ЕЦОС на основании документов, представленных в соответствии с правилами.

Услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

В случае присуждения претенденту образовательного гранта президента РК "Өркен" услугополучателю направляется уведомление посредством SMS-сообщения через SMS-шлюз Единого контакт-центра "1414" на абонентский номер сети сотовой связи, зарегистрированный в БМГ, или на адрес электронной почты, указанный при подаче заявления на участие в конкурсе:

о необходимости заключения договора об оказании образовательных услуг в случае согласия на обучение в "Назарбаев Интеллектуальной школе" через сервис "Bilim" в мобильном приложении цифрового правительства "eGov Mobile" в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления.

Для подтверждения обучения в Назарбаев Интеллектуальной школе услугополучатель, подавший заявление:

посредством Портала, в течение 5 рабочих дней подписывает договор об оказании образовательных услуг в сервисе "Bilim" в мобильном приложении цифрового правительства "eGov Mobile".

Основаниями для отказа в оказании госуслуги могут стать:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или сведений, содержащихся в них;

несоответствие предоставленных документов услугополучателя и (или) предоставленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 30 августа.

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