За продажу ненатурального меда с 20 августа грозит большой штраф

Поправки в закон "О пчеловодстве" вступают в силу – так вышло – почти сразу после Медового спаса. Новые правила вводят государственное регулирование в области пчеловодства и дополнительно защищают права сельхозпроизводителей на мед и другие продукты (воск, прополис и т.д.), пишет Zakon.kz.

Известно, что, кроме меда, пчелы производят не только мед, но и другие продукты, исчерпывающий перечень которых ранее приводился в пп. 12) статьи 1 Закона РК "О пчеловодстве". Это:

"Продукты, полученные благодаря собирательным и физиологическим свойствам пчел (мед, воск, пчелиная обножка, перга, прополис, маточное молочко, пчелиный яд, трутневой гомогенат), а также сами пчелы".

Однако 20 августа 2026 года вступил в силу Закон РК № 319-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам племенного животноводства и пчеловодства". И благодаря поправкам итоги труда пчел и пасечников формулируются иначе.

Во-первых, в законе появилось официальное определение, что такое, собственно, мед – ранее его не было:

"Мед – натуральный продукт, полученный в результате собирательных и физиологических свойств пчел, вырабатываемый из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания". Новый пп. 3-2) статьи 1 Закона РК "О пчеловодстве"

Составлена ли формулировка таким образом, чтобы недобросовестные продавцы не выдавали за мед похожий внешне товар? Возможно. В обосновании поправок сказано лишь, что это "приведение в соответствие с Международным стандартом "Пчеловодство. Термины и определения". Но...

Мед ведь частенько подделывают или даже специально кормят пчел сахаром для большей производительности. Так вот, и в том, и в другом случае полученный продукт отныне не считается медом, а что самое главное – официально! И юридические последствия данной поправки состоят в том, что продавца можно привлечь по статье 415 КоАП за выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами, а также сведениям, указанным в документах об оценке соответствия.

Если продающий такой липовый (не в смысле медоноса) мед – ИП или другой субъект малого предпринимательства, штраф составит 360 МРП, или (в 2026 году) 1 миллион 557 тысяч тенге. Заметим, с возможной конфискацией продукции.

Это с одной стороны. С другой – из перечня основных понятий (за исключением меда) убрали список конкретных продуктов пчеловодства, оставив лишь общее определение "продукты, полученные благодаря собирательным и физиологическим свойствам пчел" (новая редакция пп. 12) статьи 1 Закона РК "О пчеловодстве").

Не исключено, потому что список этот – не застывшая догма, а постоянно обновляемый маркетологами ассортимент. Вот у меня в домашней аптечке лежит т.н. пчелиный подмор – высушенные тельца пчел после зимовки, в растворе этанола – знакомый пчеловод дал в довесок при покупке меда. Так сказать, комплимент от пасечника.

Так вот, в старом списке продуктов пчеловодства подмора нет. А по факту теперь такой продают (ну, а чего добру пропадать), стало быть, надо вносить в список, если бы такой остался.

Или взять пчелиный яд. Когда-то он считался чуть ли не панацеей. Все тот же знакомый пасечник рассказывал, что на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века, в советское еще время, государство поощряло его сбор, выплачивая пчеловодам за сданный для нужд фармацевтики пчелиный яд хорошие деньги. За год или два можно было купить новую машину, "Жигули".

Некоторые откликнулись, а потом за те же пару лет "сгорели" от рака печени. Понятно, что все есть яд и все есть лекарство, тем не менее. Продукт этот не до конца разгаданный, хотя многим помогает, закругляет знакомый пасечник, ловко снимает с меня пчелу, подносит себе за спину и заставляет ужалить. "Что-то поясницу ломит. Спасают".

Нельзя, однако, исключать, что официальная медицина в будущем может найти побочные эффекты. В общем, по этой причине или другим, но всякую конкретику из определения, что считать продуктами пчеловодства, убрали.

Конкуренция или кооперация

Не менее существенной поправкой является дополнение в пункт 2 статьи 6 "Размещение пасек". Правило само по себе любопытное, поэтому приведем его полностью (предлагаемое дополнение выделено шрифтом).

"Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на расстоянии не ближе полутора километров одна от другой и трех километров от стационарных пасек. Не допускается размещение стационарных и кочевых пасек ближе пяти километров от стационарных и кочевых пасек, организующих медоносную базу на прилегающих территориях, путем посева и посадки энтомофильных растений".

Все вроде бы понятно: и цифры, и запреты. И цели: чтобы пасечники друг другу не мешали.



Взяток – так называется добыча пчелы (нектара и пыльцы) за один вылет. Некоторые медоносы обладают столь сильным ароматом, что пчела теряет ориентиры и отдает ношу в первый попавшийся на маршруте улей, если таковой окажется на ее пути. Поэтому и запрещены другие пасеки поблизости.

Но проблема в том, что на практике она мало на что влияет. Смотрите: два пасечника разместили в некоем урочище ульи. Рядом: в полутора-трех километрах. Закон на стороне того, кто это сделал первым: другому, стало быть, нельзя. Но даже если в результате конфликта между пчеловодами будет определено первенство одного, наказание для другого весьма символично.

Прямо вот так, за нарушение правил размещения пасеки (как, например, за незаконную охоту) не наказывают. Применяют другие формулировки (и нормы). Гражданин, например, может оформить в пользование один земельный участок, а в реальности разместиться в другом, более медоносном месте (статья 373 КоАП "Осуществление лесных пользований не в соответствии с целями или требованиями, предусмотренными разрешительными документами"). Или просрочить возврат временно занимаемого участка лесного фонда (статья 369 КоАП).

Однако в обоих случаях штраф составит всего 3 МРП на физлиц (для ИП – 5), что вряд ли остановит нарушителей. Конечно, если вообще дойдет до штрафа...

С другой стороны, медоносов хватит на всех, и чем больше пасечников и пчел, тем больше польза природе. Кроме того, пчелы ведь летают везде, а не только над спорной территорией. И опыляют все медоносы в округе. Зачем же ограничивать их число?

Поэтому до поры государство особо не вмешивалось в эту вотчину отшельников, уединившихся от цивилизации, предпочетших ей, если угодно, цивилизацию пчелиную. (Но в роли устроителей, демиургов! Заметил, кстати, что пасечниками нередко становятся бывшие директора и генералы (ну, или полковники) в отставке.)

Но в новой редакции закон объявляет о введении государственного регулирования деятельности в области пчеловодства (пп. 1) пункта 2 новой статьи 2-1 Закона РК "О пчеловодстве"). Нет, краеугольный камень в виде пункта 2 статьи 3, что "для занятия пчеловодством не требуется получения какого-либо разрешения государственного органа", остается на месте.

Однако, во-первых, теперь пчеловоду нужен ветеринарный паспорт на каждую пасеку. Не только "с целью осуществления лечебно-профилактических мероприятий", но также и учета пасек – это новое правило зафиксировано в пункте 4 статьи 15 (хотя не такое уж оно и новое: требование о ветеринарном паспорте содержалось в Законе РК "О пчеловодстве" и ранее, до тех пор, пока поправками в 2011 году не было исключено – из той же самой, кстати, статьи 15, только пункт 1).

А, во-вторых, добавление в статью 6 Закона РК "О пчеловодстве", о котором мы сказали и к нему теперь возвращаемся, запрещает устройство пасек ближе пяти километров от уже существующих пасек, а именно тех, владельцы которых не просто используют медоносы в дикой природе, а организовали "медоносную базу на прилегающих территориях путем посева и посадки энтомофильных растений".

Т.е. агропредприятие выращивает, к примеру, эспарцет на корм скоту. Но это ко всему прочему весьма обильный медонос (при садке получается мелкозернистый белый мед, который часто называют "цветочным"). Так вот, фирма не желает, чтобы над полями эспарцета жужжали посторонние пчелы. Или, возможно, цель – чтобы хозяева близлежащих пасек платили за нектар.

В обосновании поправки так прямо и сказано: для защиты интересов хозяйств, занятых выращиванием энтомофильных (т.е. опыляемых насекомыми) растений. Т.е. по крайней мере отчасти вводимое государственное урегулирование защищает собственника земли. А с другой стороны, покупателя от подделки, о чем говорилось выше.

В принципе, логично и хорошо. Но с одним уточнением. Бонусы от опыления растений пчелами получают как пчеловоды, так и хозяева садов и полей: урожайность возрастает. И в странах "развитого пчеловодства" они со взаимной выгодой кооперируют.

Возможно, эта же цель лучшей кооперации пчеловодства и растениеводства преследовалась и нынешними поправками. Вот только новая норма просто вводит безусловный запрет. Тогда как сам предмет регулирования подразумевает более гибкий подход.

Ведь выбор времени, места и прочих аспектов при устройстве пасек – элемент конкуренции, в которой должен выигрывать не тот, кто первый застолбил участок, а более изощренный в своем деле. А в конечном счете – и потребитель.

Многое зависит от выбранной (или выведенной) породы пчел. Но главное, надо угадать со временем цветения медоносов (которых сотни), ведь каждый цветет в свой срок, и сроки эти разнятся от места к месту. Поэтому пасечники и перекочевывают по нескольку раз за сезон. Попутно, повторим, помогая природе в ее воспроизводстве, в великом жизненном цикле.

Поэтому, может быть, им – и пчелам, и пчеловодам – в их полезной миссии тоже будет нелишней дополнительная законодательная защита.