31 тысяча зрителей и фанаты из 50 стран: сколько заработал Алматы на концерте Канье Уэста

15 августа 2026 года на Центральном стадионе Алматы состоялся концерт американского рэпера Канье Уэста (YE) в рамках его международного тура. Алматы стал единственной на данный момент остановкой тура в Центральной Азии и заработал на этом событии около 5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации организатора концерта First Media Group, на концерт приехали гости более чем из 50 стран. На Центральном стадионе собралась 31 тыс. зрителей.

"Концерт привлек около 7700 туристов более чем из 50 стран и территорий. В Алматы приехали гости из Кыргызстана, Узбекистана, России, ОАЭ, США, Китая, Великобритании, Германии, Австралии и других стран", – рассказали в компании.

Отмечается, что в числе гостей также было около 2000 фанатов артиста из других стран, многие из которых следуют за расписанием мирового тура.

Приезд иностранных гостей создал дополнительный спрос на гостиницы, городской транспорт, рестораны и другие сервисы города. Экономический эффект от туристического потока составил приблизительно 5 миллиардов тенге.

С 13 по 16 августа в Алматы наблюдался повышенный спрос на услуги размещения: средняя загрузка объектов размещения составила порядка 98%.

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Отметим, что концерт рэпера перенесли на день из-за разыгравшейся в городе непогоды. Но он в итоге прошел с размахом. Подготовка стадиона к концерту впечатлила и жителей Алматы, и весь Казахстан.

