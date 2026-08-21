#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
458.23
535.99
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
458.23
535.99
5.46
Культура и шоу-бизнес

31 тысяча зрителей и фанаты из 50 стран: сколько заработал Алматы на концерте Канье Уэста

рэпер Канье Уэст в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 09:52 Фото: First Media Group
15 августа 2026 года на Центральном стадионе Алматы состоялся концерт американского рэпера Канье Уэста (YE) в рамках его международного тура. Алматы стал единственной на данный момент остановкой тура в Центральной Азии и заработал на этом событии около 5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации организатора концерта First Media Group, на концерт приехали гости более чем из 50 стран. На Центральном стадионе собралась 31 тыс. зрителей.

"Концерт привлек около 7700 туристов более чем из 50 стран и территорий. В Алматы приехали гости из Кыргызстана, Узбекистана, России, ОАЭ, США, Китая, Великобритании, Германии, Австралии и других стран", – рассказали в компании.

Отмечается, что в числе гостей также было около 2000 фанатов артиста из других стран, многие из которых следуют за расписанием мирового тура.

Приезд иностранных гостей создал дополнительный спрос на гостиницы, городской транспорт, рестораны и другие сервисы города. Экономический эффект от туристического потока составил приблизительно 5 миллиардов тенге.

С 13 по 16 августа в Алматы наблюдался повышенный спрос на услуги размещения: средняя загрузка объектов размещения составила порядка 98%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 09:52
Необычайно сложным назвали организаторы райдер Канье Уэста

Отметим, что концерт рэпера перенесли на день из-за разыгравшейся в городе непогоды. Но он в итоге прошел с размахом. Подготовка стадиона к концерту впечатлила и жителей Алматы, и весь Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Канье Уэст, певец
18:39, 06 августа 2026
Билеты за 350 тысяч и фейковые перепродавцы: полиция Алматы предупредила фанатов Канье Уэста
Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли на 15 августа
21:18, 14 августа 2026
Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли на 15 августа
Канье Уест, концерт, Алматы
00:34, 16 августа 2026
Канье Уэст выступил в Алматы: как прошел долгожданный концерт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В Баку состоится XII чемпионат мира по казакша курес
10:20, Сегодня
В Баку состоится XII чемпионат мира по казакша курес
Мовсар Евлоев
10:05, Сегодня
Евлоев может завершить карьеру после боя с Волкановски
&quot;СЭ&quot;: &quot;Без Мартыновича и с ошибками Анарбекова &quot;Кайрат&quot; был разгромлен в Лиге Европы
09:49, Сегодня
"СЭ": "Без Мартыновича и с ошибками Анарбекова "Кайрат" был разгромлен в Лиге Европы
Форвард &quot;Андерлехта&quot; Амброс назвал главный момент матча с &quot;Кайратом&quot; в Лиге Европы
09:28, Сегодня
Форвард "Андерлехта" Амброс назвал главный момент матча с "Кайратом" в Лиге Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: