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Право

Изменились правила субсидирования малого бизнеса

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 11:11 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 18 августа 2026 года внесло поправки в Правила субсидирования части ставки вознаграждения в рамках Единой программы поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ", сообщает Zakon.kz.

В правилах уточняется, что участниками субсидирования являются предприниматели, реализующие или планирующие реализовать собственные проекты по перечню приоритетных видов экономической деятельности, а также в видах экономической деятельности, определенных местными исполнительными органами по методике присвоения рейтингов отраслям экономики и по согласованию с уполномоченным органом, с учетом места реализации проекта и места регистрации предпринимателя.

Уполномоченный орган согласовывает перечень видов экономической деятельности, определенных местными исполнительными органами, в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. В случае замечаний уполномоченный орган направляет его на доработку с указанием выявленных несоответствий. Согласование доработанного перечня осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня его повторного поступления.

При этом перечень приоритетных видов отраслей экономики в регионах и районах РК формируется в количестве не более 6 кодов общего классификатора видов экономической деятельности на уровне секции, раздела и группы.

Субсидирование проектов предпринимателей, включенных в реестр субъектов социального предпринимательства, осуществляется без отраслевых ограничений в соответствии с видами деятельности, отраженными в реестре субъектов социального предпринимательства с учетом места реализации проекта и места регистрации предпринимателя.

Субсидирование осуществляется по новым финансовым инструментам, выдаваемым финансовым институтом для реализации новых эффективных проектов, направленных на инвестиции и пополнение оборотных средств.

Уточнено, что под инвестициями понимаются затраты, направленные на приобретение основных средств, включая коммерческую недвижимость, оборудование, технику, транспортные средства, биологические, материальные и нематериальные активы, а также затраты, направленные на строительство, модернизацию, реконструкцию и (или) капитальный ремонт объектов, используемых в предпринимательской деятельности. К инвестициям также относятся расходы по НДС, включенные в стоимость вышеуказанных основных средств и активов.

Обязательным условием приобретения основных средств, оборудования, техники, транспортных средств, строительных материалов и иных активов в рамках реализации инвестиционного проекта является их производство казахстанскими товаропроизводителями, включенными в реестр.

В случае отсутствия в реестре казахстанских товаропроизводителей товаров, оборудования, техники, строительных материалов или иных активов, необходимых для реализации инвестиционного проекта, допускается их приобретение у иных производителей.

Под пополнением оборотных средств понимается использование финансового инструмента предпринимателем, связанное с обеспечением текущей деятельности предпринимателя на возобновляемой/невозобновляемой основе и исключающее оплату налоговых обязательств, пенсионных и социальных отчислений, таможенных платежей/сборов/пошлин.

Для расчета показателей эффективности используются данные КГД МФ РК или налоговой декларации и выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом.

Допускается отклонение фактического уровня увеличения дохода и фонда оплаты труда от уровня накопленной инфляции в меньшую сторону не более чем на 1 процентный пункт за соответствующий отчетный период.

В случае неисполнения показателей эффективности допускается предоставление дополнительного срока не более чем на 1 финансовый год при подтверждении реализации проекта и целевого назначения финансового инструмента.

Основаниями для предоставления дополнительного срока являются обстоятельства, объективно препятствующие своевременному достижению показателей эффективности, в том числе задержка поставки и ввода в эксплуатацию оборудования, получения разрешительных документов, подключения к инженерной инфраструктуре, и иные не зависящие от предпринимателя обстоятельства.

Предоставление дополнительного срока не освобождает предпринимателя от обязанности по достижению установленных показателей эффективности.

Субсидирование осуществляется по финансовому инструменту с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку, установленную Нацбанком, и увеличенной на 4 процентных пункта.

Размер субсидирования проектов предпринимателей, включенных в реестр субъектов социального предпринимательства, составляет 50% от номинальной ставки вознаграждения по финансовому инструменту, при этом оставшаяся часть ставки вознаграждения уплачивается предпринимателем.

Срок реализации инвестиционных проектов, по которым осуществляется субсидирование, не может превышать 18 месяцев с даты начала субсидирования.

Допускается предоставление дополнительного срока не более чем на 6 месяцев после истечения срока в случаях:

  • обстоятельств форс-мажора, таких как природные катастрофы, войны, эпидемии, влияющие на выполнение проекта;
  • значительных изменений в законодательстве, которые не могли быть предсказаны на момент начала реализации проекта и которые требуют дополнительного времени для адаптации;
  • непредвиденных обстоятельств, связанных с техническими, экономическими или производственными сложностями, которые возникли в процессе реализации проекта, при условии, что они не были результатом небрежности или халатности со стороны предпринимателя, получающего субсидии.

Предприниматель обращается в финансовый институт с заявкой на предоставление финансового инструмента.

Финансовый институт проводит комплексную оценку или экспертизу финансово-экономической эффективности проекта.

Финансовый институт по действующему финансовому инструменту до момента субсидирования списывает штрафы и пени за неисполнение предпринимателем обязательств по их своевременному погашению в рамках финансового инструмента (при наличии), предусмотренные договором.

В случае принятия положительного решения о предоставлении финансового инструмента финансовый институт направляет в филиалы финансового агентства пакет документов для рассмотрения проекта предпринимателя на соответствие требованиям:

  • чек-лист по заявке предпринимателя;
  • справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, уведомление о государственной регистрации предпринимателя/предоставление сведений о всех регистрационных действиях юридического лица (предоставляется только при отсутствии технической возможности получения сведений посредством интеграции с информационными системами);
  • справку об отсутствии налоговой задолженности;
  • положительное решение финансового института (выписка из протокола решения финансового института);
  • технико-экономическое обоснование/бизнес-план/экспертное заключение финансового института, а также заключение рисков финансового института – при наличии;
  • заявление-согласие;
  • заявление на предоставление согласия на получение от КГД сведений, являющихся налоговой тайной, по форме, утвержденной уполномоченным органом Фонда;
  • справка о категории предпринимателя;
  • документы, подтверждающие соответствие проекта и предпринимателя условиям Правил.

Уполномоченный орган финансового агентства по результатам рассмотрения проекта принимает одно из следующих решений:

  • о предоставлении субсидий;
  • об отказе в предоставлении субсидии;
  • о направлении проекта на доработку.

Отказ в предоставлении субсидии допускается в случаях несоответствия проекта условиям субсидирования.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано предпринимателем в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РК.

Внесенными дополнениями установлены минимальные требования к участникам-лизинговым компаниям, в частности:

  • собственный капитал лизинговой компании не ниже 1 миллиарда теңге по состоянию на дату последнего отчетного периода, подтвержденного финансовой отчетностью;
  • осуществление основной деятельности не менее 1 года, предшествующего подаче заявки.

Также по тексту вносятся другие изменения.

Постановление вводится в действие с 31 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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