Изменились правила субсидирования малого бизнеса
В правилах уточняется, что участниками субсидирования являются предприниматели, реализующие или планирующие реализовать собственные проекты по перечню приоритетных видов экономической деятельности, а также в видах экономической деятельности, определенных местными исполнительными органами по методике присвоения рейтингов отраслям экономики и по согласованию с уполномоченным органом, с учетом места реализации проекта и места регистрации предпринимателя.
Уполномоченный орган согласовывает перечень видов экономической деятельности, определенных местными исполнительными органами, в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. В случае замечаний уполномоченный орган направляет его на доработку с указанием выявленных несоответствий. Согласование доработанного перечня осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня его повторного поступления.
При этом перечень приоритетных видов отраслей экономики в регионах и районах РК формируется в количестве не более 6 кодов общего классификатора видов экономической деятельности на уровне секции, раздела и группы.
Субсидирование проектов предпринимателей, включенных в реестр субъектов социального предпринимательства, осуществляется без отраслевых ограничений в соответствии с видами деятельности, отраженными в реестре субъектов социального предпринимательства с учетом места реализации проекта и места регистрации предпринимателя.
Субсидирование осуществляется по новым финансовым инструментам, выдаваемым финансовым институтом для реализации новых эффективных проектов, направленных на инвестиции и пополнение оборотных средств.
Уточнено, что под инвестициями понимаются затраты, направленные на приобретение основных средств, включая коммерческую недвижимость, оборудование, технику, транспортные средства, биологические, материальные и нематериальные активы, а также затраты, направленные на строительство, модернизацию, реконструкцию и (или) капитальный ремонт объектов, используемых в предпринимательской деятельности. К инвестициям также относятся расходы по НДС, включенные в стоимость вышеуказанных основных средств и активов.
Обязательным условием приобретения основных средств, оборудования, техники, транспортных средств, строительных материалов и иных активов в рамках реализации инвестиционного проекта является их производство казахстанскими товаропроизводителями, включенными в реестр.
В случае отсутствия в реестре казахстанских товаропроизводителей товаров, оборудования, техники, строительных материалов или иных активов, необходимых для реализации инвестиционного проекта, допускается их приобретение у иных производителей.
Под пополнением оборотных средств понимается использование финансового инструмента предпринимателем, связанное с обеспечением текущей деятельности предпринимателя на возобновляемой/невозобновляемой основе и исключающее оплату налоговых обязательств, пенсионных и социальных отчислений, таможенных платежей/сборов/пошлин.
Для расчета показателей эффективности используются данные КГД МФ РК или налоговой декларации и выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом.
Допускается отклонение фактического уровня увеличения дохода и фонда оплаты труда от уровня накопленной инфляции в меньшую сторону не более чем на 1 процентный пункт за соответствующий отчетный период.
В случае неисполнения показателей эффективности допускается предоставление дополнительного срока не более чем на 1 финансовый год при подтверждении реализации проекта и целевого назначения финансового инструмента.
Основаниями для предоставления дополнительного срока являются обстоятельства, объективно препятствующие своевременному достижению показателей эффективности, в том числе задержка поставки и ввода в эксплуатацию оборудования, получения разрешительных документов, подключения к инженерной инфраструктуре, и иные не зависящие от предпринимателя обстоятельства.
Предоставление дополнительного срока не освобождает предпринимателя от обязанности по достижению установленных показателей эффективности.
Субсидирование осуществляется по финансовому инструменту с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку, установленную Нацбанком, и увеличенной на 4 процентных пункта.
Размер субсидирования проектов предпринимателей, включенных в реестр субъектов социального предпринимательства, составляет 50% от номинальной ставки вознаграждения по финансовому инструменту, при этом оставшаяся часть ставки вознаграждения уплачивается предпринимателем.
Срок реализации инвестиционных проектов, по которым осуществляется субсидирование, не может превышать 18 месяцев с даты начала субсидирования.
Допускается предоставление дополнительного срока не более чем на 6 месяцев после истечения срока в случаях:
- обстоятельств форс-мажора, таких как природные катастрофы, войны, эпидемии, влияющие на выполнение проекта;
- значительных изменений в законодательстве, которые не могли быть предсказаны на момент начала реализации проекта и которые требуют дополнительного времени для адаптации;
- непредвиденных обстоятельств, связанных с техническими, экономическими или производственными сложностями, которые возникли в процессе реализации проекта, при условии, что они не были результатом небрежности или халатности со стороны предпринимателя, получающего субсидии.
Предприниматель обращается в финансовый институт с заявкой на предоставление финансового инструмента.
Финансовый институт проводит комплексную оценку или экспертизу финансово-экономической эффективности проекта.
Финансовый институт по действующему финансовому инструменту до момента субсидирования списывает штрафы и пени за неисполнение предпринимателем обязательств по их своевременному погашению в рамках финансового инструмента (при наличии), предусмотренные договором.
В случае принятия положительного решения о предоставлении финансового инструмента финансовый институт направляет в филиалы финансового агентства пакет документов для рассмотрения проекта предпринимателя на соответствие требованиям:
- чек-лист по заявке предпринимателя;
- справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, уведомление о государственной регистрации предпринимателя/предоставление сведений о всех регистрационных действиях юридического лица (предоставляется только при отсутствии технической возможности получения сведений посредством интеграции с информационными системами);
- справку об отсутствии налоговой задолженности;
- положительное решение финансового института (выписка из протокола решения финансового института);
- технико-экономическое обоснование/бизнес-план/экспертное заключение финансового института, а также заключение рисков финансового института – при наличии;
- заявление-согласие;
- заявление на предоставление согласия на получение от КГД сведений, являющихся налоговой тайной, по форме, утвержденной уполномоченным органом Фонда;
- справка о категории предпринимателя;
- документы, подтверждающие соответствие проекта и предпринимателя условиям Правил.
Уполномоченный орган финансового агентства по результатам рассмотрения проекта принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении субсидий;
- об отказе в предоставлении субсидии;
- о направлении проекта на доработку.
Отказ в предоставлении субсидии допускается в случаях несоответствия проекта условиям субсидирования.
Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано предпринимателем в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РК.
Внесенными дополнениями установлены минимальные требования к участникам-лизинговым компаниям, в частности:
- собственный капитал лизинговой компании не ниже 1 миллиарда теңге по состоянию на дату последнего отчетного периода, подтвержденного финансовой отчетностью;
- осуществление основной деятельности не менее 1 года, предшествующего подаче заявки.
Также по тексту вносятся другие изменения.
Постановление вводится в действие с 31 августа.