Изменились правила субсидирования авиатоплива для международных маршрутов

Постановлением правительства от 28 сентября 2026 года внесены изменения в Правила субсидирования авиационного топлива для приоритетных международных авиамаршрутов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что после заключения договора авиакомпания ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган следующие документы, в том числе представленные в цифровой форме, заверенные руководителем и главным бухгалтером:

отчет по субсидируемым приоритетным международным авиамаршрутам авиакомпании;

отчет по расходам авиатоплива по субсидируемым приоритетным международным авиамаршрутам;

Уточняется, что выплата бюджетных субсидий за последний календарный месяц года осуществляется на основе направленного не позднее 20 декабря предварительного акта оказанных услуг, в том числе поданного в цифровой форме, по субсидируемым авиамаршрутам, сформированного по прогнозным данным, с последующим направлением отчета, подготовленного по фактическим данным, в срок не позднее 20 числа следующего месяца.

По итогам финансового года авиакомпания и уполномоченный орган в сфере гражданской авиации проводят сверку взаиморасчетов с составлением актов сверки выполненных работ.

Авиакомпаниям, не выполнившим в процессе эксплуатации авиамаршрута условий договора, а также в случае отзыва свидетельства на авиамаршрут в соответствии с Правилами проведения конкурса на субсидируемые авиамаршруты и выдачи свидетельств на субсидируемые авиамаршруты для оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений, выплата субсидий не производится.

При этом правила дополнены пунктом, в котором говорится, что техническое сопровождение ведения реестра осуществляется юридическим лицом, единственным акционером которого является государство, определяемым центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета (регистратор).

Техническое сопровождение мониторинга использования мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей осуществляется регистратором в рамках двухуровневой системы государственной поддержки частного предпринимательства, включающей:

первый уровень – регистраторская система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя мер государственной поддержки частного предпринимательства базовым требованиям, определяемым уполномоченным органом по исполнению бюджета, в рамках правил проведения мониторинга использования мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей;

– регистраторская система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя мер государственной поддержки частного предпринимательства базовым требованиям, определяемым уполномоченным органом по исполнению бюджета, в рамках правил проведения мониторинга использования мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей; второй уровень – отраслевые государственные или негосударственные цифровые системы, посредством которых осуществляются прием заявок от получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень.

Цифровые системы второго уровня обеспечивают получение согласия от получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных регистратором.

Итоги мониторинга, проведенного посредством двухуровневой системы государственной поддержки частного предпринимательства, предоставляются в уполномоченный орган по предпринимательству.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2026 года.