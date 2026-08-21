Изменился порядок собеседования с иностранцами, прибывшими на ПМЖ в Казахстан

Министры труда, внутренних дел и цифрового развития совместным приказом внесли поправки в Правила проведения тестирования, анкетирования и собеседования иммигрантов, прибывающих для постоянного проживания в Республику Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Уточнено, что правила не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Республику Казахстан с целью осуществления трудовой деятельности, бизнес-иммиграции, инвесторской и туристической деятельности, получения образования, по гуманитарным и политическим мотивам, а также членов их семей, несовершеннолетних, недееспособных, бывших соотечественников, лиц старше шестидесяти лет, прибывших с целью воссоединения семьи (родители), а также лиц, прибывших с целью воссоединения супругов, состоящих в браке не менее одного года, если один из супругов является гражданином РК либо постоянно проживающим иностранным гражданином в РК.

В правила добавили новую норму:

Собеседование проводится местным исполнительным органом по вопросам социальной защиты и занятости населения региона, на территории которого иммигрант намерен постоянно проживать, что указывается им при заполнении анкеты на портале.

Также говорится:

Для проведения собеседования с иммигрантами из государств, с которыми Казахстан имеет безвизовый режим въезда, получившими соответствующий допуск, местным исполнительным органом по вопросам социальной защиты и занятости населения создается Комиссия.

В состав Комиссии входят представители местных исполнительных органов в сферах социальной защиты и занятости населения, культуры, внутренней политики, органов внутренних дел (в части проверки соблюдения миграционного законодательства), территориальных департаментов Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

Создание Комиссии и организация ее деятельности осуществляются местным исполнительным органом по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. Общий состав Комиссии должен составлять не менее 5 человек. Секретарь Комиссии не является ее членом.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство ее деятельностью, председательствует на заседаниях, планирует работу Комиссии и контролирует исполнение принятых решений.

В период отсутствия председателя его функции выполняет заместитель председателя.

Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку заседаний Комиссии и оформление протоколов.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления направляет его вместе с приложенными документами на рассмотрение Комиссии.

Комиссия проводит собеседование в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Уведомление заявителя о проведении собеседования осуществляется посредством личного кабинета на портале либо со дня подтверждения технической возможности участия заявителя в дистанционном формате с использованием мессенджеров и иных средств электронных коммуникаций, обеспечивающих видеосвязь в режиме реального времени и идентификацию личности заявителя.

Сведения о дате, времени, формате проведения и месте проведения собеседования отображаются в личном кабинете заявителя на портале. Собеседование проводится в очном (офлайн) либо дистанционном (онлайн) формате.

По результатам собеседования Комиссия выносит рекомендацию о предоставлении либо об отказе в предоставлении доступа к дальнейшему получению государственных услуг по выдаче разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное проживание в Республике Казахстан и присвоению статуса кандаса.

Решение о вынесении рекомендации принимается открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа ее членов. Рекомендации Комиссии оформляются протоколом заседания.

Иммигранты из государств с визовым режимом въезда проходят собеседование при оформлении виз категорий B8 и C1 в загранучреждениях РК.

Расходы, связанные с участием в собеседовании, включая проезд к месту его проведения и обратно, наем жилого помещения, проживание и пользование услугами связи, заявитель несет за счет собственных средств.

Срок пятиэтапной цифровой оценки составляет не более 30 рабочих дней со дня поступления анкеты заявителя.

Также уточнено, что документы об образовании, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств, принимаются при наличии легализации, если иное не предусмотрено законодательством РК или международным договором, ратифицированным РК.

Документы, составленные на иностранном языке, сопровождаются их надлежащим образом заверенным переводом на государственный и (или) русский языки.

Кроме того, изменения произошли в Правилах присвоения статуса кандаса.

Правила дополнены новым пунктом, в котором говорится:

При подаче заявления кандасы и члены его семьи дают согласие на сбор, обработку, проверку, актуализацию и передачу персональных данных, включая сведения, составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну, а также сведения о сумме долга по кредитам, периодическом (ежемесячном) платеже по кредитам, просроченной и (или) остаточной сумме задолженности по кредитам из кредитного бюро с государственным участием.

Добавлено новое основание для аннулирования статуса кандаса:

необращение за получением разрешения на постоянное проживание в регионах расселения, определенных правительством в течение трех месяцев со дня присвоения статуса кандаса.

Также уточняется, что основанием для аннулирования статуса кандаса является неподтверждение платежеспособности, размещенной на банковском счете в течение пяти лет до получения гражданства РК.

Помимо этого, поправки внесены в Правила оказания государственной услуги по выдаче иностранцам и лицам без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан.

В частности, изменился перечень документов, которые нужно предоставить для получения госуслуги:

ходатайство отраслевого государственного органа с указанием группы занятий Национального классификатора Республики Казахстан (НКЗ) и сведений о соответствии требованиям НКЗ (профессия, уровень и специализация навыков, диплом, стаж работы по специализации, уровень квалификации) предоставляется лицам, отвечающим требованиям перечня востребованных профессий, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок выдачи разрешения на постоянное жительство в РК;

мотивированное ходатайство уполномоченного государственного органа – для услугополучателей, вносящих значимый вклад в экономическое развитие, участвующих в реализации приоритетных экономических и социальных проектов или обладающих уникальными компетенциями и достижениями;

ходатайство на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами Республики Казахстан и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики Казахстан, выданное уполномоченным органом по инвестициям – для инвесторов из стран с безвизовым режимом.

При подаче документов на получение разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан в отношении детей, не достигших 3 летнего возраста, родители (родитель) которых являются постоянно проживающими иностранными гражданами в РК, заграничный паспорт ребенка предоставляется при наличии.

Документы на получение РПП детям подаются законными представителями с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство. В случае прибытия детей на постоянное проживание в РК совместно с родителями прием документов по отдельности не допускается и осуществляется одновременно.

При подтверждении непрерывной трудовой деятельности и доходов документы предоставляются в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса, а предпринимательской деятельности – в соответствии с Предпринимательским кодексом.

Заключение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения, а также об его аннулировании утверждается начальником либо заместителем начальника Департамента полиции столицы, области и города республиканского значения.

Перед вынесением заключения повторно направляется запрос в банковское учреждение на предмет подтверждения платежеспособности и осуществляется проверка на предмет наличия сведений о нарушениях (допущенных на период рассмотрения) по учетам органов внутренних дел, системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов, Единого реестра административных правонарушений.

При поступлении от заявителя ходатайства (заявления) об отзыве ранее поданного обращения по вопросу выдачи разрешения на постоянное жительство в РК, а также в случае смерти заявителя, заключение о прекращении рассмотрения составляется в произвольной форме.

Приказ введен в действие с 18 августа и действует до 31 декабря 2026 года.