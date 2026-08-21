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Право

Особый режим регулирования деятельности по управлению инвестиционным портфелем ввели в РК

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 15:38 Фото: pixabay
АРРФР РК подписано постановление от 18 августа 2026 год "О введении особого режима регулирования деятельности по управлению инвестиционным портфелем", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Ввести особый режим регулирования деятельности по управлению инвестиционным портфелем со следующими специальными условиями:

  • в период действия режима особого регулирования на участников особого режима регулирования не распространяются следующие требования законодательства РК:

- подпункт 3) пункта 1 статьи 45 закона "О рынке ценных бумаг" (наличие лицензии на управление инвестиционным портфелем, – Прим.ред.);

- статья 4 закона "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (запрет на неуполномоченную деятельность на финансовом рынке, – Прим.ред.).

Участниками особого режима регулирования являются юридические лица, осуществляющие свою деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законами РК, заключившие договор с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования.

Установлены специальные условия осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования:

  • участник особого режима регулирования осуществляет доверительное управление активами оператора Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК;
  • участник особого режима регулирования обеспечивает соответствие следующим критериям:
  • размер собственного капитала составляет не менее тридцати пяти миллиардов теңге;
  • стоимость активов превышает размер его обязательств и составляет не менее тридцати пяти миллиардов теңге;
  • отсутствуют просроченные обязательства перед клиентами, кредиторами, а также задолженность по обязательным платежам в бюджет.

Финансовые показатели, указанные выше, определяются на основании годовой финансовой отчетности участника особого режима регулирования за последний завершенный финансовый год.

Особый режим регулирования будет действовать в течение пяти лет.

Постановление введено в действие с 18 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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