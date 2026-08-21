#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
458.23
535.99
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
458.23
535.99
5.46
События

Похолодание ожидается в Алматы: прогноз погоды на неделю

гроза в горах, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 18:07 Фото: pixabay
Синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшую неделю. Жителей мегаполиса ждут дожди с грозами, усиление ветра и заметное похолодание в середине недели. Однако к следующим выходным погода улучшится, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по городу Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова, в конце августа в городе прогнозируется неустойчивая погода.

"В первые дни прогнозируются грозовые кратковременные дожди, при этом дневная температура сохранится на уровне +28+30°C. Временами ветер будет усиливаться до 15 м/с", – отметила синоптик.

Представитель Гидрометцентра предупредила, что 25 августа в городе ожидается заметное похолодание до +25+27°C. Пройдут дожди, ночью возможно их усиление.

Но с 26 августа погода улучшится: осадки прекратятся, температура постепенно повысится и к концу периода вновь достигнет +28+30°C.

Прогноз погоды по Алматы на 22-28 августа 2026 года.

22 августа: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

23 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +28+30°С.

24 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

25 августа: облачно, дождь, ночью сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С.

26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

27-28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

Ранее специалисты рассказали, что к выходным на большей территории Казахстана будут наблюдаться ливни, а в другую часть страны придет сильная жара до +39°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Жара пойдет на спад в Алматы, прогноз погоды на неделю
15:52, 28 июня 2024
Жара пойдет на спад в Алматы: прогноз погоды на неделю
сильная жара прогнозируется в Алматы
17:53, 07 июня 2024
Сильная жара до 37°С ожидается в Алматы в ближайшую неделю
снегопады в маре в Алматы
17:41, 06 марта 2026
Сильный снег и похолодание: прогноз погоды на неделю в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Одна из схваток на турнире
17:43, Сегодня
Казахстан за день потерпел третье поражение подряд от США на чемпионате мира по борьбе
Умар Нурмагомедов
17:26, Сегодня
Тренер Мендес заявил, что Махачев - лучший в мире, а Нурмагомедов идёт к этому
Одна из схваток на турнире
17:06, Сегодня
"Вольник" Нурасыл Асамбек победил украинца и француза, но проиграл американцу на ЧМ-2026
С кем может сыграть &quot;Кайрат&quot; в Лиге Конференций, если вылетит из Лиги Европы
16:59, Сегодня
С кем может сыграть "Кайрат" в Лиге Конференций, если вылетит из Лиги Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: