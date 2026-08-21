Похолодание ожидается в Алматы: прогноз погоды на неделю

Синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшую неделю. Жителей мегаполиса ждут дожди с грозами, усиление ветра и заметное похолодание в середине недели. Однако к следующим выходным погода улучшится, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по городу Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова, в конце августа в городе прогнозируется неустойчивая погода.

"В первые дни прогнозируются грозовые кратковременные дожди, при этом дневная температура сохранится на уровне +28+30°C. Временами ветер будет усиливаться до 15 м/с", – отметила синоптик.

Представитель Гидрометцентра предупредила, что 25 августа в городе ожидается заметное похолодание до +25+27°C. Пройдут дожди, ночью возможно их усиление.

Но с 26 августа погода улучшится: осадки прекратятся, температура постепенно повысится и к концу периода вновь достигнет +28+30°C.

Прогноз погоды по Алматы на 22-28 августа 2026 года.

22 августа: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

23 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +28+30°С.

24 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

25 августа: облачно, дождь, ночью сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С.

26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

27-28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

Ранее специалисты рассказали, что к выходным на большей территории Казахстана будут наблюдаться ливни, а в другую часть страны придет сильная жара до +39°C.