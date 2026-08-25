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Право

Какие животные и в каких случаях подлежат отлову и умерщвлению: внесены поправки

Бродячие животные, бездомные животные, бродячие собаки, бездомные собаки, бродячие псы, бродячая собака, бездомная собака, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 12:42 Фото: pxhere
Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 18 августа 2026 года внесены изменения в Типовые правила отлова, временного содержания и умерщвления животных, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются, следующие понятия:

  • служба отлова – государственные юридические лица, созданные местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения, районов, городов областного значения, а также индивидуальные предприниматели и негосударственные юридические лица, занимающиеся отловом, временным содержанием и умерщвлением животных;
  • пункт временного содержания животных – имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для временного содержания найденных, отловленных безнадзорных и бродячих животных, домашних животных (животных-компаньонов), переданных владельцами или ответственными лицами в связи с отказом от их содержания, а также изъятых или конфискованных у физических или юридических лиц;
  • бродячие животные – собаки и кошки, не имеющие владельца или не состоящие на учете домашних животных;

Кроме того, правила дополнены новым понятием:

  • меры экстренного реагирования – совокупность мероприятий, в том числе действия, направленные на незамедлительное устранение или минимизацию последствий проявления агрессии животными с целью обеспечения безопасности человека, животных, общественного порядка или предотвращения угрозы жизни или здоровью человека, животных и имуществу физических и юридических лиц.

При этом уточняется, что отлову подлежат безнадзорные животные, а также бродячие животные, находящиеся в общественных местах, в том числе на улицах, дворовых территориях, в парках, скверах, заброшенных зданиях, на окраинах населенных пунктов, дачных массивах и иных местах, без сопровождения владельца животного или ответственного лица.

Вместе с тем правила дополнены новыми пунктами, в которых говорится:

Меры экстренного реагирования организуются местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения, районов, городов областного значения в соответствии с правилами отлова, временного содержания и умерщвления животных.

При поступлении отловленного животного в пункт временного содержания или приют для животных проводится проверка наличия изделия (средства) учета домашнего животного и сведений о владельце животного или ответственном лице в базе данных по учету домашних животных.

Указывается, что умерщвление животных допускается в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 15 Закона, и проводится гуманным медикаментозным путем (эвтаназией), препаратами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, добавлено, что умерщвление при регулировании численности бродячих животных допускается в отношении бродячих животных, за исключением кошек, в порядке и сроки, установленные местными представительными органами столицы, областей, городов республиканского значения.

Умерщвление безнадзорных животных, за исключением кошек, поступивших в приюты для животных или пункты временного содержания животных, допускается в случаях, если такие животные больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы владельцем или ответственным лицом, а также иными физическими или юридическими лицами по истечении сроков, установленных Гражданским кодексом РК.

При этом указывается, что регулирование численности бродячих животных путем умерщвления не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Использование ядов, химических препаратов при умерщвлении животных не допускается.

Приказ вводится в действие с 4 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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