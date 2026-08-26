Названы главные климатические риски для Казахстана

Сегодня, 26 августа 2026 года, специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какие климатические риски в настоящее время наиболее актуальны для Казахстана и какие регионы страны наиболее подвержены им, сообщает Zakon.kz.

По данным экспертов, для Казахстана наиболее актуальные климатические риски сегодня связаны прежде всего с усилением тепловой нагрузки.

"Практически по всей территории страны увеличивается количество жарких дней с температурой выше +30°С. В западных и южных регионах их число растет примерно на 4-7 суток за каждые 10 лет. Также увеличивается продолжительность волн жары и число так называемых тропических ночей, когда температура воздуха ночью не опускается ниже +20°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, на юго-западе страны и в Приаралье увеличивается продолжительность периодов без дождя.

"По совокупности этих показателей наиболее выраженные изменения отмечаются в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях", – отметили специалисты Гидрометцентра.

Ранее в "Казгидромете" предоставили интересную архивную информацию о погоде по Астане, Алматы и Шымкенту. В ней специалисты рассказали, какой была погода 23 августа в трех крупнейших мегаполисах 50 лет назад, 30 лет назад и в 2026 году.

Также в "Казгидромете" раскрыли данные за 50 лет по температуре воздуха. Из них следует, что температура в Казахстане растет каждое десятилетие и что жарких дней становится больше.