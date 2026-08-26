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Как исчисляется стаж работы сотрудников в учреждениях МЧС: утверждены правила

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 11:38 Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 18 августа 2026 года утвердил Правила и условия исчисления стажа работы по специальности для гражданских служащих и работников государственных учреждений и организаций, находящихся в ведении уполномоченного органа, сообщает Zakon.kz.

Так говорится, что стаж работы по специальности исчисляется в календарном порядке на основании документов, подтверждающих трудовую деятельность гражданских служащих и работников.

При возникновении у гражданских служащих и работников в течение календарного месяца права на повышение должностного оклада исчисление должностного оклада с учетом стажа работы по специальности осуществляется со дня возникновения такого права.

Исчисление стажа работы по специальности гражданских служащих и работников рассматривается комиссией.

Комиссия по установлению стажа является постоянно действующей и формируется в составе председателя, секретаря и членов комиссии государственного учреждения или организации, находящихся в ведении уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Количество членов комиссии, участвующих в голосовании, должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек.

Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии, участвующих в голосовании, и оформляется протоколом, на основании которого издается приказ об установлении стажа работы по специальности.

Выписки из решения комиссии оформляются в двух экземплярах и передаются в кадровую службу и бухгалтерию.

Документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданских служащих и работников для исчисления стажа работы по специальности, определяются в соответствии с Трудовым кодексом РК и данными Правилами.

В стаж работы по специальности гражданским служащим и работникам засчитываются:

  • время работы по соответствующей специальности независимо от организационно-правовой формы работодателя;
  • время прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК и бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР), за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;
  • время прохождения службы в правоохранительных органах, специальных государственных органах, Национальной гвардии РК, органах гражданской защиты и бывшего СССР, за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;
  • время работы в аппаратах судов Республики Казахстан и бывшего СССР, за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;
  • время работы в системе Национального банка РК и Государственного банка СССР;
  • отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предоставленный в соответствии с Трудовым кодексом РК;
  • время осуществления полномочий депутатов Курултая РК, Парламента РК, Верховного Совета Республики Казахстан, Верховного Совета Казахской ССР, местных представительных органов РК на постоянной основе;
  • время обучения по направлению государственных органов на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с отрывом от работы, если работник до направления на обучение работал в государственном органе и после окончания обучения вернулся в государственный орган;
  • время нахождения на государственной службе на должностях государственных служащих.

Приказ вводится в действие с 5 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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